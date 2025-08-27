Arhetipul Gojira vs. Arhetipul Călin Georgescu: două lumi ireconciliabile

Inclusiv în contextul aparițiilor publice tot mai frecvente ale lui Călin Georgescu (și al încercărilor de a menține interesul susținătorilor săi pe diferite rețele de socializare), ne-am gândit să deschidem o discuție având ca punct de plecare – deloc întâmplător – un anumit interviu.

Concret, este vorba despre interviul luat lui Călin Georgescu, la data de 11 noiembrie 2024, în cadrul emisiunii „Aproximativ discuții - ALEGERI 2024”, de către moderatorul George Dorin Andreescu (alias Gojira).

Întregul interviu poate să fie vizualizat la (https://www.youtube.com/watch?v=cd6lf1aWyi4), dar pe noi ne interesează aici intervalul 48:39-50:44.

Transcriem mai departe:

Gojira: Octavian Goga? Dumneavoastră cunoașteți backgroundul politic al lui Octavian Goga?

C.G.: Da, îl cunosc, sigur că-l cunosc.

Gojira: Care este backgroundul politic? Care era poziționarea politică a lui Octavian Goga?

C.G.: A fost apărătorul total și fără niciun fel de negociere a țăranului român. Ăsta este cel mai important background politic? Peste asta nu există altceva.

Gojira: Iar afiliația de extremă dreapta, facem abstracție de ea?

C.G.:Să zicem un lucru, pe mine mă interesează partea practică. A fost cel mai mare iubitor al țăranului român din istoria poporului român (...). Pe mine mă interesează asta.

Gojira: Nu, haideți să rămânem un pic la Octavian Goga. Cât de bine ne cunoștem valorile reale, literare și politice autohtone. Octavian Goga, ca și poziționare politică era un efervescent promotor al nazismului. Al fascismului, nu al nazismului, am făcut o greșeală. Spre sfârșitul vieții lui chiar avea niște uniforme pe care le purta cu svastica și avea pretenția de la cei apropiați ca să i se adreseze cu „mein Fuhrer”. Este o chestiune factuală demonstrată.

C.G.:Eu nu știu așa ceva. Nu știu așa ceva. Istoria o va demonstra. Dar cert este un lucru că...

Gojira: Mai există și niște scrisori. Există o corespondență a lui Octavian Goga cu diverși cunoscuți ai dumnealui de un antisemitism crunt. Octavian Goga! Și este o chestie demonstrată factual. Eu nu zic de la mine. Chestie pe care am citit-o și care s-a demonstrat. Și este știut asta.

C.G.: Depinde unde ați citit-o. Eu nu cunosc așa ceva.

Gojira: Inclusiv în cărți de istorie a literaturii române.

C.G.: Cel mai important lucru este cel pe care vi l-am menționat eu.

Gojira: Am citit dintr-o sursă care a fost și probată.

C.G: (Râde) Da. Mă rog.

Revăzând acest interviu și reflectând asupra lui, am înțeles că nu avem de-a face cu un simplu dialog pe teme istorice sau literare între Gojira și Călin Georgescu, ci cu ceva arhetipal, cu două tipare fundamentale care întruchipează esența unor categorii de gândire și de raportare la realitate.

Și am mai înțeles, de asemenea, ceva ce majoritatea dintre noi (cel puțin) intuim, dar ne este teamă să o recunoaștem și să o verbalizăm. Personal nu mă feresc să o spun: există o ireconciliabilitate deplină și imposibil (practic) de atenuat între anumite categorii de indivizi.

Să ne facem mai bine înțeleși: Putea să vină (arhetipul) Gojira cu toate probele de pe mapamond, probe care să dovedească într-o manieră obiectivă indubitabilă că Octavian Goga a fost un fascist/nazist și un antisemit crunt - ceea ce realmente a și fost!

