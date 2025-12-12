Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România, pusă în funcțiune. Bogdan Ivan: „Vești bune pentru facturi mai mici”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță „vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur”, după operaționalizarea celei mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din România.

Proiectul, realizat de NOVA POWER & GAS, a fost finalizat în doar șase luni, un timp record pentru o investiție de această anvergură.

„Veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur! Astăzi a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere şi 400 MWh capacitate de stocare. Pe scurt: energie curată şi ieftină, care este păstrată pentru a fi folosită atunci când e cea mai mare nevoie”, a transmis ministrul pe Facebook.

Investiție record realizată în 6 luni

Bogdan Ivan subliniază că investiția făcută de NOVA POWER & GAS este un pas decisiv pentru stabilitatea rețelei și pentru scăderea prețurilor la energie.

„Investitorii locali au investit în stocare pentru că aici este cheia echilibrului şi a preţurilor avantajoase. De altfel, dacă verificaţi acum POSF, comparatorul ANRE, veţi găsi acolo o ofertă de sub 1 leu/KWh, prima de acest fel din ultimul an!”, a precizat acesta.

„Stocarea este, în acest moment, una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care putem reduce dezechilibrele din sistem, integra mai bine energia produsă de prosumatori și, cel mai important, ține sub control costurile pentru români”, a mai explicat Ivan.

O nouă investiție la Câmpia Turzii

Tot vineri, la Câmpia Turzii, au început lucrările la o centrală pe gaz în ciclu combinat de 160 MW, menită să ofere energie constantă și sigură, crucială pentru echilibrarea sistemului energetic național.

„Ne dorim ca firmele românești din energie să devină campioni regionali, iar România să fie un pilon de stabilitate în regiune și un partener-cheie al Statelor Unite”, a spus ministrul.