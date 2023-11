Cum i-a „răzgândit” Ciolacu pe liberali? La cât de neserioşi sunt, nici nu era greu…

Am rămas uluiţi de schimbarea schimbării la faţă a liberalilor. Dacă acum câteva zile tunau şi fulgerau împotriva legii pensiilor, după discuţia de luni seara din Coaliţie au devenit, dintr-o dată, susţinători înfocaţi ai acestei legi, deci ai regimului Ciolacu.

Ciolacu şi PNL încalcă democraţia elementară când decid ca legea aceasta importantă să treacă prin parlament în 2 zile, fără dezbateri parlamentare în comisii şi în plen, unde putea fi îmbunătăţită şi amendată. Parlamentul României, instituţie fundamentală a democraţiei, devine spectator ignorat de regimul PSD-PNL.

România nu mai are legea bugetului de stat, rectificări bugetare, legea responsabilităţii fiscale, etc. Tot bugetul este condus de Ciolacu prin FRG, Fondul de Rezervă al Guvernului, din care împarte din pix, cui vrea el şi cui are interese, banii ţării, adică ai contribuabililor.

Ciolacu l-a mituit şi pe preşedintele Iohannis, cu 7,6 milioane lei, tot din FRG, ca să viziteze ţări din Africa în scop turistic. Cu două din ţările vizitate nu avem nici relaţii diplomatice, iar relaţii comerciale cu nici una.

E o performanţă, trebuie să recunoaştem. Ciolacu a reuşit să devină un dictator autentic, în înţelegere cu preşedintele Iohannis şi cu clica care conduce acum PNL.

Ce spuneau liberalii zilele trecute

Cum au reuşit să-şi schimbe poziţia în 2 zile, rămâne un mister. Iată cele mai importante declaraţii liberale de acum 2-3 zile.

Nicolae Ciucă:

„Eu nu cred că trebuie să facem un joc politic pe o chestiune serioasă pentru români. Este responsabilitatea noastră să asigurăm sustenabilitatea (pensiilor).”

Ionuţ Stroe, purtător de cuvânt al PNL:

„Singura noastră preocupare este să ne asigurăm că majorările sunt unele sustenabile. Trebuie să fim responsabili. Nu ne putem juca cu 3% din PIB. Nu le putem promite astăzi pensionarilor nişte majorări care mâine să nu se mai poată aplica”. „Mai mult de atât, limbajul unor politicieni a mers cam departe, ajungându-se la cuvinte extrem de dure, precum apelativul ,,schizofrenic” la adresa unui ministru”.

Marcel Boloș, ministrul Finanţelor Publice:

„începând cu anul 2024, consecința neîncadrării pe o traiectorie de ajustare a deficitului bugetar duce la riscul de suspendare a fondurilor care nu mai poate fi evitat iar în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentului 241/2020 privind Mecansimul de Redresare şi Rezilienţă şi art. 19 din Regulamentul 1060/2021 privind Politica de Coeziune, Comisia propune Consiliului suspendarea totală sau parțială a angajamentelor dacă constată că un stat membru nu a luat măsuri efective pentru corectarea deficitulul bugetar excesiv.”

Multe alte declaraţii şi argumente împotriva legii pensiilor emise de liberali au devenit nule şi neavenite, după şedinţa Coaliţiei de luni, când PNL a decis să susţină legea.

Ce calcule şi-a făcut Ciolacu şi i-a convins şi pe PNL-isti

Să câştige la alegerile din 2024 cu voturile a 4,6 milioane de pensionari, alături de cele 3 milioane ale bugetarilor şi familiilor acestora. 7,6 milioane de voturi, un calcul simplu, i-ar ajunge să obţină majoritatea absolută în viitorul parlament, rezultat după alegerile din 2024. Că după 2025 România va fi ţara fântânilor secate şi a ogoarelor pârjolite, nu mai contează, nici măcar pentru liberali, care păreau mai serioşi decât PSD-istii. Dar au demonstrat că nu există deosebire între ei şi PSD.

Oficialii BNR, Consiliul Fiscal, economişti de renume au spus mai mult sau mai puţin clar că România se îndreaptă spre faliment.

Economistul prof. univ. dr. Mircea Coşea:

„Faptul că nu s-a făcut rectificare este o recunoaștere a Guvernului că bugetul este în faliment. Că nu are cum să facă rectificarea, că nu mai sunt bani. Este un faliment, acesta este cuvântul - este urât”.

Bogdan Glăvan, profesor universitar, director al Centrului de Economie Politică și Afaceri româno-american „Murray Rothbard“ spune că „ La orizontul anului 2030 chiar o să fim în fundul gol!”.

Aceste opinii, şi multe altele, n-au contat în ochii „specialistului” în covrigi, Marcel Ciolacu, şi nici în ochii liberalilor, conduşi milităreşte ca în războiul din Afganistan.

Ciolacu, şi acum şi PNL, se îmbată cu apă rece şi covrigi. Să câştigăm mai întâi alegerile, şi apoi vom vedea noi. Ciolacu zice că „păzea, vin după evazionişti, îi scot de peste tot, din vămi, birouri, instituţii”. Aşa zic guvernanţii de 30 de ani, fără să fi reuşit vreunul. De ce ar reuşi acum „covrigarul de Buzău”?

Ciolacu îi păcăleşte pe români, îi mituieşte pe Iohannis şi pe liberali cu bani şi funcţii, aceştia acceptă cu inconştienţă mituirea, iar pe români îi aşteaptă ce e mai rău.

CE va impune sancţiuni împotriva României pentru deficitul bugetar prea mare, mai ales că România este în procedură de deficit excesiv. Vom pierde fondurile din PNRR si din Programul de Coeziune.

Investitorii se vor gândi de două ori dacă mai finanţează România. Un semnal avem. Investitiile străine directe au scăzut în 2023 cu 40%, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut.

Toate consecinţele inconştienţei guvernanţilor le vor suporta cetăţenii, când mii de firme vor da faliment, mari firme cu capital străin vor pleca din România, bugetul nu va mai putea finanţa investiţiile, în primul rând în infrastructură. Și nici pensiile și salariile.

Ciolacu, şi acum şi liberalii, au pretenţia să-i credem pe cuvânt când spun că sunt bani pentru toate cele, în timp ce specialiştii spun că o să ajungem „în fundul gol”. Noi pe cine să credem? Eu îi cred pe specialişti, şi voi vota în consecinţă!