Pentru (arhetipul) Călin Georgescu toate aceste probe nu valorează absolut nimic. Chiar dacă le-ar admite autenticitatea, tot nu ar valora absolut nimic deoarece pentru (arhetipul) Călin Georgescu (spre deosebire de arhetipul Gojira) nu este defel reprobabil, nu este nimic condamnabil ca cineva sa fie fascist/nazist și antisemit.

Mai mult, arhetipul Călin Georgescu va invoca întotdeauna un argument (irelevant cât de absurd), căruia îi va da întâietate/prevalență asupra oricărui (contra)argument de-al tău (arhetip Gojira). În interviu, acesta a fost că: Octavian Goga a fost apărătorul total al țăranului român (Sic!).

Este exact același tip de argument/discurs al arhetipului Călin Georgescu, prin care un adolf hitler este pus într-o lumină pozitivă, chiar elogioasă, evocându-i-se „marele patriotism” sau „nobilele calități umane”, cum ar fi dragostea pentru copii, condamnarea cruzimii față de animale sau vegetarianismul.

La fel se întâmplă (în cazul arhetipului Călin Georgescu) cu Corneliu Zelea Codreanu, căruia i se iartă/uita crimele și distrugerile, invocându-se „dragostea de neam și țară” sau „credința în Dumnezeu”.

Așadar, nu doar că arhetipul Gojira este ireconciliabil cu arhetipul Călin Georgescu, dar nici unul dintre ei nu-și va dori/căuta vreodată să treacă în „tabăra” celuilalt. De asemenea, ce relevanță ar putea avea trasarea unei „linii de mijloc”, când cele două tipare se află la poli diametral opuși?

Se scriu multe materiale care îndeamnă la unitate, la conciliere, la diminuarea faliilor din societate. Susținem la rândul nostru toate acestea, dar în spatele cuvintelor, indiferent cât de nobile și curate ar fi intențiile preopinenților, să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem - soluțiile practice/concrete și eficiente lipsesc cu desăvârșire.

Îndemnul nostru pentru cei care simt că aparțin arhetipului Gojira este, în primul rând, să caute și să se găsească unii pe alții: să-și lărgească cercul social cu persoane noi, cu care rezonează și împărtășesc valori, idealuri și afinități comune. Apoi, să coopereze, să conlucreze, să se sprijine reciproc în varii proiecte atât profesionale cât și sociale. Cred că în prezent arhetipul Gojira este majoritar în societatea românească față de arhetipul Călin Georgescu, dar să nu ne culcăm pe lauri. Mai cred că prin unitatea noastră am putea face față chiar și unei tiranii majoritare de tip Georgist, dar o asemenea situație ar implica niște eforturi și sacrificii imense, pe care ar fi mai bine să le evităm.

Inițial doream să închei acest articol aici, dar apoi am realizat că zilele acestea am trecut, în Municipiul Arad, pe strada Octavian Goga. Este plină țara de străzi și instituții care poartă numele acestui fascist/nazist și antisemit atroce. Fac un apel către autoritățile statului: pe lângă salubritatea publică, ar fi nevoie și de o curățenie spirituală, ideologică, de o igienă morală.

Schimbați/redenumiți numele străzilor și instituțiilor din localitățile voastră. Este inadmisibil ca în anul 2025, într-o Românie democratică și ancorată la valorile europene și occidentale, să continuăm să elogiem un fascist/nazist și antisemit notoriu ca Octavian Goga. Cum să existe în comunitățile noastre străzi „Octavian Goga”, adiacente sau bunăoară în apropierea altora cu denumiri precum „Libertății”, „Democrației”, „Sinagogii” ori „Cimitirul Evreiesc”.

Adevărat, destinul îți poate juca și farse: în Arad, strada Octavian Goga este mult mai cunoscută ca strada cu Spitalul de Psihiatrie. Totuși, redevenind serioși, credem că până la proba contrarie inclusiv primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, are anvergura de a se poziționa corect în fața istoriei - adică de partea bună a istoriei.