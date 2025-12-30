50 de albume derivate ale rock-ului, apărute în 2025, pe care să le asculți cu prietenii

Rock’n’roll! Așa a început, așa spunem și noi din când în când, ca să articulăm sentimente libere și sincere. Apoi limbajul s-a extins, tehnologia a ajutat artistul să se exprime mai complex, de aici toate extensiile care încep cu rock și formează marele copac din care culegem acum.

În 2024, într-o zi a apărut mai multă muzică decât în întreg anul 1989. În 2025, e posibil ca într-o oră să apară mai multă muzică decât putem noi asculta într-o viață. ”However”, cine are timp și chef să asculte mai mult, poate selecta pentru cine vrea frumusețe, noutate, inovație și limbaj familiar și provocator deopotrivă. Astfel, muzica își păstrează minunatul rol unificator, indiferent că e vorba de jazz, electro, metal sau samba. Iată o listă care în fiecare an a avut cei mai mulți receptori fericiți. Rock, prog, metal, oleacă de fusion și o gămadă de instrumental, pentru că astfel nu avem limite de percepție. Poftă bună!

1. Big Wreck – ”The Rest Of The Story”

2. David Gilmour – ”The Luck and Strange Concerts”

3. Igorrr – „Amen”

4. Sammy Hagar - Sammy Hagar & The Best Of All Worlds Band – „The Residency”

5. Steve Morse Band – „Triangulation”

6. Soulfly – „Chama”

7. The Vintage Caravan – „Portals”

8. AVKRVST – „Waving At The Sky”

9. Ihlo – „Legacy”

10. Spock's Beard – „The Archaeoptimist”

11. Katatonia – „Nightmares as Extensions of the Waking State”

12. Beat – „Neon Heat Disease Live in Los Angeles”

13. Steve Hackett – „The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall”

14. Magic Pie – „Maestro”

15. The Flower Kings – „Love”

16. Cryptic Cadet – ”Terminus”

17. Haken – „Liveforms_ An Evening With Haken (Live in London 2024)”

18. Echolyn – „Time Silent Radio vii II”

19. Steven Wilson – „The Overview”

20. The Black Keys – „No Rain, No Flowers”

21. Jethro Tull – „Curious Ruminant”

22. Cosmic Cathedral – „Deep Water”

23. Nad Sylvan – „Monumentata”

24. Dream Theater – “Parasomnia”

25. IQ – „Dominion”

26. Bioscope – „Gento”

27. Big Big Train – „Are We Nearly There Yet”

28. Jon Anderson & The Band Geeks – “Live-Perpetual Change”

29. Styx – “Circling From Above”

30. Karmakanic – “Transmutation”

31. Edensong – “Our Road To Dust”

32. Jonas Lindberg & The Other Side – „Time Frames”

33. Amplifier – „Gargantuan”

34. Panzerballett – „Ubercode Ouvre”

35. Pattern-Seeking Animals – „Friend Of All Creatures”

36. Brass Camel – „Camel”

37. Dave Bainbridge – „On The Edge of What Could Be”

38. Dar Win – „Distorted Mirror”

39. Leprous – „An Evening of Atonement”

40. Cheap Trick – „All Washed Up”

41. Mammoth – „The End”

42. McStine & Minnemann – „III”

43. Gazpacho – „Magic 8-Ball”

44. Nankai Trio – „Antarctica”

45. Agropelter – „The Book of Hours”

46. Coroner – „Dissonance Theory”

47. Moron Police – „Pachinko”

48. The Doobie Brothers – „Walk This Road

49. Mogwai – ”The Bad Fire”

50. Cardiacs – ”LSD”