search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ciudata legătură dintre margarină, divorțuri și vaccinuri

0
0
Publicat:

Timp de 9 ani, între 2000 și 2009, în statul Maine, pe coasta de est a Americii, a fost observată o situație foarte stranie: cu cât cetățenii mâncau mai multă margarină, cu atât creștea rata divorțurilor din acel stat. Practic putem spune că margarina a distrus familii timp de ani de zile. Dovada este clară, graficul de mai jos ne arata cu o precizie de aproape 100% ca există o legătură puternică între aceste două evenimente. Ai putea să iei în serios așa ceva?

Consumul de margarină și rata de divorț în Maine, SUA, 2000 - 2009

Margarina si divorturile png

Sursă: Tylerviegen.com (Departamentul de Agricultură al SUA/ CDC)

Nici un om serios nu ar lua așa ceva de bun, iar lecția este una clară: faptul că două evenimente se întâmplă în același timp nu înseamnă că unul îl provoacă pe celălalt. 

Această distincție, în termeni teoretici numită diferența dintre corelație și cauzalitate, este poate cea mai importantă regulă atunci când ne uităm la date, fie că vorbim de fizică, economie sau sănătate publică. Am realizat cât de importantă este această lecție chiar din prima zi de master în sănătate publică la Harvard, unde primul studiu pe care l-am citit a fost despre cum interpretăm datele și analizele științifice. Care este sursa studiului? Este de încredere? Care este sursa datelor? Cum au fost ele colectate, analizate? Pare cel mai simplu și banal exercițiu, dar am înțeles că, dacă nu stăpânești perfect aceste concepte, nu vei putea descifra studiile și nici explica mai departe corect.

Corelația, sau Cum ne Păcălesc Coincidențele

Ce înseamnă corelația? Imaginează-ți că observi următorul tipar: de fiecare dată când porți un tricou roșu, echipa ta preferată pierde meciul. Te-ai gândit vreodată că tricoul poartă ghinion echipei? Eu m-am gândit. Când România juca în cupa mondială în 1994, la ultimul meci cu Suedia când am pierdut la penalty-uri. Era mijlocul nopții și eram în pijama, mi-am pus tricoul norocos la penalty-uri. Aveam 9 ani și eram convinsă că asta o să ne ajute să câștigăm. Realitatea este că performanța jucătorilor nu depinde de hainele tale. Este doar o coincidență, iar mintea noastră iubește explicațiile simple. Când vedem două evenimente care se întâmplă în același timp, sau doua linii care urcă sau coboară împreună pe un grafic, suntem tentați să credem că sigur există o legătura între cele doua. Așa se nasc mituri, zvonuri, controverse și, uneori, decizii periculoase.

Margarina, Vaccinurile și Iluzia Cauzalității

Această confuzie este extrem de vizibilă și în discuțiile despre vaccinuri. De câțiva ani circulă ideea că vaccinurile ar provoca boli grave: infarcturi, accidente vasculare, chiar și decese. Mecanismul e același: cineva se îmbolnăvește după ce a fost vaccinat și imediat apare concluzia „a fost din cauza vaccinului”.

O afirmație de genul acesta, fără nici o dovadă bazată pe date, este tot o corelație, nu o cauzalitate. În fiecare zi, milioane de oameni din întreaga lume suferă evenimente medicale independent de vaccinuri. Dacă unul dintre aceste evenimente se întâmplă la scurt timp după ce acel om a primit un vaccin, până nu dovedim o legătură de cauzalitate, nu putem trage o astfel de concluzie.

Iar confuzia aceasta, din nefericire, costă vieți. Teama de vaccin, frica de necunoscut, neînțelegerea diferenței dintre corelație și cauzalitate, învelite de neîncrederea în sistemul de sănătate și eșecul acestuia de a explica pe înțelesul tuturor informațiile esențiale, au consecințe extrem de grave.  De exemplu în România anul acesta au fost înregistrate 77.8% din cazurile noi de rujeolă din Europa. Boala poate fi prevenită aproape complet prin vaccin, iar România are cea mai mică rată de vaccinare din Europa întreagă. Corelație sau cauzalitate?

