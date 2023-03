Beijing-ul împacă Arabia Saudită și Iranul. Ce spun chinezii? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm opiniile oficialilor și experților chinezi, și nu numai, despre istorica împăcare dintre Arabia Saudită și Iran sub egida Chinei:

1. Declarațiile oficiale ale șefului diplomației chineze, Wang Yi cu privire la medierea cu succes a dialogului Arabia Saudită-Iran;

2. Opinia lui Hu Xijin, fost redactor șef al Global Times, cu privire la acest subiect;

3. Opinia lui Ding Long, profesor la Institutul de Studii asupra Orientulului Mijlociu din cadrul Universității de Studii Internaționale din Shanghai, pe aceeași temă.

4. Diverse opinii ale experților chinezi și internaționali.

Foto : Wang Yi, cel mai înalt oficial de politică externă al Chinei (centru), strângându-și mâna cu ministrul pentru securitate națională al Arabiei Saudite, Musaad bin Mohammed Al Aiban (stânga) și secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Shamkhani (dreapta), la Beijing, China, 10 martie 2023. Sursa : aici

Wang Yi: Dialogul Arabia Saudită-Iran este victoria păcii

Pe 10 martie, după prezidarea ceremoniei de închidere a dialogului dintre Arabia Saudită și Iran, purtat la Beijng, Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și director al Biroului pentru Afaceri Externe al Comitetului Central al PCC a oferit jurnaliștilor informații cu privire la implicațiile acestui dialog.

Salutând rezultatele importante ale acestor discuții și decizia Arabiei Saudite și a Iranului de a relua relațiile diplomatice, Wang Yi a declarat că aceasta este victoria dialogului, este victoria păcii, care oferă o veste pozitivă de importanță majoră, trimițând un semnal clar lumii actuale, dominată de turbulențe.

În primul rând, lumea nu se limitează la problema Ucrainei. Există multe alte probleme care afectează pacea și mijloacele de trai ale oamenilor și care necesită atenția comunității internaționale, cât și gestionarea corectă și promptă de către părțile în cauză.

În al doilea rând, indiferent de complexitatea problemelor și a provocărilor, un dialog bazat pe respect reciproc va duce la o soluție convenabilă pentru toate părțile în cauză.

În al treilea rând, Orientul Mijlociu aparține oamenilor din regiune, iar soarta sa ar trebui să fie în mâinile acestor oameni. Avem încredere că țările din Orientul Mijlociu vor promova în continuare spiritul de independență, vor consolida solidaritatea și cooperarea și vor lucra împreună pentru construirea unei regiuni mai pașnice, mai stabile și mai prospere.

Wang Yi a subliniat că dialogul purtat la Beijing a fost posibil și dezvoltat pe baza consensului la care au ajuns liderii Chinei, Arabiei Saudite și Iranului, fiind susținut fără echivoc, încă de la început de președintele Xi Jinping. Dialogul a devenit, de asemenea, o practică de succes în implementarea viguroasă a Inițiativei de Securitate Globală.

În calitate de mediator cu intenții pozitive și de încredere, China și-a îndeplinit cu seriozitate îndatoririle de gazdă. În conformitate cu responsabilitatea de mare putere pe care o are și cu dorințele tuturor țărilor în cauză, China va continua să joace un rol constructiv în gestionarea corectă a problemelor fierbinți din prezent.

Sursa: aici, 11 martie 2023.

Hu Xijin: S-a spart gheața!

Medierea cu succes de către China a dialogului dintre Arabia Saudită și Iran, deschide ușa păcii pentru regiunea Orientului Mijlociu

Foto: Hu Xijin, fostul redactor-șef al Global Times, Sursa: aici

S-a spart gheața! China, Arabia Saudită și Iran au agreat în mod neașteptat o declarație comună la Beijing, în seara zilei de 10 februarie, în care se afirmă că, datorită inițiativei nobile a președintelui chinez Xi Jinping privind sprijinul Chinei pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între Arabia Saudită și Iran, delegațiile saudite și iraniene au purtat discuții la Beijing și au ajuns cu succes la un acord. Acesta constă în restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două părți, redeschiderea ambasadelor și reprezentanțelor acestora, schimbul de ambasadori în cel mult două luni, cât și consolidarea relațiilor bilaterale. Este cu adevărat un progres diplomatic senzațional. Wall Street Journal a comentat imediat că acordul mediat de Beijing a zguduit geopolitica Orientului Mijlociu.

Arabia Saudită și Iranul pot fi numiți „vechi dușmani” în Orientul Mijlociu. Cele două țări sunt „liderii” musulmanilor sunniți și, respectiv, musulmanilor șiiți în regiune și susțin diferite părți în conflicte, de la Yemen la Liban și în Siria. În 2016, după ce protestatarii iranieni au atacat ambasada Arabiei Saudite din Iran în semn de răzbunare pentru executarea de către aceasta a unui cleric șiit, Arabia Saudită a rupt relațiile diplomatice cu Iranul. După aceea, cu scopul de a atenua tensiunile, cele două țări au purtat mai multe runde de negocieri, însă nu a fost înregistrat un progres real.

Foto: Pe 8 mai 2018, președintele american de atunci, Trump a anunțat că Statele Unite se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul și că vor institui Iranului „cel mai înalt nivel” de sancțiuni economice, Sursa: aici

Statele Unite s-au retras din acordul nuclear cu Iranul după ce Trump a preluat mandatul, iar relația dintre Statele Unite și Iran s-a deteriorat și mai mult. Administrația Trump a sprijinit unilateral țările arabe, inclusiv Arabia Saudită, în confruntarea cu Iranul, intensificând și mai mult tensiunile dintre Arabia Saudită și Iran.

Cu toate acestea, în relația dintre Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii au avut loc unele schimbări subtile, în special după ce forțele de securitate saudite au ucis un jurnalist pro-occidental în 2018 (*este vorba despre Jamal Khashoggi), acțiune condamnată de SUA, și care a exacerbat natura delicată a relațiilor dintre Arabia Saudită și SUA. Mai mult, războiul din Yemen a devenit treptat o povară grea pentru Arabia Saudită. Forțele armate Houthi susținute de Iran sunt foarte puternice din punct de vedere militar și vor dăuna Arabiei Saudite pentru o lungă perioadă de timp.

China este un partener comercial important și prieten atât al Arabiei Saudite, cât și al Iranului și este unul dintre principalii cumpărători de petrol din cele două țări. Președintele chinez Xi Jinping a vizitat Arabia Saudită în decembrie anul trecut, iar președintele iranian Ebrahim Raisi a vizitat China în februarie anul acesta.

Foto : 8 decembrie 2022 (după-amiaza), Președintele Xi Jinping se întâlnește cu regele Salman bin Abdulaziz Al Saud al Arabiei Saudite, la Palatul Regal din capitala Saudită, Sursa : aici

Doctrina diplomatică a Chinei de coexistență pașnică și respect reciproc a influențat fără îndoială gândirea celor două țări cu privire la modul de a ieși dintr-o situație dificilă. Încă nu se știe când a fost partea chineză a început medierea în secret. China nu a intermediat acorduri majore de pace în trecut, așadar, declarația trilaterală lansată vineri la Beijing a fost o surpriză pentru SUA și întregul Occident.

Confidențialitatea acestei chestiuni a fost foarte bine păstrată, presa occidentală nu a prezis că Arabia Saudită și Iranul vor anunța normalizarea relațiilor diplomatice. După ce a fost dată publicității declarația comună, un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a declarat că SUA „ salută orice eforturi de a pune capăt războiului din Yemen și de a reduce tensiunile din regiunea Orientului Mijlociu”.

În acest caz, Washington nu are prea multe de spus, dar, cu siguranță, cum Orientul Mijlociu a fost mult timp o regiune dominată de americani, nutrește un sentiment complex de nemulțumire.

Foto : Declarația purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate SUA, Sursa : aici

Semnificația acestui mare progres diplomatic, înregistrat de China, care are efect de durată în regiune și în lume, poate fi comparată cu Acordurile de la Camp David din 1978 și cu cele de la Oslo din 1993. Cred că, în zilele următoare, pentru mass-media această știre va deveni un subiect fierbinte la nivel internațional. Întrucât Arabia Saudită și Iranul mai au multe probleme de rezolvat, merită să urmărim cu atenție cum privește cu adevărat SUA acest acord și dacă vor lua măsuri obstructive în acest sens.

