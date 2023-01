Ce cred experții chinezi despre „coexistența chino-americană” și „decuplarea” practicat de SUA. China la zi

În a doua parte a lunii decembrie, a avut loc la Beijing deschiderea oficială a Conferinței anuale Global Times 2023, a cărei temă a fost „China și restul lumii după cel de-al XX-lea Congres Național”. Un eveniment de marcă și reprezentativ prin mesajele transmise.

Peste o sută de personalități, experți și academicieni chinezi și-au exprimat punctele de vedere cu privire la următoarele subiecte:

1. Coexistența chino-americană - Cât va dura noul model?

A fost o dezbatere de o oră și patruzeci de minute, la care au fost invitate următoarele personalități: Yang Yi (杨毅), contraamiral; Huang Renwei (黄仁伟), directorul general executiv al Institutului Fudan pentru „Centura și Drumul” și Guvernarea Globală; Jin Canrong (金灿荣), profesor la Facultatea de Relații Internaționale, Universitatea Renmin; Fang Ning (房宁), cercetător la Institutul de Științe Politice, Academia Chineză de Științe Sociale; Shen Dingli (沈订立), profesor la Institutul de Studii Internaționale, Universitatea Fudan; Yang Xiyu (杨希雨), cercetător la Departamentul de Cercetare Asia-Pacific, Institutul de Studii Internaționale din China; He Weiwen (何伟文), cercetător la Institutul chinez de Studii Internaționale.

2. Ce beneficii va aduce reunificarea națională celor de pe insula Taiwan?

o dezbatere de o oră și patruzeci de minute, invitații fiind: Wang Zaisi (王在希), fost președinte al Asociației pentru Relații de peste strâmtoarea Taiwan (Association for Relations Across the Taiwan Straits/海峡两岸关系协会); Zhou Zhihai (周志怀), director adjunct al Comitetului de Studii și de Cercetare din cadrul Consiliului Chinez pentru Promovarea Reunificării Naționale Pașnice; Huang Jing (黄靖), profesor emerit la Universitatea de Studii Străine din Shanghai; Zhao Xiaozhuo (赵晓卓), director adjunct al Secretariatului Forumului Beijing Xiangshan; Wu Yongping (巫永平), decanul Institutului de cercetare a Taiwanului, Universitatea Qinghua; Tian Feilong (田飞龙), profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea de Aeronautică și Astronautică din Beijing; Zhang Yazhong (张亚中), profesor la Departamentul de Studii Politice, Universitatea Națională din Taiwan;Qiu Yi (邱毅), profesor la Universitatea de Cultură Chineză din Taiwan; Zheng Boyu (郑博宇), vicepreședinte al Asociației Beijing-Taiwan, Consiliul Tineretului din Taiwan.

3. Cum se va încheia conflictul dintre Rusia și Ucraina?

La această dezbatere au fost invitați domnul Zhou Li (周力), fost viceministru al Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), membru al celui de-al 13-lea Comitet Național pentru Afaceri Externe al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez; Shi Yinhong (时殷弘), profesor la Facultatea de Relații Internaționale, Universitatea Renmin; Wu Xinbo (吴心伯), directorul Institutului de Studii Internaționale, Universitatea Fudan; Zhang Shuhua (张树华), directorul Institutului de Științe Politice, Academia Chineze de Științe Sociale; Zhu Feng (朱峰), decanul Facultății de Relații Internaționale, Universitatea Nanjing; Wu Dahui (吴大辉), directorul Institutului de Cercetare a Rusiei, Universitatea Qinghua; Wang Yiwei (王义桅), director la Institutul de Afaceri Internaționale, Universitatea Renmin.

