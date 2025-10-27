search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

America n-a fost înfrântă. S-a retras

0
0
Publicat:

Pentru România, provocarea următorului deceniu nu va fi să aleagă între America și Europa, ci să devină indispensabilă ambelor.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

Această lume „post-americană” anunță, fără ezitare, ieșirea din confortul existențial în care politicienii noștrii dâmbovițeni s-au instalat în ultimele două decenii. Țara și-a construit securitatea, legitimitatea geopolitică și chiar identitatea strategică pe parteneriatul cu Statele Unite. Fără acel centru de greutate clar, România trebuie să învețe un nou alfabet al puterii — unul în care protecția nu vine automat, ci trebuie negociată, menținută, plătită. Dacă „G-Zero” ar deveni într-o zi realitate, adică momentul în care niciun stat sau grup de state nu mai are voința sau capacitatea de a conduce lumea - „zero leadership global” atunci Bucureștiul n-ar mai putea trăi doar din reflexul pro-american; trebuie să devină un actor regional lucid, capabil să-și articuleze propriile interese.

Când a urcat pe scena summitului GZERO Summit Japan 2015 şi a rostit - „China nu a câştigat. Statele Unite s-au retras”, Ian Bremmer n-a folosit metafore de salon ci a descris o schimbare tectonică a puterii globale. Bremmer trage un semnal de alarmă. Trăim într-o lume „G-Zero” — adică „undeva între un sistem condus de un hegemon şi unul fără hegemon clar” — şi îngroașă clar ideea că SUA rămâne „cea mai puternică ţară din lume, dar refuză să conducă aşa cum a făcut-o istoric” (The United States remains the most powerful country in the world, but it is refusing to lead the way it has historically on collective security, free trade, and democracy promotion).

Această retragere nu este semnul unei înfrângeri directe în faţa Chinei. Nu putem spune că Beijing-ul a zdrobit Washingtonul într-o bătălie decisivă. Mai degrabă, America a ales să iasă din scena pe care o dominase, să îşi reducă ambiţia de a fi arhitectul global al ordinii cunoscute. Bremmer spune limpede: „America a ales să facă un pas înapoi din sistemul internaţional pe care l-a construit şi condus de trei sferturi de secol. Nu pentru că e slabă, pentru că a vrut să fie.”

Privind cum s-a produs retragerea, vedem mai multe decizii-cheie: retragerea din Trans‑Pacific Partnership (TPP) în 2017, un semnal clar că Washingtonul nu mai voia să participe la proiectul de arhitectură economică pe care îl crease pentru Asia-Pacific. Analiza organizată de Brookings Institution remarca o realitate cruntă pentru bazinul economic asiatic – fără SUA ascensiunea Chinei avea cale liberă. În paralel, în domeniul reglementării comerțului global, Statele Unite au început să se retragă din propriul sistem de reguli pe care l-a construit timp de decenii. Cel mai elocvent exemplu este blocarea, din 2019, a mecanismului de apel al Organizației Mondiale a Comerțului — instanța care funcționa ca un fel de „Curte Supremă” a globalizării economice. Refuzând să mai numească judecători, Washingtonul a paralizat instituția însăși, lăsând comerțul mondial fără un arbitru legitim. În fapt, hegemonul care garantase respectarea regulilor a devenit cel care contestă funcționarea sistemului. Gestul a semnalat o ruptură profundă: America n-a mai dorit să fie garantul ordinii comerciale internaționale, ci doar un actor care își apără unilateral interesele. Studiul „Bound to Retreat? US Disengagement from the Liberal International Order beyond Trump” arată că, deşi mulţi tratează retragerea americană drept un fenomen propriu administraţiei Donald Trump, forţe structurale — declinul relativ faţă de China, pierderea controlului asupra instituţiilor multilaterale, scepticismul intern la ideea de„integrare liberală” — au favorizat procesul de retragere cu mult timp înainte.

Dincolo de deciziile birocratice ale Washington-ului, în viziunea lui Bremmer a existat o logică internă - motive și efecte mai profunde – politice, psihologice și civilizaționale: „Suntem obișnuiţi ca America să fie imprevizibilă. Dar rar a fost nedemnă de încredere. Astăzi se află ambele poziții.” Acest citat sintetizează noua realitate: nu doar că SUA se retrage; retragerea sa creează incertitudine pentru aliaţi, care nu mai ştiu dacă Washingtonul va rămâne fidel rolului său de garant al ordinii.

Retragerea americană nu va înseamna o absenţă totală, ci o alegere selectivă a priorităților: mai puţină arhitectură globală, mai mult „hedging”, mai multă precauţie. În termenii lui Bremmer, „trăim într-o ordine post-americană”. În lunile şi anii ce vor umra acest fapt va produce un efect paradoxal: America va domina din punct de vedere tehnologic, financiar, militar, dar nu va mai fi arhitectul, creatorul de ordine de care multe state au avut nevoie după 1945. Rezultatul? Un spaţiu global fragmentat, cu mai mulţi actori regionali care îşi contestă influenţa şi mai puţină claritate privind regulile şi mecanismele de coordonare.

