Ajutorul pentru Ucraina pe timp de război: ce țări ajută? Cum? La ce nivel? Cu ce?

Dincolo de declarații politice din ce în ce mai inflamat, care este oare nivelul real al contribuțiilor țărilor din spațiul european și euro-atlantic în favoarea Ucrainei? Cred că este esențial de văzut cifrele, rapoartele statistice și estimările pentru viitor, acum în prag de iarnă, pentru că doar astfel, înțelegând dimensiunea efortului realmente uriaș făcut de comunitatea statelor lumii democratice în ajutorarea Ucrainei și cetățenilor săi în fața agresiunii sălbatice, ilegale și neprovocate din partea Rusiei, veți avea un element concret , singurul cu adevărat relevant, pentru a judeca eficiența efortului respectiv.

Iată un prim răspuns, extrem de interesant și semnificativ, o statistică ce prezintă comparativ ajutorul național trimis de câteva dintre cele mai relevante state pentru Ucraina prin prisma importanței pe care o reprezintă în funcție de PIB-ul țărilor respective. Interesante și deloc surprinzătoare raportări și care, pe fond, arată un anume tip de angajament și coeziune în momentele de mare tensiune precum și, la nivelul liderilor, statele cu o cultură tradițională a solidarității, în acord cu ceea ce, în documentele contemporane, reprezintă baza pe care funcționează NATO și UE.

Pentru a înțelege exact situația, iată o a doua statistică, perfect complementară primei și care arată țările-sursă de unde a pornit (și pornește în continuare) valoarea fluxului de ajutoare pentru Ucraina, ajutor militar, economic și financiar.

Costurile nu sunt numai economice și, nici pe departe, nu pot fi estimate doar din punct de vedere strict militar. Ar însemna, așa cum s-a întâmplat în cazul multor alte conflicte în trecut (luați în calcul doar efectele confruntărilor cumplite din fosta Iugoslavie), să se scoată din ecuație una dintre cele mai tragice consecințe – acum în plină dezvoltare în Ucraina – adică migrația necontrolată, disperată, a milioane de persoane care fug nu numai din calea războiului ci și de „genocidul energetic” care apare ca realitate din ce în ce mai evidentă datorită atacurilor masive care distrug infrastructura critică a Ucrainei și, în prag de iarnă, lasă populația fără acces la sursele minimale de supraviețuire.

Acesta este punctul cel mai dramatic al tuturor raționamentelor prezente și viitoare. Asta se va discuta în aceste zile la București la reuniunea miniștrilor de externe din NATO, aste este preocuparea majoră din capitalele din spațiul european și euro-atlantic care, cel puțin în principiu, trebuie chiar să răspundă la întrebarea privind viitorul care-i așteptă pe milioanele de oameni care au fugit din Ucraina și nu știu încă în ce condiții s-ar putea întoarce.

Cea mai recentă raportare a UNHCR spune un adevăr cumplit care, de fapt, este baza de raportare a tuturor calculelor pentru viitor: de la începutul ostilităților, aproape o treime din populația Ucrainei a fost silită să fugă de acasă, asta fiind cea mai mare deplasare forțată de populație din lume. Până în acest moment, în Europa sunt peste 7,8 milioane de refugiați, 4,7 milioane dintre ei solicitând și obținând protecție temporară.

ROMANIA - datele raportate de UNHCR la finele lunii trecute:

85,456 refugees registered for temporary protection

29,783 people have received cash assistance

54,268 refugees received protection information or counselling through UNHCR and partners, in-person and over hotlines

7Blue Dots (five regular and two light)

85,881

Maramures’ local authorities and UNHCR launched a Local Refugee Support Network on 11 November to enhance local coordination and exchange among over 50 government and NGOs participants. This was the second out of six pilot events planned in November and December in large refugee hosting cities.

UNHCR is scaling up its community-based protection activities in and around Bucharest. This week, five refugee UN volunteers (UNVs) have joined UNHCR to reinforce outreach to and communication with refugees. In coming days, more refugee UNVs will support the four UNHCR offices in Romania.

At RomExpo, UNHCR partner Ateliere fara Frontiere (AFF) counselled to date 368 refugees on employment services. 75 people have also participated in community engagement activities during the reporting week to facilitate their social inclusion.

Fondul discuției îl reprezintă acum estimarea cât mai corectă a costului operațiunilor de reconstrucție post conflict. De la estimarea din august făcut de Banca Mondială care vorbea de un prag „modest” de 100 de miliarde de dolar, acum trei zile ministrul de externe ucrainean anunța că estimarea țării se cifrează la 70 miliarde $. Nivel care s-ar putea să crească în continuare.

Cine și cu ce fonduri va putea susține un asemenea efort? În ce cadru? Coordonat de SUA care ar putea repartiza contractele așa cum s-a întâmplat – cu beneficii fabuloase – în primii ani după invazia din Irak? Se va organiza o misiune de reconstrucție sub egida ONU și în administrarea unui organism internațional stabilit sub autoritatea Consiliului de Securitate și care va putea superviza corectitudinea licitațiilor și cheltuirea banilor? Se va decide eventual formarea unei forțe de protecție(interpunere sau menținerea păcii) pentru a garanta activitatea civilă și descuraja foarte posibile acțiuni ostile? Ce grup de țări (sau eventual NATO) vor primi această misiune care va permite, oficial, prezența unor forțe armate occidentale în Ucraina? Cine va stabili numărul lor și, mai ales, le va formula mandatul cu precizarea condițiilor și nivelului de angajament, tocmai pentru a se evita greșeli tragice precum cele din fosta Iugoslavie?

Prea devreme pentru asemenea scenariu? Poate nu căci Ucraina nu poate fi nici pierdută și nici sacrificată.