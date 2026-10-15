Predarea telefonului mobil nu înseamnă acord pentru accesarea informațiilor personale

Dacă o persoană predă voluntar telefonul autorităților, acest lucru nu înseamnă automat că acceptă și examinarea datelor stocate. Consimțământul trebuie să fie informat și lipsit de constrângere, iar garanțiile legale nu pot fi ocolite.

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Aceasta este concluzia unei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe 6 octombrie 2026, în cauza Anar Mammadov împotriva Azerbaidjanului, semnalată de Andreea Coman pe JURIDICE.ro. Reclamantul contestase ridicarea și examinarea telefoanelor și a altor bunuri din locuința sa, fără autorizație judecătorească. Deși semnase o declarație de predare voluntară, susținea că aceasta îi fusese dictată după ridicarea telefoanelor.

Curtea a constatat că autoritățile invocaseră neclar și contradictoriu atât consimțământul, cât și urgența. Lipsa autorizării legale pentru examinarea datelor și a unui control judiciar ulterior efectiv lăsase persoana fără protecție suficientă împotriva abuzurilor. CEDO a stabilit că a fost încălcat dreptul la respectarea vieții private.

În concluzie, acordul pentru predarea unui dispozitiv nu este un „cec în alb” pentru accesarea informațiilor personale.