Declarația trilaterală este o dovadă clară a diplomației pașnice a Chinei care a început să exercite influență în lume și este, de asemenea, o dovadă a transformării forței Chinei în putere diplomatică soft. China este o putere globală, cu intenții pozitive, care nu înșală și nici nu face rău nimănui, ci promovează cu adevărat o cooperare de tip câștig-câștig. Concluzia acestei declarații trilaterale va întări cu siguranță impresia și încrederea multor țări față de China. Medierea cu succes a dialogului dintre Arabia Saudită și Iran va promova, de asemenea, dreptul Chinei de a vorbi în soluționarea pașnică a crizei din Ucraina.

Pe scurt, cred că declarația trilaterală de la Beijing a deschis o nouă ușă pentru Orientul Mijlociu și, de asemenea, pentru întreaga politică internațională. Oamenii pot vedea noile conotații, posibilități și spații pentru relațiile internaționale.

Sursa: aici, 10 martie 2023.

Ding Long: Dialogul Arabia Saudită-Iran-Beijing marchează practicile de succes ale Inițiativei de Securitate Globală

Foto: Ding Long, profesor la Institutul de Studii asupra Orientulului Mijlociu din cadrul Universității de Studii Internaționale din Shanghai(上海外国语大学中东研究所 Shanghai waiguoyu daxue zhongdong yanjiusuo), Sursa: aici

Sub medierea și sub patronajul Chinei, Arabia Saudită și Iranul, „dușmani vechi în Orientul Mijlociu”, au purtat un dialog intens la Beijing timp de cinci zile și, în cele din urmă, au ajuns la un acord privind reluarea relațiilor diplomatice, redeschiderea ambasadelor și a reprezentanțelor diplomatice, schimbul de ambasadori în termen de maximum două luni și explorarea unor modalități de consolidare a relațiilor bilaterale. În plus, cele două părți vor relua acordul de securitate semnat în 2001. Acest lucru demonstrează hotărârea celor două părți de a restabili pe deplin relațiile diplomatice și de securitate și, de asemenea, arată că eforturile de mediere ale Chinei au facilitat un acord de reglementare real și cuprinzător, mai degrabă decât unul parțial sau temporar. Nu numai că a pus capăt anilor de confruntare dintre cele două țări, ci a inițiat și o nouă fază de cooperare între cele două.

Rezultatul fructuos al dialogului Arabia Saudită-Iran, purtat la Beijing nu este doar o mare bucurie pentru cele două țări, ci și o veste grozavă pentru stabilitatea Orientului Mijlociu și chiar pacea mondială. Atât Arabia Saudită, cât și Iranul și-au exprimat recunoștința față de Beijing pentru eforturile sale diplomatice, iar comunitatea internațională a evaluat pozitiv această realizare. Acest lucru arată, de asemenea, că diplomația pașnică a Chinei de a susține justiția, de a facilita și de a promova discuțiile a fost recunoscută pe scară largă de Orientul Mijlociu și de comunitatea internațională.

Orientul Mijlociu este cea mai complexă regiune din lume din punct de vedere al securității. Cu toate acestea, strângerea de mână dintre Arabia Saudită și Iran demonstrează că, indiferent de complexitatea problemelor și a provocărilor, un dialog bazat pe respect reciproc va duce la o soluție convenabilă pentru toate părțile în cauză.

La începutul anului 2016, Arabia Saudită și Iranul au rupt relațiile diplomatice din cauza unui incident legat de un important cleric șiit. În cei șapte ani care au trecut de atunci, tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, cele două țări fiind aproape de izbucnirea unui război. Ruperea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Iran nu este întâmplătoare, ci mai degrabă punctul culminant al unor decenii de relații tensionate între cele două țări.