Rata de vaccinare cu dozele recomandate pentru rujeolă și hepatita B în 2023

Sursă: Raportul Starea Sănătății în Europa 2024

Sursă: Raportul Starea Sănătății în Europa 2024

Un alt efect a fost simțit puternic în timpul pandemiei, rata de vaccinare împotriva Covid-19 a fost a doua cea mai scăzută din Europa cu 42.2% din populație pentru primele două doze de vaccin, iar mortalitatea a atins cote dramatice în luna octombrie 2022, România înregistrând cu 110% mai mulți morți decât în anii precedenți.

Doze administerate de vaccin Covid-19 și mortalitatea între 2020 și 2025

Apasă butonul play pentru a vedea cum evoluează vaccinarea și mortalitatea

Aceste cifre nu sunt doar statistici abstracte. Ele sunt copiii noștri bolnavi, părinții noștri pierduți și spitale copleșite.

Și, cel puțin parțial, ele sunt rezultatul confuziei dintre coincidență și cauzalitate și, parțial, al eșecului sistemului de sănătate din România.

Puterea întrebării „Unde sunt dovezile?”

Săptămâna trecuta am primit un mesaj de la o doamnă care susținea că în Marea Britanie, la locul său de muncă, oamenii se îmbolnăvesc zilnic din cauza vaccinului. Am întrebat-o ce dovezi are: studii, rapoarte oficiale, date verificabile. Nu a răspuns. Mi-a spus doar: „Ai încredere în mine”, apoi a dispărut din discuție și a șters contul de pe platforma de social media. Putem să o credem pe această doamnă?

Sincer, nu, pentru că știința nu funcționează pe bază de „crede-mă pe cuvânt”. Încrederea se construiește prin transparență, prin studii riguroase, prin rezultate care pot fi confirmate și de alți cercetători. Dacă îmi arata date solide, puteam purta o discuție. Dar a ales sa dispară. De aceea, atunci când auzim o afirmație spectaculoasă, sau cineva ne spune să avem încredere în ceea ce ne spune, reflexul nostru ar trebui să fie mereu același: „Unde sunt dovezile?”. În lipsa dovezilor avem doar păreri.

Lecția margarinei

Povestea cu margarina și divorțurile poate stârni zâmbete, dar în același timp este un semnal de alarmă. Coincidențele există, însă dacă le transformăm în „adevăruri” absolute, riscăm să fim induși în eroare sau să luăm decizii greșite.

Sănătatea și echilibrul nostru nu se sprijină pe explicații facile ori pe povești virale, ci pe capacitatea de a distinge între aparențe și realitate. Iar asta cere răbdare, gândire critică și respect pentru dovezi.

Poate că, în cele din urmă, cel mai prețios „vaccin” al epocii noastre nu este doar cel împotriva bolilor, ci și cel împotriva iluziilor. Propun ca de astăzi să încercăm un exercițiu al rațiunii: de fiecare dată când cineva ne spune să avem încredere în ce ne spune, să cerem dovezile. Și când ne este prezentată o situație senzațională, să ne întrebam dacă există posibilitatea să confundăm corelația (ceea ce pare) cu cauzalitatea (ceea ce este demonstrat).

Pentru că știm că margarina nu distruge căsnicii, iar coincidențele, oricât de spectaculoase ar fi, nu țin loc de dovezi.

*Mai multe exemple de corelații lipsite de cauzalitate pot fi generate pe site-ul: Tylerviege.com

Opinii

Mai multe de la Oana Geambasu

Dincolo de bani. Ce îi motivează pe medici să se întoarcă și să rămână în România
Opinii
Scrisoare deschisă noului Președinte: Speranța pentru Reforma Sistemului de Sănătate
Opinii
Transformarea Sistemului de Sănătate din România: Lecții din Sistemele Globale pentru Plată în Funcție de Performanță
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
fanatik.ro
image
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările
playtech.ro
image
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome