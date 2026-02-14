Cu entuziasm și nume grele

Covorul roșu berlinez a fost călcat de vedete cu care Festivalul, la ediția 76 (mereu inonim cu vârsta Luminiței Gheorghiu, chiar dacă nu i-a apucat) și-a luat zborul.

Michelle Yeoh, malaieziana splendidă, îmbrăcată impecabil și elegantă în prezență și discurs a strălucit, precum Ursul de aur onorific. I-a fost înmânat de Sean Baker, autorul oscarizatei „Anora”, care a luat și Palme d’Or-ul. Deja au făcut un scurt împreună și poate vor continua colaborarea, doar că premianta a pus o condiție binevenita: fără scene de sex explicite.

Wim Wenders, președintele juriului, sper să nu ignore „Scrisorile galbene”, care e un film extrem de curajos și tulburător, total diferit de serialele turcești. O poveste de la care am avea de învățat cum să ne păstrăm libertatea de exprimare și democrația prețioasă. Regizorul Ilker Catak a demonstrat forța sa creatoare și în „Teacher’s Lounge”.

„Hangarul roșu” filmat remarcabil de un expert în televiziune, în alb-negru, ne clarifică un pic, nuanțat, situația din Chile, după caderea lui Allende. Nicolas Zarate face un rol extraordinar în personajul real, căpitan la o școală de parașutiști, dar cu un trecut politic, pentru care va plăti scump.

„A prayer for the dying”, o cheltuială inutilă, inclusiv de timp pentru cinefili. Un western în care șeriful e și pastor și gropar, și soț și tată, și nu se descurcă într-o pandemie de difterie. Fără un Gary Cooper sau un John Wayne, nu ține.

„Procesul lui Hein”, tot alb-negru, foarte german și care se petrece pe o insula, într-o comunitate, oarecum atemporală, cu revenirea după 14 ani, a unuia care este sau se dă doar drept de-ai lor. Intens. Dar previzibil.

În schimb, Gore Verbinski, revine cu un SF, de groază și la propriu si la figurat, total sărit de pe fix: „Good luck, Have fun, Don’t die”. Poate unde la „Pirați” a lucrat cu Depp, râvnește la gloria nedorită a lui Ed Wood. Și l-a luat și pe fiul său, Anton, pentru melodie. Poate ca să nu mai stea cu nasul în telefon!

Azi deja filmul Teodorei Mihai. Sold-out, dar am prins bilet. De-abia aștept. Scenariul era fără cusur.