Sub influența sectarismului, grupurilor etnice, a geopoliticii și a interferențelor marilor puteri, conflictul dintre Arabia Saudită și Iran a devenit unul dintre principalii factori care afectează pacea și securitatea în Orientul Mijlociu. Competiția acerbă dintre cele două țări, provocată de Yemen, Siria, Liban și alte țări a condus la sectarism și divizarea în blocuri, prelungind seria de conflicte geopolitice în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită, Iranul și alte țări relevante din Orientul Mijlociu au plătit un preț uriaș pentru asta. Se poate spune că, atâta timp cât Arabia Saudită și Iranul nu își rezolvă neînțelegerile, nu va exista pace în Orientul Mijlociu.

Dialogul dintre Arabia Saudită și Iran purtat la Beijing a înregistrat un progres major, din care pot fi trase următoarele concluzii:

În primul rând, diplomația șefului de stat a fost deschizătoare de drumuri. În decembrie 2022, președintele Xi Jinping a efectuat o vizită de stat în Arabia Saudită și a participat la summit-urile China-Arabia Saudită, China-CCG și China - Țările Arabe. Luna trecută, la invitația președintelui Xi Jinping, președintele iranian Ebrahim Raisi a efectuat o vizită de stat în China. De fapt, China a oferit soluții practice și înțelepciunea chineză pentru a aborda provocările de securitate din Orientul Mijlociu. De când președintele Xi a propus pentru prima dată un nou concept de securitate comun, cuprinzător, cooperant și durabil în 2014, China a continuat să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită și Iran au trimis delegații la Beijing pentru dialog, fapt din care reiese recunoașterea și încrederea celor două părți pentru atitudinea sinceră a Chinei.

Foto: Președintele iranian Ebrahim Raisi, întâmpinat de președintele chinez Xi Jinping la Beijing cu o ceremonie oficială, 14 februarie 2023, Sursa: aici

În al doilea rând, este o practică de succes a Inițiativei de Securitate Globală. Sub medierea Chinei, Arabia Saudită și Iranul, „cei doi vechi dușmani”, au reușit să pună săbiile în teacă (în chineză s-a folosit un proverb care înseamnă „a topi armele pentru a face unelte agricole”) și să creeze o cale către pace, demonstrând pe deplin obiectivele ambițioase ale Inițiativei de Securitate Globală și potențialul său de a servi drept busolă și foaie de parcurs pentru rezolvarea conflictului. În ultimii ani, China a depus eforturi pentru promovarea păcii în Orientul Mijlociu, între Arabia Saudită și diferite părți din regiune, aflate în conflict, fără a avea interese ascunse. A propus în mod repetat o arhitectură de securitate colectivă a Golfului și soluționarea conflictului dintre Palestina și Israel. Arabia Saudită și Iran au obținut în sfârșit „rezultate pozitive”, ceea ce arată că conceptul de pace și de securitate propus de China este extrem de practic și operabil.

Din nou, reconcilierea dintre Arabia Saudită și Iran este în conformitate cu tendința vremurilor. În ultimii ani, Arabia Saudită și Iranul au fost prinse în vârtejul conflictului și au plătit un preț uriaș. Sub presiunea internă și externă, ambele țări și-au dat seama că dezvoltarea este prioritatea principală, singura care poate promova pacea. În ultimii ani, a existat un val de destindere între țările din Orientul Mijlociu, iar relațiile dintre țările din regiune s-au relaxat semnificativ. Succesul dialogului dintre Arabia Saudită și Iran, mediat de Beijing, este în concordanță cu tendința vremurilor pentru o mare reconciliere și destindere în Orientul Mijlociu. După cum a spus Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și director al Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe al Comitetului Central al PCC, dialogul dintre Arabia Saudită și Iran, mediat de Beijing este o victorie a păcii.

Desigur, conflictul dintre Arabia Saudită și Iran este de lungă durată și profund înrădăcinat și între cele două părți încă există multe diferențe specifice, care nu pot fi rezolvate printr-un singur acord.

