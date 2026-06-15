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Adâncirea sau rezolvarea crizei politice?

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Recenta desemnare a lui Adrian Veștea pentru a forma guvernul României ridică multe semne de întrebare și, departe de a finaliza criza politică, pare că o adâncește.

Adrian Veștea FOTO Inquam / George Călin
Adrian Veștea FOTO Inquam / George Călin

Desemnarea lui Veștea fără a se consulta cu PNL este un grav amestec în viața internă a partidelor, astfel că este creat un precedent extrem de periculos; numai Carol al II-lea a procedat așa și ulterior a ajuns la desemnarea unui partid plasat pe locul patru, care a fost trambulina pentru impunerea unui regim de dictatură.

Deși, România este departe de acest scenariu, faptul că scena politică a ajuns la un asemeneea procedeu ridică foarte multe semne de întrebare despre capacitatea președintelui de a face față unei situații extrem de complicate: avem război în preajmă și nu suntem în stare să gestionăm incidente cu drone; suntem în plin război hibrid și instituțiile de securitate națională nu fac absolut nimic, câtă vreme nu au șefi legitimi, nu sunt controlate de societatea civilă și, mai ales, își folosesc tot timpul, energia și resursele pentru lupta politică internă. Dosare importante, promise, nu sunt făcute publice, justiția este capturată de multă vreme și președintele pare să fie de partea celor corupți (albiți de o justiție fără dinți).

Legat de viața partidelor, este posibil ca demersul președintelui să fi vizat obținerea de voturi de la acei liberali apropiați de PSD; chiar dacă nu o fi vizat direct ruperea PNL, gestul președintelui la asta trimite în modul cel mai clar. Or, România fără un partid liberal puternic ar fi o țară mai slabă și, mai ales, cu un partid responsabil de criza în care ne zbatem (PSD) ieșit întărit. Deci, pe lângă incorectitudinea gestului politic al președintelui, avem consecințe complet nedrepte: PSD a girat ani de zile dezmățul bugetar, tot PSD a dărâmat singurul guvern reformist din ultimii ani, și, culmea, PSD va ieși în câștig din această criză prelungită.

Nu ai cum să nu vezi că ceea ce face președintele este complet dezechilibrat, deși vorbește de păstrarea direcției pro-occidentale, Nicușor Dan se preface că nu vede că PSD nu este nici pro-occidental, nici democratic, nici cu vreo intenție reformistă. Deși refuză să facă  guvern, a se afla în spatele unui guvern marionetă Veștea, va avea consecința continuării furtului, debandadei bugetare, paraîndărătului și alte metehne bine cunoscute. Lipsa de responsabilitate a PSD este recompensată de Nicușor Dan cu găsirea unei majorități care să impună guvernul Veștea.

În această mare de incertitudini, incorectitudini și crize adâncite, se vede totuși și partea jumătate plină a paharului crizei politice: PNL poate face în așa fel încât să transforme pierderea unei bătălii într-un război câștigat în două feluri. În primul rând, trebuie, și poate, să rămână unit. În al doilea rând, Bolojan ar putea impune în guvernul Veștea oameni integri (deci, nu din tabăra pro-PSD) și reformiști (el ar putea fi vice-premier în acest guvern). Tot la fel, ar putea proceda și USR și UDMR, astfel încât ar rezulta un guvern (eterogen, este adevărat), dar care este, cel puțin parțial, la anumite ministere, reformist. Chiar dacă va conține și cozi de topor (ca Predoiu sau Gorghiu), vor exista zone în care va prima responsabilitatea față de banul public, seriozitatea și ambiția de a moderniza România. Ar fi deci un bun pas spre ieșirea din criza politică prelungită în care ne-au aruncat hoții speriați că nu mai pot fura.

Închei cu gândul că, departe de a se adânci crizele, PNL, premierul Bolojan și toți oamenii politici responsabili din această țară vor avea inteligența, tăria și seriozitatea de a ne scoate urgent din criză.

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