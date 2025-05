Nicuşor Dan, la secţia de votare alături de partenera sa: „Avem șansa unei schimbări reale în clasa politică”

În jurul orei 8:45, Nicuşor Dan, alături de soţia sa, a ajuns la secţia de votare de la Şcoala Gimnazilă „Luceafărul” din Bucureşti pentru a-şi exercita dreptul la vot.

După ce a introdus buletinul neîmpăturit în urnă, primarul general al Capitalei le-a spus jurnaliştilor că a votat pentru toţi românii de bună-credinţă, dar tăcuţi, pe care nu ăi reprezintă nimeni altcineva.

„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranţă, pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni şi aici şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă pentru ţara asta ce merită.Am votat cu realism, pentru că România trăieşte un moment dificil... Şi am votat pt dreptate şi pentru acel candidat care să poată face dreptate pentru români”, a spus Nicuşor Dan.

„Votez pentru speranță, pentru adevăr și pentru onestitate.

Votez pentru un viitor european, curat și demn. Avem șansa unei schimbări reale în clasa politică. România merită mai mult, iar schimbarea începe cu un vot!”, a mai transmis el.

La secţia unde a votat Nicuşor Dan mai multe persoane spuneau că nu se regăsesc pe liste, deşi erau arondate acolo.