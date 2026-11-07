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Un trio formidabil: libertatea de exprimare, dreptul la viață privată și dreptul la informație

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Libertatea de exprimare și viața privată: unde se află limita și ce avem dreptul să știm

Avem dreptul să criticăm puterea, să aflăm cum sunt luate deciziile publice și să ne protejăm intimitatea. Dar ce se întâmplă când aceste drepturi se întâlnesc?

libertatea de exprimare
Foto: Arhiva Adevărul

Răspunsul nu este că unul câștigă întotdeauna, se arată într-un studiu publicat pe JURIDICE.ro de prof. univ. dr. Marin Voicu, președintele Secției de drept internațional și drept comparat al Academiei de Științe Juridice din România.

Libertatea de exprimare, dreptul la informație și protecția vieții private sunt garantate de Constituția României. Deși sunt adesea prezentate ca drepturi aflate în conflict, ele se susțin reciproc. Aceasta este ideea centrală a unui studiu publicat pe JURIDICE.ro: fără informații, dezbaterea publică rămâne fără conținut; fără libertatea de a vorbi, informațiile nu pot deveni un instrument de control asupra puterii; fără intimitate, oamenii se pot teme să își formeze și să își exprime convingerile.

Interesul public nu este același lucru cu simpla curiozitate

Presa are un rol esențial în verificarea modului în care este exercitată puterea. Libertatea de exprimare protejează inclusiv opiniile incomode, iar oamenii politici trebuie să accepte limite mai largi ale criticii decât persoanele fără funcții publice.

Totuși, notorietatea nu anulează dreptul la viață privată. Faptul că o informație atrage atenția sau generează multe vizualizări nu înseamnă, prin el însuși, că publicarea ei servește comunității.

Pentru a stabili unde se află limita, contează dacă informația contribuie la o dezbatere de interes general, cum a fost obținută și verificată, dar și ce consecințe produce publicarea. O investigație despre exercitarea unei funcții publice și expunerea unor detalii intime fără legătură cu aceasta nu pot fi tratate la fel.

Viața privată nu este un obstacol în calea democrației

Protejarea intimității nu înseamnă doar apărarea unor secrete personale. Înseamnă și libertatea de a gândi, de a comunica și de a căuta informații fără teama unei supravegheri permanente.

Această protecție contează și în relațiile dintre persoane, nu doar în raport cu statul. De exemplu, acordul pentru realizarea unei înregistrări nu înseamnă automat și acordul pentru difuzarea ei. Acceptarea unui gest într-un cadru privat nu echivalează cu renunțarea la orice control asupra expunerii publice.

În același timp, protecția datelor personale nu trebuie transformată într-un pretext pentru blocarea investigațiilor jurnalistice sau pentru ascunderea unor informații de interes public.

Internetul complică echilibrul

În mediul online, deciziile de a păstra sau de a elimina un conținut afectează simultan libertatea de exprimare, informarea publicului și viața privată.

Studiul atrage atenția asupra unui risc dublu: lipsa intervenției poate lăsa loc abuzurilor și manipulării, în timp ce eliminarea excesivă poate reduce la tăcere exprimări legitime. Combaterea dezinformării, mai ales în perioadele electorale, are nevoie de reguli clare, de posibilitatea celor afectați de a-și susține poziția și de un control judiciar efectiv.

Drepturile trebuie să funcționeze și în practică

Pentru cetățean, existența unei garanții în Constituție nu este suficientă dacă informația solicitată ajunge prea târziu sau dacă o încălcare a intimității nu primește un răspuns eficient. Studiul propune, între altele, un garant independent al accesului la informațiile publice și reguli mai clare pentru echilibrarea libertății presei cu protecția persoanei.

Miza nu este să alegem între o presă liberă și o viață privată protejată. Miza este să le avem pe amândouă, alături de accesul real la informațiile care ne permit să judecăm deciziile puterii.

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