4. Care sunt oportunitățile de dezvoltare ale Chinei în următorii cinci ani?

Invitații la această dezbatere au fost Zhu Guangyao (朱光姚), fostul viceministru al Ministerului Finanțelor din China; Wei Jianguo (魏建国), vicepreședintele Centrului Chinez pentru Schimburi Economice Internaționale, fost ministru adjunct al Comerțului; Yu Yongding (余永定), membru al Academiei Chineze de Științe Sociale; Yao Yang (姚洋), directorul Institutului de Dezvoltare Națională, Universitatea din Beijing; Zhang Jun (张军), decanul Facultății de Economie , Universitatea Fudan; Jia Kang (贾康), fost director al Institutului de Finanțe, Ministerul Finanțelor; Cao Heping (曹和平), profesor de economie, Universitatea din Beijing; Du Lan (杜兰), vice-președinte la HKUST Xunfei.

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea unui articol care relevă opiniile experților chinezi pe marginea primului subiect abordat în cadrul reuniunii anuale organizate de Global Times, și anume „Coexistența chino-americană: Cât va dura noul model?”. Vom reveni în următoarele materiale cu informații și despre celelalte subiecte abordate.

Decuplarea de China este un tigru adevărat, dar și un „tigru de hârtie”

Yang Xiyu, cercetător la Departamentul de Cercetare Asia-Pacific, Institutul de Studii Internaționale din China: Politica de „decuplare” pe care guvernul SUA o implementează în prezent față de China este un fel de „decuplare selectivă”, care blochează China în mai multe frontiere majore de înaltă tehnologie. Washington a emis de curând o „scrisoare de avertisment” companiilor din domenii conexe din Statele Unite, făcând referire în special la cele cinci domenii majore ale semiconductorilor, calculului cuantic, inteligență artificială, biotehnologie și sisteme de automatizare, în care nicio entitate din Statele Unite nu poate coopera sub nicio formă cu o entitate chineză. În timp ce SUA își controlează cu strictețe propriile companii în cooperarea cu cele chineze, își intensifică eforturile de a consolida legăturile cu aliații europeni și asiatici pentru a crea o alianță de blocaj de înaltă tehnologie împotriva Chinei. Acest lucru va avea cu siguranță major asupra progresului științific și tehnologic al Chinei, deoarece aceasta nu este o provocare pentru o anumită industrie sau produs, ci o provocare la nivel sistemic, întrucât nicio țară nu poate progresa din punct de vedere economic, științific sau tehnologic dacă i se închid ușile. Însă trebuie să privim această problemă din două unghiuri - când ne aflăm într-o situație inconfortabilă, trebuie să vedem dacă și adversarul este sau nu în aceeași situație.

În anii 1990, când lucram în Statele Unite, acestea impuneau sancțiuni serioase Chinei. Unele companii americane, și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de sancțiuni similare împotriva Chinei. Inițial, vocile au fost în număr mic dar, cu timpul s-au înmulțit, ceea ce a forțat administrația Clinton să renunțe la majoritatea sancțiunilor impuse împotriva Chinei. Concluzia acestei experiențe a fost că am pus corect în practică ideea lui Deng Xiaoping, care susținea că totul depinde „dacă ne facem bine sau nu treaba”. Secretarul general Xi Jinping a susținut, de asemenea, acest lucru, spunând că ar trebui să ne concentrăm asupra rezolvării ca la carte a treburilor noastre. Angajarea Statelor Unite în „decuplarea selectivă" cu China, a pus toate părțile într-o situație dificilă.

Însă, dacă reușim să ne facem bine treaba, vom pune într-o situație dificilă cealaltă parte, fiind nevoită în cele din urmă să își ajusteze politicile.

Yang Yi, contraamiral: Esența „decuplării” Statelor Unite de China este folosirea „legii junglei” pentru a slăbi cealaltă parte și pentru a se întări pe sine, însă toate aceste demersuri sunt inutile. Atragem investiții străine prin extinderea deschiderii, începând de la Expoziția Internațională de Import-Export, Târgul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFIT), până la cooperarea internațională extinsă în Orientul Mijlociu.

Porțile Chinei sunt deschise. China este un tort mare, tu nu mănânci, (nu-i nimic), mulți alții vor veni să mănânce, iar dacă (mai) întârzii, rămâi nemâncat!

