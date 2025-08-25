Decizii controversate la Varșovia: Tăierea ajutoarelor pentru ucrainenii care nu muncesc, printre măsurile anunțate de președintele Nawrocki

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat că vrea să restricționeze accesul la ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni care nu muncesc. Alocațiile pentru copii și accesul la servicii medicale ar putea fi tăiate.

Președintele Poloniei a prezentat luni planuri de a limita accesul ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la servicii medicale, propunând totodată o interdicție privind glorificarea unui lider naționalist ucrainean din secolul XX, transmite agenția Reuters.

Karol Nawrocki: „Alocațiile și serviciile medicale pentru ucraineni, doar dacă muncesc în Polonia”

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022, însă unii polonezi au început să se arate obosiți de numărul mare de refugiați, iar tensiunile dintre Varșovia și Kiev, legate de masacrele din Volânia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au ieșit uneori la suprafață.

Președintele Karol Nawrocki, un naționalist conservator inspirat de președintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor în Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să îmi îndeplinesc obligațiile, iar eu cred că alocația (pentru familie) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul de a munci în Polonia, la fel și în privința serviciilor medicale”, a declarat el luni în fața jurnaliștilor.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Câți bani primesc refugiații din Ucraina care se află acum în Polonia

Refugiații ucraineni sunt în prezent eligibili să primească alocația lunară pentru familie, de 800 de zloți (219 dolari) per copil, dacă copiii lor frecventează școlile poloneze. Alte țări din UE, precum Germania, au propus la rândul lor recent reducerea beneficiilor.

În Polonia, președintele poate propune proiecte de lege și poate bloca prin veto legislația guvernului. Executivul, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un centrist pro-UE, opozant al lui Nawrocki, poate la rândul său bloca propunerile președintelui, ceea ce poate crea impas politic.

Președintele anunță măsuri dure față de un erou național din Ucraina, însă simbol al anti-violențelor poloneze

Nawrocki a propus de asemenea luni înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naționalist ucrainean care a luptat atât împotriva naziștilor, cât și a sovieticilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Proiectul de lege vizează de asemenea forța paramilitară condusă de Bandera.

„Cred că acest proiect de lege ar trebui să se refere în mod clar la Bandera și să echivaleze simbolul banderist în codul penal cu simbolurile corespunzătoare național-socialismului german, cunoscut în mod obișnuit ca nazism, și comunismului sovietic”, a spus Nawrocki.

Mulți ucraineni îi consideră pe Bandera și miliția pe care a condus-o drept eroi ai rezistenței împotriva Uniunii Sovietice și simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independență față de Moscova.

Însă pentru locuitori ai Poloniei el rămâne un simbol al violenței anti-poloneze. Bandera este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), despre care Varșovia afirmă că a comis masacre asupra civililor polonezi în 1943-44, mai ales în Volânia.

Mii de ucraineni au murit, de asemenea, în represaliile ulterioare.

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste este sancționată cu până la 3 ani de închisoare conform codului penal polonez, mai arată sursa citată.

Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki

Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi de comunicaţii Starlink, după ce noul preşedinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la reţeaua de sateliţi a miliardarului Elon Musk, o reţea esenţială pentru comunicaţiile şi operaţiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Legea, faţă de care preşedintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistenţă, adică finanţarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării. "Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanţare începând cu 1 octombrie", a adăugat oficialul citat.

Preşedintele Karol Navrocki a blocat prin veto o lege care prelungeşte măsurile de asistenţă socială pentru refugiaţii ucraineni şi a propus în locul acestui act normativ o iniţiativă legislativă de limitare a accesului ucrainenilor la alocaţiile pentru copii şi la asistenţa medicală. Această lege împotriva căreia preşedintele a opus veto cuprinde însă şi dispoziţiile ce oferă baza legală prin care Polonia plăteşte pentru Ucraina accesul la Starlink.

Un purtător de cuvânt al preşedintelui Nawrocki a declarat între timp că dispoziţiile legale referitoare la continuarea plăţii abonamentului Starlink pentru Ucraina vor putea fi repuse în aplicare dacă parlamentul adoptă proiectul de lege propus de şeful statului.

Tensiuni majore cu Kievul: Polonia a expulzat zeci de ucraineni care „au şocat opinia publică”

Polonia a inițiat proceduri de expulzare pentru 63 de străini, 57 de ucraineni şi 6 belaruşi, după incidente violente și afișarea unor simboluri interzise la un concert din Varșovia.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 12 august, demararea procedurilor de expulzare pentru 63 de persoane – 57 de cetățeni ucraineni și 6 belaruși – în urma tulburărilor petrecute la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia.