O companie care solicită restituirea impozitului reținut pe dividende nu poate fi obligată sistematic să-și recalculeze rezultatul fiscal după regulile altui stat doar pentru a demonstra că a avut pierderi. Aceasta este concluzia unei hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) la data de 17 noiembrie 2026, informează JURIDICE.ro.

Client la un ghișeu bancar Foto: Adevărul

Cazul privește banca franceză Société Générale, care a încasat, în 2012, dividende de la societăți suedeze. Suedia a reținut impozit asupra acestor venituri, iar banca a cerut restituirea lui. Argumentul: înregistrase pierderi, iar o societate suedeză aflată într-o situație comparabilă nu ar fi suportat imediat impozitul. Autoritățile suedeze au respins cererea deoarece pierderile nu fuseseră calculate potrivit regulilor fiscale suedeze.

Ce a decis Curtea

CJUE a stabilit că autoritățile nu pot impune automat unei companii din alt stat să-și refacă rezultatul fiscal după legislația proprie pentru a dovedi pierderile invocate. O asemenea cerință reprezintă o povară disproporționată, cu atât mai mult atunci când presupune recalcularea rezultatului întregului grup din care face parte compania. Practica încalcă libera circulație a capitalurilor, protejată de dreptul Uniunii Europene.

Restituirea banilor nu este automată

Hotărârea nu înseamnă că orice firmă care înregistrează pierderi primește înapoi impozitul pe dividende. Compania trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor pentru restituire, iar autoritățile pot solicita documente relevante și verificabile. Ceea ce nu pot face este să transforme recalcularea sistematică după propriile reguli în singura modalitate de probă. Soluționarea cererii concrete rămâne în sarcina instanței naționale.

Hotărârea a fost pronunțată în cauza C‑241/25, Société Générale, de Marea Cameră a CJUE. Din complet a făcut parte și judecătoarea română Octavia Spineanu-Matei.