Shen Dingli, profesor la Institutul de Studii Internaționale, Universitatea Fudan: Cu cât Statele Unite vor suprima China mai mult, cu atât ne vom consolida cercetarea și dezvoltarea. În aproximativ 10 ani, economia Chinei va fi practic egală cu cea a Statelor Unite.

Peste câțiva ani, până în 2049-2050, națiunea chineză va sta în estul lumii, devenind lider mondial. Acesta va fi parcursul nostru. Indiferent dacă Statele Unite suprimă China sau nu, noi trebuie să cercetăm și să ne dezvoltăm. Destinul nostru trebuie să fie în propriile noastre mâini.

Huang Renwei, directorul general executiv al Institutului Fudan pentru „Centura și Drumul” și Guvernarea Globală: Dacă și în ce măsură se poate realiza „decuplarea” Statelor Unite de China depinde într-o anumită măsură de aliații Statelor Unite. Dacă niciunul dintre ei nu este dispus să urmeze SUA, atunci acest demers (decuplare, n.n.) nu va putea fi îndeplinit sau mai mult de atât, ar trebui schimbat. În timpul Expoziției Internaționale de Import-Export din China, am purtat un dialog cu reprezentanții de vânzări ai ASML din Olanda. Aceștia mi-au spus că este doar o chestiune de timp până când aparatul de gravare cu laser va fi vândut Chinei. ASML nu vrea să piardă piața chineză, altfel îi va fi dificil să se dezvolte.

He Weiwen, cercetător la Institutul chinez de Studii Internaționale: Pentru a pune presiune asupra Chinei, SUA au acaparat tehnologii de vârf și cinci domenii tehnico-științifice. Aceste demersuri sunt un „adevărat tigru”, dar și un „tigru de hârtie”. Pe termen lung: rău faci, rău găsești.

În cele din urmă, legile pieței, nu voința politică, vor juca un rol decisiv. Potrivit statisticilor Asociației Industriei Semiconductorilor din Statele Unite, vânzările totale ale celor mai mari 11 companii de semiconductori din Statele Unite către China, incluzând cipuri și echipamente de fabricare a cipurilor, vor atinge un total de 101,1 miliarde de dolari SUA, o creștere de 52% față de 2016. În schimb, vânzările Americii către restul lumii au crescut doar cu peste 20% în aceeași perioadă. Pierderea pieței chineze va fi o lovitură puternică pentru Statele Unite.

De ce SUA sunt mult mai avansate în industria mondială de semiconductori? Principalul motiv îl reprezintă numărul mare de investiții, iar nivelul de cercetare și de dezvoltare este foarte mare. Întreprinderile investesc 18.6% din veniturile din vânzări în cercetare și în dezvoltare. Dacă vânzările de pe piața chineză se pierd, atunci și sumele de bani investite în cercetare și în dezvoltare se vor micșora substanțial, așa că va fi dificil pentru industria sa de semiconductori să își mențină în continuare poziția de lider mondial.

Să privim și dintr-o perspectivă globală. Ceea ce fac acum Statele Unite afectează nu numai China, ci și restul lumii. Abordarea lor este împotriva globalizării și a sistemului de comerț multilateral. De ce oare Actul de Minimizare a inflației al Statelor Unite a provocat un asemenea impact în rândul aliaților? Pentru că reflectă interesele SUA, reprezentând un lanț de valori alcătuit în conformitate cu acestea. În general, ar trebui să avem încredere în viitor. Ar trebui să folosim puterea întregii țări pentru a dezvolta o tehnologie avansată, pentru a rupe blocajul prin deschidere și a promova cu hotărâre și temeinic deschiderea la nivel înalt, în conformitate cu politicile curente.

Sursa: aici, 19 decembrie 2022.

Echipa de traducători a Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Diana Ghinea și stagiarii Petculescu Maria, Florincuța Ana, Anghelescu Cristina, Vișan Maria, Dobre Alina.