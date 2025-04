Lasconi: „PSD are doi candidaţi, George Simion şi Victor Ponta. Nu știu de ce s-a băgat Nicușor Dan”

Elena Lasconi consideră că atât PSD, cât și PNL au câte doi candidați la alegerile prezidențiale din luna mai. Aceasta mai susține că ar fi o catastrofă dacă Victor Ponta i-ar prelua pe social-democrați după alegeri.

Întrebată la News.ro dacă i s-ar părea mai rezonabil un PSD cu Victor Ponta la conducere decât cu Marcel Ciolacu, lidera USR a răspuns: „Ar fi o catastrofă! Eu ştiu că Ponta este candidatul PSD-ului! Ştiu foarte bine că el este în continuare susţinut de PSD, este în comisie la Camera Deputaţilor. Mi se pare că PSD-ul are doi candidaţi în momentul de faţă: George Simion şi Victor Ponta”.

Aceasta consideră că și PNL are doi candidați la aceste alegeri. „Antonescu e al PNL-ului! Da! Pot să mă gândesc şi la Nicuşor Dan, la fel. Nu ştiu cine l-a băgat şi de ce s-a băgat. Este treaba lui. Îi spun: «Bine ai venit în campania electorală!». Eu am mai trecut prin asta, am mai văzut filmul ăsta. Eu ştiu că îmi doresc să ajung preşedintele României pentru că ştiu ce înseamnă sistemul ăsta! E mai putred decât se vede din exterior”, a precizat Elena Lasconi.

Întrebată pe cine ar prefera în finala prezidențială dacă va ajunge în turul doi, Lasconi a spus: „Nu am nicio preferinţă! Vedeţi, aici este o mare diferenţă. Felul meu de a gândi: de când mă ştiu, eu nu mă uit la candidaţi! Eu atunci când m-am pregătit să alerg, am intrat ca să câştig o cursă, eu nu stau să mă uit la X şi la Y şi nici nu stau să mă rog de unul sau de altul să se retragă sau să-i pun o piedică. Eu ştiu care este scopul meu: să ajung prima, să trec prima linia de finiş. Nu mă interesează ce fac ceilalţi...”.

Lasconi nu crede sondajele care îl dau ca favorit pe George Simion, liderul AUR, cu 35%.

„Nu am încredere în ultimul sondaj apărut. Pentru că niciun sondaj nu a arătat ce urma să se întâmple anul trecut. Eu nu cred că Simion are 30 şi ceva la sută! Nu cred! Deci, nu mă puteţi convinge că are! Gândiţi-vă că nu s-a calificat în turul doi! Şi faptul că s-a lipit de Georgescu cu ideea asta, că o să fie el cel mai frumos şi cel mai deştept şi o să-l voteze lumea, nu merge! O să scadă foarte mult! Nu ştiu cât are în mod real, nu ştiu să vă zic”, a declarat aceasta.