Cu toate acestea, dialogul dintre cele două țări, mediat de Beijing marchează un început bun pentru îmbunătățirea și rezolvarea conflictelor dintre acestea. Credem că țările din Orientul Mijlociu vor promova în continuare spiritul de independență, vor consolida solidaritatea și cooperarea și vor lucra împreună pentru construirea unei regiuni mai pașnice, mai stabile și mai prospere. China va continua, de asemenea, să joace un rol constructiv în gestionarea corectă a problemelor fierbinți din lume, în conformitate cu dorințele tuturor țărilor și să-și demonstreze responsabilitatea în calitate de mare putere.

Sursa: aici, 11 martie 2023.

Opiniile oficialilor și a experților chinezi pe marginea acestui subiect și alte declarații oficiale făcute de partea chineză (selecții din ediția chineză a Global Times)

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a declarat pe 11 martie că „Partea chineză așteaptă cu nerăbdare un dialog mai strâns între Arabia Saudită și Iran și „că este pregătită să continue să joace un rol pozitiv și constructiv în facilitarea acestor eforturi”.

„Dialogul lor și acordul oferă un exemplu bun despre modul în care țările din regiune pot rezolva disputele și diferențele și, cum, prin dialog și consultare, pot trăi în bună vecinătate și prietenie. Acest lucru va ajuta țările regionale să scape de interferențele externe și să ia viitorul în propriile mâini”, a declarat purtătorul de cuvânt, menționând că partea chineză va continua să contribuie cu opiniile și propunerile sale la realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat vineri (10 martie) acordul și a lăudat China, Oman și Irak pentru promovarea discuțiilor. Țări precum Qatar, Emiratele Arabe Unite, Irak, Oman, Liban, Bahrain, printre multe altele, și-au exprimat, de asemenea, sentimente pozitive față de decizia celor două țări de a relua legăturile diplomatice, a raportat Reuters, scrie Global Times.

Potrivit Xinhua, discuțiile pentru reluarea relațiilor diplomatice au fost purtate la Beijing în perioada 6-10 martie, potrivit unei declarații trilaterale din China, Arabia Saudită și Iran.

„Atât Arabia Saudită, cât și Iranul și-au exprimat aprecierea și mulțumirea Irakului și Omanului pentru că au găzduit mai multe runde de dialog între 2021 și 2022, precum și liderilor chinezi și guvernului chinez pentru găzduirea, sprijinirea și contribuția la succesul discuțiilor”, se afirmă în declarație.

Ce spun experții?

Potrivit unui articol Global Times (GT), în viziunea experților intervievați de reporterii GT cu privire la acordul la care au ajuns Arabia Saudită și Iranul, datorită medierii efectuate cu succes de către partea chineză, acesta reprezintă „o piatră de hotar în reducerea tensiunilor și în restabilirea păcii în Orientul Mijlociu, precum și în injectarea unei stabilități într-un peisaj geopolitic volatil”.

Rolul jucat de China în medierea dialogului dintre cei doi „vechi dușmani” din Orientul Mijlociu, a câștigat aprecieri pe scară largă după ce declarația a fost dată publicității, scrie tot Global Times.

Acest lucru a arătat, de asemenea, că doctrina diplomatică a Chinei care vizează promovarea păcii și a dezvoltării este mult mai atrăgătoare decât tacticile unor țări de a alimenta confruntările pentru extinderea propriului domeniu politic în regiunea Golfului, au declarat pe 11 martie (sâmbătă) experții pentru Global Times.

Aceștia au subliniat, de asemenea, că este una dintre cele mai bune practici din cadrul Inițiativei de Securitate Globală (ISG), propusă de China și că ar putea avea implicații de anvergură și un efect demonstrativ asupra altor regiuni care se confruntă cu probleme similare de confruntare sau de conflict.

Zhu Weilie, directorul Institutului de Studii asupra Orientului Mijlociu de la Universitatea de Studii Internaționale din Shanghai, a declarat sâmbătă (11 martie) celor de la Global Times că sentimentul de a urmări diplomația independentă în regiunea Orientului Mijlociu este în creștere în ultimii ani. Abordarea diplomatică a Chinei de non-interferență în treburile interne ale altei țări sau de a căuta hegemonie prin promovarea dialogului și a consultărilor în abordarea problemelor, este bine primită în regiune.

