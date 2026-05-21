Acordul care nu se vede

La Beijing, în mai 2026, am avut parte de o procesiune a capitalului american către centrul noii puteri industriale asiatice. Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink, Jensen Huang, Stephen Schwarzman, Sanjay Mehrotra, Michael Miebach, Cristiano Amon și Ryan McInerney, dar și alți directori ai unor mari companii l-au însoțit pe Trump într-o deplasare pe care presa a descris-o ca fiind centrată pe comerț, tehnologie, inteligență artificială și Iran.

La suprafață, dosarul pare clasic - tarife, Boeing, soia, pământuri rare, Taiwan, cipuri Nvidia și presiunea ca Beijingul să ajute la dezamorsarea crizei iraniene. Dar, în subteran, miza a fost supraviețuirea. Nu un simplu armistițiu comercial. Nu doar o fotografie pentru piețe. A fost o încercare de a găsi o formulă de conviețuire între două economii care nu mai pot trăi complet separate, dar nici nu mai pot funcționa în vechea ordine americană.

Nu avem dovadă publică a unui acord monetar secret centrat pe aur. Dar… avem suficiente date reale pentru a vorbi despre o posibilă arhitectură de negociere dincolo de poza diplomatică. Washingtonul caută reindustrializare și reducerea presiunii pe deficit. Beijingul caută acces la piața americană, relaxarea controalelor tehnologice, protejarea modelului său exportator și recunoașterea statutului său de co-arhitect al ordinii globale. Între ele se află dolarul, energia, aurul, cipurile, mineralele critice și Taiwanul.

Paralela cu Plaza Accord din 1985 este seducătoare și până la un punct pare logică. Acordul Plaza a fost o intervenție coordonată a G5 pentru deprecierea dolarului față de yen și marca germană, într-un moment în care Statele Unite aveau un deficit comercial, dolar puternic și presiune politică internă majoră din partea industriei. IMF descrie esența acordului ca pe un regim în care statele excedentare, în special Japonia și Germania, urmau să stimuleze cererea internă și să accepte aprecierea monedelor lor. Studiile ulterioare arată că aprecierea yenului a contat pentru economia americană, însă bula japoneză și „deceniile pierdute” au fost produse de politica monetară, reglementarea financiară, structura sistemului bancar și reacția statului japonez. Jeffrey Frankel, NBER și alte analize au insistat că Plaza nu poate fi tratat ca singura cauză a stagnării japoneze.

Tocmai de aceea China nu va accepta să fie pentru America Japonia anilor ’80. Beijingul a studiat Plaza ca avertisment strategic. O apreciere bruscă a yuanului ar lovi exporturile chineze într-un moment în care China se confruntă cu o supracapacitate industrială, cerere internă fragilă și tensiuni imobiliare. De aceea, dacă există un „Plaza 2.0”, el nu ar putea arăta ca Plaza 1985. Nu ar putea fi o revalorizare directă a yuanului. Ar trebui să fie o reechilibrare prin alte canale - investiții industriale, tarife diferențiate, acces tehnologic controlat, active de rezervă și, posibil, aur.

Aici intră în scenă ceea ce piețele au numit „Mar-a-Lago Accord”. Ideea nu vine din conspirații online. Vine dintr-o dezbatere reală din jurul lui Stephen Miran, autorul raportului A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System. Raportul discută instrumente precum tarifele, acordurile valutare, restructurarea obligațiunilor deținute de străini și folosirea puterii americane pentru a redesena sistemul comercial și financiar. Hudson Bay Capital descrie documentul ca o analiză a instrumentelor pe care administrația le-ar putea folosi, „de la tarife la acorduri valutare”, pentru restructurarea sistemului global. Council on Foreign Relations a scris în ianuarie 2026 că mai multe idei asociate acestui cadru au început deja să capete formă în politicile administrației Trump.

În această lumină, tarifele nu mai sunt doar tarife. Ele sunt pârghii de negociere. Controlul exporturilor nu mai este doar tehnologie. Este monedă diplomatică. Investițiile nu mai sunt doar capital. Sunt garanții politice. Iar aurul nu mai este doar refugiu. Devine un limbaj paralel al neîncrederii în dolar.

