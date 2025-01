Lasconi afirmă că este sprijinită de colegii din USR. „Numai la televizor am auzit că există unii care nu m-ar susţine”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, declară că în nicio şedinţă a Biroului Naţional al partidului nu a fost abordată chestiunea retragerii sale din cursa prezidenţială.

Ea a menţionat că este "o luptătoare", în ciuda încercărilor care au vizat scoaterea ei din competiţia electorală.

"Eu cred că colegii mei din USR mă susţin. Cel puţin eu numai la televizor am auzit că există unii care nu m-ar susţine. Nu mi-a spus nimeni vreodată, nu am discutat niciodată în şedinţele Biroului Naţional - şi am avut câteva de când s-au anulat alegerile - în care să se discute că ar trebui să mă retrag eu. Şi ar fi ciudat, pentru că sunt şi preşedintele partidului şi am făcut un scor istoric pentru USR: să ajungi în turul doi... Ar fi destul de ciudat. Nu am aceste informaţii. Eu cred că, cumva, sunt induse, tocmai pentru a pune presiune pe mine să ies. Au fost mai multe încercări de a mă scoate din această cursă pentru prezidenţiale, dar eu sunt o luptătoare. (...) Şi după, dar şi înainte (au existat încercări, n.r.)", a spus Lasconi, pentru B1 Tv, scrie Agerpres.

Întrebată dacă este posibilă o retragere din partea ei sau a lui Nicuşor Dan, lidera USR a replicat că "este posibil orice". Totodată, şi-a exprimat convingerea ca va mai avea întâlniri cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan, în perioada următoare.

"Noi o să comandăm sondaje, o să facem focus grupuri. Eu sunt deschisă dialogului. Întotdeauna am avut uşa deschisă şi telefonul la îndemână. Sută la sută ne vom mai întâlni", a precizat Lasconi.

De asemenea, a explicat de ce a declarat, miercuri, că nu ea este "intrusul" în cursa pentru alegerile prezidenţiale.

"Presa a încercat prin întrebări să-mi sugereze mie să mă retrag. Şi eu am spus că nu sunt o intrusă. Asta era de fapt explicaţia. Pentru că eu am trecut deja printr-o campanie la prezidenţiale şi am ajuns în turul doi. Consider că a fost o decizie abuzivă a Curţii Constituţionale, pentru că noi nici în acest moment, după atâta timp, nu avem o dovadă clară de intervenţie a unui stat străin la alegerile prezidenţiale din România, nu avem niciun vinovat, nu e nicio anchetă. Toată lumea tace. Nu s-a schimbat nimic şi, practic, nu se întâmplă altceva decât să se inflameze şi mai mult valul izolaţionist. Pentru că oamenii nu mai au încredere în instituţiile statului, în politicieni. Nu mai au încredere în nimeni", a afirmat ea.

Preşedinta USR a mai apreciat că, din cauza "dezamăgirii" cetăţenilor, este posibil să existe o prezenţă mai mică la următoarele alegeri.

"Am discutat cu oameni pe stradă, care spun că nu mai văd de ce să se ducă la vot, că votul lor nu contează. Mai ales în diaspora, pentru că s-a anulat în timp ce se vota, m-au sunat oameni care au mers 200 şi ceva de kilometri ca să voteze, în mai multe locuri din lumea asta. Nu le venea să creadă ce trăiesc", a spus Lasconi.