În decembrie anul trecut, Summitul China-țările Arabe și Summit-ul Consiliului de Cooperare China-Golf (CCG) au avut loc în timpul vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Arabia Saudită.

Zhu a subliniat că reluarea relațiilor diplomatice între Arabia Saudită și Iran se datorează încrederii pe care cele două părți au o în China, declarând că cele două părți cred că acțiunile întreprinse de China, sunt pentru binele stabilității regionale și nu în scopul atingerii unor interese egoiste sau pentru urmărirea hegemoniei, a declarat Zhu.

Experții au mai subliniat că modul în care China a gestionat această problemă este diferit de SUA, care au tendința de a escalada tensiunile și de a semăna discordie în scopul obținerii „unor câștiguri egoiste”.

„În ceea ce privește procesul de guvernare globală, a fost ridicată următoarea întrebare: Este mai bine să formăm coaliții și să căutăm reprezentanți pentru a purta războaie sau să se găsească o soluție potrivită ambelor părți prin discuții de pace și dialog direct? China nu va căuta un mandatar.

Și în viitor, China ar putea juca un rol important în construirea unei punți pentru ca țările să rezolve probleme complexe de lungă durată din Orientul Mijlociu, așa cum a făcut de data aceasta. China este dispusă să ajute la construirea unei punți, a unui mecanism și a unei platforme pentru dialogul multilateral pentru a aborda problemele regionale. Dacă nu pot avea o discuție bună acasă, sunt bineveniți să vină în China pentru discuții. Sinceritatea Chinei de a contribui la atenuarea tensiunii regionale poate fi văzută de lume de data aceasta”, a declarat Zhu.

Zhu a mai subliniat că acordul a constituit un exemplu pozitiv pentru alte probleme regionale, cum ar fi detensionarea și soluționarea conflictului dintre Israel și Palestina.

Se pare că SUA au fost precaute în răspunsul oferit cu privire la noul acord. Potrivit lui Zhu, în acest an, câțiva înalți oficiali americani au vizitat Orientul Mijlociu pentru a încerca să incite țările regionale să mențină confruntarea împotriva Iranului. Pe 7 martie, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a făcut o vizită în Irak și a anunțat că SUA doresc să-și păstreze trupele în țară.

Foto: Hussein Ibish, cercetător emerit la Institutul Statelor Arabe din Washington, Sursa: aici

„Faptul că s-a ajuns la acest acord la Beijing este foarte important pentru China și ascensiunea sa ca actor diplomatic și strategic în regiunea Golfului”, a declarat Hussein Ibish, un cercetător emerit la Institutul Statelor Arabe din Washington, în timpul unui interviu celor de la CNN.

„Acest lucru pare să recunoască rolul unic al Chinei în a putea intermedia relațiile dintre Teheran și Riad, pășind într-o poziție care fusese ocupată anterior de țările europene, dacă nu de Statele Unite, iar acest lucru nu va fi prea plăcut pentru Washington”, a declarat Ibish.

Wen Shaobiao, cercetător asistent la Institutul de Studii asupra Orientului Mijlociu al Universității de Studii Internaționale din Shanghai, a declarat celor de la Global Times pe 10 martie, că diplomația de mediere cu succes a Chinei nu numai că va transforma cele două mari puteri în prieteni, ci va duce și la reorganizarea relației dintre cele două tabere opuse din regiune și va ajuta la atenuarea și rezolvarea altor probleme regionale, precum ar fi Palestina. Conflictul din Israel și războaiele civile din Yemen, Siria și Libia joacă un rol pozitiv.

Wen Shaobiao consideră că acest acord este o victorie pentru diplomația pașnică a Chinei, ceea ce arată că inițiativa de securitate globală a Chinei a fost foarte recunoscută și răspuns substanțial de către țările din Orientul Mijlociu.

Aceasta arată că soluția Chinei la problema Orientului Mijlociu combină previziunea strategică, pragmatismul politic și flexibilitatea, ceea ce are o semnificație de anvergură pentru construirea unei noi geopolitici din Orientul Mijlociu și stabilitatea regională pe termen lung.

Traducere realizată de Paula Toma, cercetător la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI) și coordonator al proiectului „China la zi”.