Joi, 21 August 2025
Ce ne mai „fură" străinii

Publicat:

Dacă România ar taxa prostia băștinașilor ar salva sigur țara de la faliment și nu ar mai fi nevoie de alte taxe și impozite fără număr!

De ce nu s-or gândi deștepții ăștia de la putere la cea mai simplă soluție?!

Dacă suntem vigilenți și patrioți sau invers, trebuie să fim atenți că ne fură străinii și umbra noastră-în fiecare zi!

Să fim cu ochii-n patru, doi în față, doi la spate, ce dracu, nu-i greu!

După ani de zile de când ne-au ”invadat” cotropitorii occidentali, arabii și turcaleții, chinezii și alți asiatici, precum și alte neamuri neavenite, dar sosite pe tarâmurile mioritice peste daco-geții verzi, am ajuns să țipăm din toți bojogii că ”ne fură străinii!”

Îngroziți de-a dreptul, bre!

Nu urlăm chiar toți românii că ne-au invadat străinii, ”mânca-le-ar inima câinii”, potrivit versurilor poetului, dar zbierăm, mă rog zbiară, toți patrioții și patrihoții naționali din țară și din afara țării!

Nici noi, românii, nu putem fi toți patrioți și suveraniști, pot fi doar cei aleși!

Oameni cu grijă, cu responsabilitate, care stau cu ochii-n patru ca nu cumva  să ne fie furate râul, ramul, cașcavalul, ciolanul politic, sărăcia tradițională și prostia tradițională pe care se sprijină apărătorii de neam și țară!

Veghetori, supraveghetori, avertizori, vigilenți, oameni de bine, fără număr, fără număr, fără număr, stau zi și noapte cu radarul pe hoții din străinătate, veniți de peste tot din Occident, din Orient, din Asia, din Africa, din eschimoșia să ne cotropească țărișoara.

Și îi demască mai ceva ca la Securitate!

S-au înnegrit orașele și orășelele României, Capitala, până și la sate au ajuns străinii: ”negrii, gălbejiții, arabii, nespălații, occidentali și ne-occidentali”, veniți din inima și granițele Terrei, să ne ia tot, tot ce avem: bogățiile, aerul, apa, bani, femeile, oile și caprele, locurile de muncă, avuția și sărăcia…

Doar prostia tradițională moștenită din neam în neam sau indusă de patrioții de serviciu, de propagandiștii și manipulatorii din spațiul danubiano-pontic și de aiurea, rezistă. Nu doar rezistă dar ne ține și cu vigilența trează, vie, nemuritoare!

De ce suntem tot mai puțini români, daci, geți verzi pe aci, prin arcul carpatic, pe lângă bătrânul Danubius, pe lângă lacul Mării Negre, de ce scade demografia, de ce vorbim tot mai puțin românește, de ce nu suntem toți bogați și frumoși desi nu am fost niciodată, de ce copii noștrii sunt tot mai negri, galbeni, colorați și seamănă cu alte nații?

De ce nu mai suntem educați, cu bun simț, oameni de cuvânt, cinstiți și caracter, de ce nu mai suntem muncitori, ci leneși, cârtitori, păcătoși, ticăloși, corupți?

Răspunsul e clar, simplu ca bună ziua când știi s-o dai, limpede ca apa de izvor pe care nu prea o mai avem- suntem invadați, cotropiți, asaltați pașnic, nu ca într-o ”operațiune specială” cum este cea a Rusiei asupra Ucrainei, cu teritorii bombardate și ocupate, cu civili uciși și copii răpiți- pe noi ne-au invadat străinii.

Citește și: Cum va răspunde statul român solicitărilor Mitropoliei Basarabiei? Cum rezolvă România problema clericilor rusofili, cetățeni români?

Ne-au cotropit și ne sufocă atât unii veniți din perfidul Occident să ne sugă sângele poporului, să ne ia avuțiile, aerul, apa cum au luat-o recent franțujii nesătui din Lacul Vidraru și de prin alte colțuri mioritice unde ”pradă”-dar și neeuropenii care ne iau tot ce prind!

Păziți câinii și pisicile, melcii, viermi, greierii și șerpii!

E plină țara de asiatici-nepalezi, vietnamezi, sri lankezi și alte naționalități cotropitoare, care au invadat străzile, supermarketurile, locurile de muncă cele mai prost plătite și ingrate în construcții, servicii, case particulare cu bone și țiitoare…

Oriunde mergi, oriunde te uiți, vezi ”urâți, nespălați, maimuțe…” pe străzile, șoselele, piețele, supermarketurile, șantierele, hotelurile, covrigăriile din România, asiatici!

În trafic sunt superprezenți atât cu pe josul, cu bicicletele, cu trotinetele și motoretele și au început să solicite și carnete de șoferi ca lucrurile să fie complete!

Mai mult, te trezești cu ei la ușă, ca să-ți livreze mâncarea comandată sau vin că au greșit adresa!

Băăă, ne fură orezul și puii din supermarketuri!

Încă nu i-am văzut în școli, în spitale și nici atât în instituțiile bugetofage controlate la sânge de bugetofagii de partid și de stat, dar nimeni nu știe până unde pot ajunge invadatorii, străinii!

Și mai au interzis la sindicate…

Dar, dacă au golit ei Lacul Vidraru, dacă pot construi și renova, dacă pot să lucreze în construcții și la alte munci grele zile și ore fără număr, fără să se plângă și fără să ceară măriri salariale și fără să facă greve, e clar că în scurt timp vor invada și tunele dacice!

Ascundeți aurul și comorile dacice! Noroc că o parte din comoara Cloștii cu pui de aur și alte done de aur și valori românești sunt păstrate la Moscova, iar coiful de la coțofenești este ascuns în Olanda, că acum eram săraci lipiți!

Istoria ne-a dovedit că rușii nu ne-au luat nimic din ce-i al lor, au luat doar ce-i al nostrum, d-aia ne sunt cei mai buni prieteni!

Ce ne-am face fără tătucii, protectorii ruși?

Invadatorii de acum încep să aibă contribuții evidente pe piața muncii și în economia națională care duce lipstă de forță de muncă, atât calificată cât mai ales necalificată, de oameni care să facă muncile grele pe bani puțini și să mai contribuie și la bugetul de stat.

Tocmai de aceea trebuie vigilență maximă din partea patrihoților și suveraniștilor de serviciu, să nu ne fure țara străinii! Ăștia sunt în stare să ne ia totul mai puțin prostia, ticăloșia și corupția naționale!

Te doare mintea dacă nu ești vigilent cu invadatorii străinii în România!

Acum, după cum merg lucrurile, nici nu trebuie să ne mai vindem țara, vin ăștia de afară și ne-o ia cu totul!

Dar nu-i lăsăm, pe ei, pe mama lor!

Mai bine să o fure ai noștrii, oamenii de bine, politicienii de partid și de stat, corupții, ticăloșii, interlopii și patrioții de serviciu!

Ceea ce se întâmplă acum în România este de noaptea minții, doar prostia nu doare!

