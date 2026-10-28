 De ce unele CV-uri atrag atenția, iar altele sunt ignorate? | adevarul.ro
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De ce unele CV-uri atrag atenția, iar altele sunt ignorate?

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Primul contact dintre un candidat și un recrutor începe, de cele mai multe ori, cu un CV. În doar câteva momente, acest document trebuie să transmită clar experiența, competențele și potențialul profesional al persoanei care aplică. Cu toate acestea, mulți candidați consideră că un CV valoros este unul încărcat cu informații, când, în realitate, diferența o fac relevanța, claritatea și modul în care sunt evidențiate realizările profesionale. 

angajari curriculum vitae
Foto: Arhivă

Din experiența mea în recrutare, unde analizez numeroase CV-uri, am observat un lucru esențial: un CV eficient nu trebuie să prezinte absolut tot ce ai făcut de-a lungul carierei, ci să evidențieze informațiile care contează pentru postul la care aplici.

Ce ar trebui să conțină un CV bine structurat?

1. Date personale clare și relevante

Numele complet, orașul în care locuiești, adresa de e-mail și numărul de telefon sunt informații esențiale. 

Nu este necesar să incluzi informații personale care nu au legătură cu procesul de recrutare.

2. Experiența profesională, prezentată strategic

Experiența trebuie organizată cronologic invers, începând cu cel mai recent loc de muncă.

Dacă ai o carieră îndelungată, nu este nevoie să descrii în detaliu fiecare poziție ocupată, ci concentrează-te asupra experiențelor recente și relevante.

De exemplu, un profesionist din industria auto poate evidenția cei peste zece ani de experiență în reparații de caroserie și vopsitorie, detaliind activitățile și competențele care corespund postului dorit.

Important nu este doar unde ai lucrat, ci ce ai făcut concret și ce valoare poți aduce unui viitor angajator.

3. Competențe tehnice și interpersonale

O secțiune dedicată competențelor poate face diferența atunci când este construită corect.

Competențele tehnice includ utilizarea echipamentelor, programelor informatice, instrumentelor și procedurilor specifice profesiei.

Competențele interpersonale se referă la comunicare, colaborare, rezolvarea problemelor, responsabilitate și coordonarea echipelor.

În loc să menționezi doar că ești o persoană muncitoare sau că lucrezi bine în echipă, oferă exemple din experiența profesională care demonstrează aceste calități.

4. Educație și formare profesională

Parcursul educațional trebuie prezentat într-un mod clar și concis, evidențiind studiile absolvite și formele de pregătire profesională relevante pentru domeniul în care candidatul își dorește să activeze.

În general, este suficient să menționăm cele mai relevante și recente forme de învățământ absolvite, fără a detalia etapele educaționale de bază, precum studiile primare sau gimnaziale.

În schimb, calificările profesionale în domenii precum mecanică auto, sudură, electricitate sau asistență medicală pot reprezenta un avantaj important și merită evidențiate.

5. Calificări și certificări recunoscute

Este important să facem diferența între participarea la un curs și obținerea unei calificări profesionale.

Un certificat de participare nu oferă automat aceleași competențe sau drepturi de exercitare a unei profesii precum o calificare recunoscută.

Menționează documentele relevante pentru domeniul tău și evită încărcarea CV-ului cu certificări fără legătură cu poziția dorită.

Simplitatea poate face diferența

Recrutorii analizează adesea CV-urile într-un timp limitat. Din acest motiv, un document organizat în secțiuni clare, cu descrieri concise și informații relevante, poate facilita identificarea competențelor potrivite.

Nu este nevoie de un design complicat, formulări exagerate sau pagini întregi de informații care nu contribuie la candidatura ta.

Un CV trebuie să răspundă rapid la trei întrebări:

  • Cine ești din punct de vedere profesional?
  • Ce știi să faci?
  • De ce ești potrivit pentru poziția respectivă?

Cred că fiecare candidat are o poveste profesională care merită prezentată corect. Însă această poveste trebuie construită cu atenție, prin selectarea experiențelor, competențelor și realizărilor care îl reprezintă cu adevărat.

Un CV bun nu este cel care spune totul despre tine, ci cel care îi oferă recrutorului motive relevante să își dorească să afle mai multe.

Iar într-o piață a muncii în care prima impresie profesională începe adesea cu un document, claritatea și autenticitatea pot deveni unele dintre cele mai importante avantaje ale unui candidat.

Mai multe de la Cristiana Vărzaru

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