În această cheie, nu putem spune - „China l-a învins pe invincibilul hegemon american”. Nu a existat un moment al capitulării clare. Mai degrabă, America s-a retras voluntar, sub presiunea internă, dar din proprie voinţă. Costurile conducerii globale crescuseră foarte mult în ultimii 20 de ani, beneficiile în schimb au scăzut, iar electoratul american a devenit mai interesat de „acasă” decât de „afară”. Cercetătorii Heinkelmann-Wild şi Schütte spun că „tratând retragerea americană ca fenomen specific lui Trump riscăm să ignorăm provocările structurale care au condus SUA departe de ordinea liberală cu mult înaintea sa”.

Această formă de retragere are implicaţii practice: dacă Washingtonul nu mai vrea să conducă, cine o va face? Nimeni nu şi-a asumat complet rolul — Bremmer avertizează că „nimeni — nici chinezii, nici europenii, cu siguranţă nici ruşii sau indienii — nu sunt atât de capabili, dar şi dispuși să umple vidul”. În absenţa unui hegemon clar, alianţe temporare, cluburi exclusive, competiţii regionale vor deveni norma. De azi înainte volatilitatea va descrie sistemul global de putere.

Ceea ce ar fi putut să fie o tranziţie liniară a puterii se metamorfozează într-o auto-izolare hegemonică. America încă deţine instrumentele puterii. Dar a renunţat la naraţiunea care le legitima. A făcut tranziția de la liberalism şi ordine - la „în primul rând eu”. În acest context, limitarea influenţei nu este egală cu o infrângere. Este alegerea, făcută conștient, de a nu mai risca. Iar atunci când hegemonul decide să facă un pas în spate, lumea rămâne fără azimut.

Şi fără azimut China, India, Rusia sau oricine altcineva, nu are alura unui învingător incontestabil - ci pare, mai degrabă, un jucător care profită de vid. Retragerea americană nu deschide automat calea către hegemonie altcuiva. Deschide un câmp de rivalităţi fără centru. Iar acest fenomen poate fi chiar mai destabilizator decât o tranziţie clară.

La final, este util să revenim la simpla observatie a lui Bremmer: „Trăim într-o lume post-americană”. (We’re living in a post-American order.) A­cel „post-” nu înseamnă că America nu mai contează. Înseamnă că importanţa sa nu se va mai traduce prin directa ei coordonare, ci prin prezenţă redusă. Cei care s-au bazat pe direcţia oferită de Washington ar trebui să ia în calcul că această strategie este - în mod deliberat - riscantă.

America nu a fost înfrântă. S-a retras. Iar pentru restul lumii, retragerea înseamnă nu victoria unui oarecare, ci lipsa unui lider.

Pentru Europa, retragerea Americii nu înseamnă doar pierderea unui aliat, ci pierderea reflexului de securitate. Timp de șapte decenii, ordinea euroatlantică a fost construită pe un pact tacit: Europa gândea, America garanta. Astăzi, acel echilibru se destramă. Washingtonul nu mai are apetit pentru garantarea automată a securității continentului, iar NATO, deși rămâne cea mai solidă alianță militară din istorie, devine tot mai dependentă de decizii politice fragmentare. Cum spunea Bremmer într-un interviu recent, „Statele Unite nu mai pot fi pilonul exclusiv al stabilității europene; Europa trebuie să învețe să se apere singură”.

În fața unei Americi care se repliază, Europa descoperă vulnerabilitățile propriei indecizii. Franța vorbește despre „autonomie strategică”, Germania caută un nou contract de încredere transatlantică, Polonia și statele baltice cer mai multă prezență americană, nu mai puțină. Dar toate aceste discursuri coexistă fără o strategie comună. Vidul de leadership global se reflectă în mini-vacuumuri regionale. În lipsa umbrelei americane totale, fiecare stat european se întreabă cât valorează de fapt garanțiile scrise pe hârtie.

Asta nu înseamnă renunțarea la alianțe, ci maturizare strategică. Dacă Washingtonul se retrage parțial, România trebuie să rămână prezentă total: în NATO, în Uniunea Europeană, în Inițiativa celor Trei Mări, în fiecare format unde prezența înseamnă voce. Lumea în care hegemonul decidea iar ceilalți se aliniau s-a încheiat. Urmează una în care statele mici trebuie să gândească precum marile puteri, pentru că marile puteri încep să se poarte ca state obișnuite.

Opinii

Mai multe de la Cătălin Buciumeanu

Gigantul care s-a trezit nu este America lui Trump
Opinii
Cel mai influent om din Washington despre care aproape nimeni nu a auzit!!!
Opinii
Pentru un nou model politic în România. Sau despre politicienii autohtoni și boala rătăcirii scopului
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
playtech.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”M-a bufnit plânsul”. Gestul neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Vești excelente! Se dau mai multe zile libere pentru români!
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?