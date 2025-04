Elena Lasconi dezvăluie secretul succesului său în alegerile prezidențiale din toamnă. „Mă uit în ochii lor”

Elena Lasconi a dezvăluit care este secretul succesului său în cariera politică. Primarul municipiul Câmpulung a precizat ce i-a răspuns unui om atunci când acesta i-a zis că nu va mai merge la vot.

După ce s-a clasat pe locul doi la alegerile din 2024, liderul USR a mărturisit acum care este unul dintre secretele succesului său: „să mă uit în ochii lor, să mă vadă, să dau mâna cu ei”.

„Eu am în cap următorul lucru: să mă duc să mă întâlnesc cu cât mai mulţi români, să mă uit în ochii lor, să mă vadă, să dau mâna cu ei. I-am întrebat pe mulţi, când am fost prin ţară. M-am întâlnit cu un domn pe stradă, în Slatina, care a trecut pe lângă mine, şi zice: «V-am luat apărarea când a venit aici George Simion şi a zis că sunteţi jurnalista de la Pro TV, dar acum eu nu mai votez. Nu ştiu pe cine mai votez!». M-am întors către el şi i-am spus: «Auzi, ia vino puţin! Ia spune-mi şi mie, dintre toţi candidaţii de anul trecut şi de anul ăsta ai stat cu cineva aşa, să te uiţi ochi în ochii lui?». «Nu!». «Ai dat mâna cu cineva, aşa cum ai făcut cu mine acum?». «Nu!». «De un preşedinte distant ai nevoie? De un preşedinte care să nu fie accesibil ai nevoie? Nu de unul care să te audă ce te doare?»”, a precizat Elena Lasconi într-un interviu acordat la News.ro.

Întrebată pe cine ar prefera în finala prezidențială dacă va ajunge în turul doi, Lasconi a spus: „Nu am nicio preferinţă! Vedeţi, aici este o mare diferenţă. Felul meu de a gândi: de când mă ştiu, eu nu mă uit la candidaţi! Eu atunci când m-am pregătit să alerg, am intrat ca să câştig o cursă, eu nu stau să mă uit la X şi la Y şi nici nu stau să mă rog de unul sau de altul să se retragă sau să-i pun o piedică. Eu ştiu care este scopul meu: să ajung prima, să trec prima linia de finiş. Nu mă interesează ce fac ceilalți, pentru că eu, dacă îmi consum energia pentru asta, nu mai am timp să vorbesc despre lucrurile pe care vreau să le fac în calitate de preşedinte al României pentru români. Şi să nu uităm că nu casele de sondare şi nu TikTok-ul caută preşedinte, ci România caută preşedinte. Şi eu am o mare încredere în inteligenţa românilor”.