Cea mai solidă piesă din teoria inițială este discuția despre investițiile chineze în SUA. Bloomberg a relatat încă din octombrie 2025 că Beijingul a împins ideea unui pachet masiv de investiții în SUA, posibil de ordinul a 1 trilion de dolari, în schimbul relaxării restricțiilor de securitate națională asupra tranzacțiilor chineze și a reducerii tarifelor pentru inputurile folosite de fabricile chineze construite pe teritoriul american. În mai 2026, Reuters a relatat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a vorbit despre un posibil „Board of Investment” pentru investiții chineze în sectoare non-sensibile, deși a respins speculația privind un pachet de 1 trilion de dolari. Asta nu dovedește teoria aurului, dar confirmă scheletul: China încearcă să transforme accesul investițional în instrument de negociere strategică.

A doua piesă reală este criza energetică. Războiul cu Iranul și blocarea aproape totală a fluxurilor prin Hormuz au schimbat raportul de forțe înaintea summitului. IEA a estimat în aprilie 2026 că oferta globală de petrol a scăzut cu 10,1 milioane barili pe zi în martie, pe fondul atacurilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor asupra traficului prin strâmtoare. În mai, IEA a arătat că pierderile de ofertă ajunseseră la 12,8 milioane barili pe zi față de februarie, iar producția statelor din Golf afectate de închiderea Hormuz era cu 14,4 milioane barili pe zi sub nivelul pre-război. Fatih Birol a avertizat că stocurile comerciale globale sunt epuizate rapid și că mai rămân doar câteva săptămâni de tampon comercial, în timp ce rezervele strategice sunt finite.

Aceasta este partea care dă teoriei un motor geopolitic. America avea nevoie de o ieșire din presiunea energetică, iar China are nevoie ca Hormuz să rămână deschis pentru fluxurile de petrol. USTR Jamieson Greer a spus într-un interviu Bloomberg, citat de Reuters, că Beijingul dorește redeschiderea strâmtorii fără restricții, taxe sau control militar, pentru că importurile chineze depind de acea rută. Cu alte cuvinte, China nu este doar beneficiara crizei, este și vulnerabilă la ea. Dar vulnerabilitatea poate fi convertită în poziție de negociere atunci când cealaltă parte are nevoie și mai urgentă de stabilizare.

Europa între Washington și Beijing: cum devin relațiile China–UE o extensie a rivalității sino-americane? China la zi

A treia piesă este aurul. Aici teoria devine spectaculoasă, dar și mai fragilă. Este adevărat că SUA dețin aproximativ 8.133 tone de aur și că Trezoreria americană îl ține în contabilitate la prețul legal de 42,2222 dolari pe uncie, nu la prețul de piață. Trezoreria SUA confirmă explicit această valoare contabilă. Este, de asemenea, adevărat că aurul se tranzacționează în jur de 4.500 dolari pe uncie în mai 2026. Reuters indica pe 21 mai 2026 un preț spot de circa 4.528 dolari pe uncie.

Este adevărat și faptul că Beijingul cumpără aur. World Gold Council nota în mai 2026 că PBoC a adăugat 8 tone în aprilie, a 18-a lună consecutivă de acumulare, ducând rezervele oficiale la 2.322 tone, aproximativ 9% din rezervele oficiale ale Chinei. În plus, datele de comerț exterior arată o creștere importantă a exporturilor americane de aur non-monetar - BEA a raportat pentru ianuarie 2026 o creștere de 4,7 miliarde de dolari la exporturile de aur non-monetar, iar OEC indica în martie 2026 exporturi americane de aur mai ales către Elveția, Marea Britanie, Hong Kong și Singapore.

In acest context, este oare fantezist să credem că SUA și China negociază o revalorizare oficială a aurului? Poate ca da. Aurul poate fi un semn al neîncrederii, un activ de refugiu, un instrument de diversificare a rezervelor și o supapă psihologică pentru piețe. Nu avem încă o dovadă publică a unui mecanism prin care Washingtonul ar intenționa să dea drumul aurului pe piață pentru a „repara” bilanțul federal. Mai mult, o asemenea mișcare ar ridica probleme juridice, contabile și monetare uriașe. Ar putea produce mai multă panică decât încredere.

Totuși, ideea are o logică politică. Când dolarul rămâne dominant, dar puteri economice sau alianțe politice din tabăra adversă îi contesta hegemonia, aurul devine activul tăcut prin care statele își exprimă îndoiala. IMF arăta că ponderea dolarului în rezervele valutare globale a coborât la 56,77% în trimestrul IV 2025. Aceasta este problema Chinei. Poate contesta dolarul, dar nu îl poate înlocui. Iar problema Americii este că poate domina sistemul, dar dominația vine cu deficite, datorie, presiune pe industrie și cost politic intern.

A patra piesă este tehnologia. Taiwanul produce peste 60% din veniturile globale de foundry (producția de cipuri la comanda) și peste 90% din producția de cipuri de ultimă generație, potrivit ghidului comercial al Departamentului Comerțului SUA. De aceea a reduce Taiwanul la “simplă” problemă militară este ineficient. Este nodul fizic al economiei AI, al apărării, al cloudului și al viitorului industrial. În același timp, China controlează pârghii critice în materie de pământuri rare. Exporturile unor materiale precum yttrium, dysprosium și terbium au rămas cu circa 50% sub nivelurile anterioare restricțiilor chineze din aprilie 2025, iar controalele afectează apărarea, semiconductorii, mașinile electrice și magneții de înaltă performanță. După summit, Casa Albă a obținut doar o victorie limitată pe această temă, iar Reuters a observat că regimul chinez de control al exporturilor rămâne, în esență, în picioare.

Așadar, dacă există un acord mare, el nu este un acord monetar în sens clasic. Este un acord de management al interdependenței coercitive. SUA pot oferi acces la piață, investiții, relaxări parțiale pe cipuri și tarife. China poate oferi investiții, achiziții Boeing, disciplină asupra Iranului, deblocare parțială la rare earths și stabilitate financiară. Fiecare oferă exact ceea ce cealaltă nu poate obține singură.

Summitul nu a produs însă un Acord Plaza vizibil. Trump a plecat din Beijing cu puține câștiguri concrete, dar cu vorbe calde despre Xi. A existat un anunț privind 200 de avioane Boeing, cu posibilitatea creșterii comenzii, dar detaliile au rămas neclare. Au existat semnale privind Nvidia H200, dar livrările către firme chineze au rămas blocate sau incerte. Au existat discuții despre investiții, dar nu un pachet final. Au existat declarații despre Iran, dar nu o pace. Au existat semnale despre stabilitate, dar nu o nouă ordine.

„Suntem gata să învățăm limba chineză”. Locuitori din Siberia îi cer lui Xi Jinping să le construiască o școală

Și totuși, poate că exact acesta este punctul. Marile rearanjări monetare nu mai arată ca în 1944 sau 1985. Nu se mai semnează neapărat într-un hotel, cu miniștri de finanțe la masă și un comunicat de-o pagină. Ele se produc printr-o succesiune de concesii - un export control amânat, o licență Nvidia, un pachet Boeing, o fereastră pentru investiții chineze, o declarație comună despre Iran, o redeschidere parțială a Hormuz, o acumulare de aur, o reducere de tarif, o promisiune privind Taiwanul.

Teoria corectată ar putea suna astfel - SUA și China nu negociază neapărat un nou standard aur. Negociază o tranziție de la ordinea dolarului unilateral la o ordine a dolarului condiționat. Dolarul rămâne centrul sistemului, dar accesul la el, protecția militară americană, piața americană și lanțurile tehnologice devin negociabile. China nu înlocuiește dolarul cu yuanul, pentru că nu poate. Dar îl încercuiește cu aur, CIPS, acorduri bilaterale de petrol, rare earths, capacitate industrială și rol diplomatic în crizele care lovesc economia occidentală. FT relata chiar că războiul din Iran a deschis o „fereastră” pentru internaționalizarea renminbi-ului (numele oficial al monedei Chinei) prin CIPS și prin tranzacții energetice în afara dolarului, deși dolarul rămâne încă dominant în comerțul global cu petrol.

În forma sa tare, teoria „Plaza 2.0 pe aur” rămâne nedemonstrată. În forma sa slabă, ea este una dintre cele mai bune lentile prin care putem citi momentul Beijing 2026. O negociere, nu o consiprație, între un imperiu financiar îndatorat și o putere industrială care nu vrea să repete greșeala Japoniei. America vrea să slăbească povara dolarului fără să piardă privilegiul dolarului. China vrea să câștige statut fără să-și sacrifice moneda. Iar aurul, ca întotdeauna în epocile de neîncredere, stă în fundal nu ca soluție magică. Stă ca martor al faptului că vechiul sistem nu mai inspiră aceeași credință.

Aceasta nu este încă o nouă Bretton Woods. Nu este nici Plaza 1985. Este ceva mai ambiguu și, tocmai de aceea, mai periculos - o ordine care se rescrie fără să-și anunțe constituția.