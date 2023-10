Când polițiștii din oameni ai legii devin criminali

În urmă cu 3 ani am fost cu toții șocați de imaginile din care s-a desprins cruzimea unor polițiști americani la arestarea lui George Floyd, cetățean de 45 de ani, care a murit la nici o oră după ce a fost încătușat de 4 polițiști și ținut cu piciorul pe gat în timp ce striga ”nu pot să respir”. Polițistul nu și-a luat piciorul de pe gatul victimei nici după ce aceasta a rămas inconștientă. De ce a fost chemată poliția? Pentru că cetățeanul dorea să plătească cu o bancnotă falsă de 20 de dolari.

A doua zi toți cei 4 polițiști au fost dați afară din poliție. Polițistul învinuit de omor, Derek Chauvin, a primit 21 de ani de închisoare, ceilalți trei unele pedepse mai mici, c\te trei ani. Societatea întreagă a protestat în cel puțin 200 de orașe din SUA și apoi în alte părți ale lumii.

Ieri, la Arad, un polițist local a fost arestat sub acuzația de ”tortură”, după ce s-a constatat moartea violentă al unui cetățean. Pe procuror l-am auzit declarând că niciodată nu a văzut atâtea urme de violență, leziuni traumatice grave, pe corpul unei victime ”8 pagini de constatări ale medicilor legiști”. Victima era intoxicată cu alcool și probabil alte substanțe însă a fost lovită în mod criminal fiind încătușată, loviri directe în zona capului, rupturi ale cordului, etc. Victima a fost scoasă pe targă din sediul Poliției locale Arad și preluată de un echipaj SMURD.

Comentatorii presei locale au sărit repede să declare că cel decedat era un ”boschetar drogat care agresa alți oameni”. Din păcate, reacția de ură a romanilor față de persoanele defavorizate social este extremă și din păcate abuzurile nu doar ale cetățenilor obișnuiți dar și ale autorității statului față de aceste, ”persoane fără adăpost sau fără apărare” sunt și mai grave.

Nimeni nu are voie să abuzeze sau să agreseze o altă persoană indiferent dacă este sărac sau bogat, slab sau puternic, boschetar sau ”neboschetar”.

La București în aceste zile polițiștii şi procurorii au deschis o anchetă care viza intervenţia unor echipaje de poliție în imobilizarea unui tânăr cu comportament recalcitrant, tânărul sub influența drogurilor moare în aceeași noapte la spital. Familia a acuzat polițiștii de bătaie cu bestialitate. La un moment dat, în timpul intervenției, bodycam-urile sunt oprite.

Polițiștii au rolul de a ne proteja pe noi pe toți cetățenii, de a menține liniștea dar și de a ne păstra viața. Polițiștii au obligația de a combate criminalitatea și în același timp de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului, oricărui om, chiar și cel aflat sub influența drogurilor.

Un cetățean al României care la un moment dat în viața sa este sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive, un cetățean care devine agresiv, foarte agresiv, care distruge bunuri sau devine violent cu alți cetățeni are aceleași drepturi și libertăți fundamentale precum un cetățean obișnuit. Și el, infractor sau nu, are nevoie de protecție și siguranță și de garantarea și respectarea demnității, integrității fizice și sănătății personale.

În ultimul an, mai mult decât oricând, a crescut numărul consumatorilor de alcool și substanțe psihoactive în Romania și cred totuși că polițiștii au nevoie de mai multă pregătire în ceea ce privește abordarea persoanelor sub influența drogurilor și mai ales imobilizarea, reținerea și încătușarea acestora, dacă se impune.

Persoanele sub influența drogurilor pot prezenta agitație psihomotorie și comportament agresiv însă în același timp sunt mult mai vulnerabile din punct de vedere medical deoarece substanțele consumate afectează funcționarea normală a creierului și a organelor și organismelor importante. Respirația este afectată, circulația este afectată.

Cuvântul cheie în orice tehnică de imobilizare este proporționalitate. La București a venit un echipaj cu trei polițiști, pe urmă încă unul cu doi polițiști și în final un al treilea echipaj.

Când imobilizează o persoană sau/și când o încătușează, polițiștii au obligația de a o trata cu demnitate și de a fi responsabili. Folosirea forței poate deveni o măsură necesară, însă folosirea violenței, atacurile brutale, lovirea cu pumnii sau cu obiectele din dotare pot deveni tratamente inumane și iată amenință viața cetățenilor.

Cu alte cuvinte, polițiștii trebuie să fie conștienți de faptul că nu trebuie să folosească mai multă forță decât este strict necesar pentru a controla violența și/sau persoanele recalcitrante și că odată ce acestea au fost puse sub control, nu mai există nicio justificare pentru ca ele să fie lovite (Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii către România, pg 39).

În realitate, vedem exemple când forța nu a fost folosită doar în cazurile în care a fost strict necesară și că durata folosirea forței s-a extins și după încetarea situației care o impunerea.

În realitate, vedem diferența uriașă între folosirea forței pentru imobilizare, ca fiind justificată și folosirea brutalității, a loviturilor fizice asupra celor fără apărare, care duce la afectarea integrității fizice și psihice și din păcate la deces.

Ca psiholog, pot înțelege mecanismele psihologice care influențează un polițist să-și depășească limitele și atribuțiile profesionale și să devină abuziv, înțeleg și atunci când nu există nicio remușcare când își spală mâinile pline de sânge și spune ”și-a meritat-o, bine că nu i-am dat și mai tare ”, pot înțelege că a doua zi își continuă activitatea relaxat la o ceașcă de cafea. Zimbardo a explicat acest fenomen al răului încă în urmă cu 50 de ani.

Totuși, există câteva principii pe care toți polițiștii din întreaga lume trebuie să le respecte și anume:

1. polițiștii, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, trebuie, pe cât posibil, să aplice mijloace non-violente înainte de a recurge la folosirea forței și a armelor de foc. Ei pot folosi forța și armele de foc numai dacă alte mijloace rămân ineficiente...

2. să exercite reținere în utilizarea forței și să acționeze proporțional cu gravitatea infracțiunii și cu obiectivul legitim care trebuie atins;

3. să reducă la minimum daunele și vătămările și să respecte și păstreze viața umană;

Autoritățile statului se vor asigura că toți polițiștii sunt selectați prin proceduri de verificare adecvate, au calități morale, psihologice și fizice adecvate pentru exercitarea eficientă a funcțiilor lor și primesc o pregătire profesională continuă și temeinică. Capacitatea lor continuă pentru a îndeplini aceste funcții ar trebui să facă obiectul unei evaluări periodice.