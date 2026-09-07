 Avertismentul german a fost rostit și cutremură arhitectura politică europeană. Ce poate să urmeze? | adevarul.ro
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Avertismentul german a fost rostit și cutremură arhitectura politică europeană. Ce poate să urmeze?

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Întrebarea corectă este dacă nu cumva ar fi vorba cu mult mai mult decât un avertisment care vine acum din Germania, cu nemaiauzită coerență, forță și claritate de la finele celui de-al Doilea Război Mondial încoace. Mai mult decât un avertisment, poate foarte ușor să devină un model de lucru pentru partide similare (și sunt asemenea Afd, multe, puternice) în toată Europa, generând un bulgăre de zăpadă care să domine perioada următoare de schimbări climatice extreme în politica europeană. 

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Foto: X@ER_Bund

Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă acum nu este nicidecum un capăt de linie, ci o continuare de mare succes al unei serii de evenimente care deja constituie o linie de tradiție despre care, din falsă pudoare politică, partidele politice tradiționale se feresc să vorbească. Inclusiv la noi, chiar dacă la evenimentul inaugural au fost și reprezentații formațiunii Noua Dreaptă din România. .

Ce este acum coagulat ca platformă politică coerentă și a câștigat atât de spectaculos alegerile dintr-un land din Germania, s-a configurat ca platformă politică internațională, adevărat incipientă și ușor haotică dar extrem de entuziastă, cu ocazia reuniunii Forumului conservator internațional rus care a avut loc pe 22 martie 2015 la Sankt Petersburg. Organizator a fost partidul naționalist rus pro-kremlin Rodina  în scopul declarat de a promova „valorile tradiționale” și de a exprima opoziția față de valorile civilizației occidentale decadente.  Au fost prezenți atunci 150 de delegați reprezentând partide din aceeași familie ideologică cu Afd de azi: au fost acolo cei din Zorii Aurii din Grecia, neonaziștii germani din NPD și Nick Griffin, fostul lider al British National Party, au venit și bulgarii din Atak sau italienii din Forza Nuova. 

Al doilea eveniment major  https://monitoring.bbc.co.uk/product/b0004nxgdin aceeași serie a avut loc anul trecut, în septembrie, la palatul Mariinski din Sankt Petersburg în organizarea oligarhului ortodox Konstantin Malofeev și la care au participat, în prezența  lui Alexander Dughin, ideologului oficial al lui Putin, multe partide din aceeași linie ideologică, plus reprezentanți ai Falangei spaniole și a naționaliștilor francezi pentru lansarea Ligii Internaționale a Paladinilor anti-globaliști.

Deja am vorbit, într-un text de acum câteva zile, despre teza principală a celor de la AfD, adică angajamentul ferm că, în momentul în care ar prelua puterea, vor să organizeze ieșirea Germaniei din Zona Euro.

Dar, dincolo de asta, cred că ar trebui să știți ceva despre propunerile absolut revoluționare ale partidului în domeniul asigurării ordinii și securității, organizării forțelor armate și a serviciilor secrete.

La nivelul landurilor, cei de la AfD propun crearea a ceea ce ei numesc „prima linie de benevoli pentru asigurarea securității cetățenești” ca ajutor pentru poliție și serviciile de ordine municipale. Poliția ar urma să se concentreze doar asupra „crimelor adevărate”, cu reducerea acțiunilor care vizează penalizarea delictelor d opinie. Ar urma să fie aplicată în mod sistematic „Warnschussarrest”, adică detenția cu caracter de avertisment, pe durată scurtă, până la o lună de zile, în cazul criminalității juvenile. Grupurile politice și organizațiile din zona „Antifa” urmează să fie reclasate ca organizații teroriste și tratate ca atare. În plus, în caz de acces masiv la conducerea landurilor, AfD propune https://internationalepolitik.de/de/ernstfall-afdrestructurarea serviciului intern de informații pentru a înlocui o parte din personal, relaxa presiunea contra-spionajului îndreptat spre serviciile rusești. De altfel, pe plan extern, partidul propune ridicarea sancțiunilor naționale și occidentale împotriva Moscovei și, foarte important, oprirea imediată de livrări de arme pentru Ucraina.  Evident că dorește reluarea sistemului armatei obligatorii, crit6ică intervențiile externe și cere retragerea trupelor germane care participă la misiuni externe. Mai refuză orice integrare militară europeană și, explicit, refuză proiectul armatei europene.

Au de ce să-și pună întrebări partidele clasice europene, are de ce să apară un set de mari întrebări legate de proiectele în care Europa instituțiilor de la Bruxelles injectează acum sume imense, legându-le viitorul prin obligațiile asumate de fiecare Stat Membru prin programele SAFE.

Ce vor decide însă alegătorii va fi important, atât în Germania evenimentelor electorale imediat următoare și în țările unde s-ar putea să se deseneze asemenea surprize politice majore. Răspunsurile vor veni în secțiile de vot și așteptările tensionate ale populației sunt mari, probă participarea foarte mare la alegerile de ieri din Saxa. A început să se rostogolească bulgărele de zăpadă sau este un simplu semnal de alarmă și absolut nimic altceva, valabil inclusiv pentru România?

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