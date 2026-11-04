Poate un polițist să fie PFA, în afara programului de lucru?

Un polițist de frontieră care monta folii auto în afara programului de lucru a fost destituit după ce a început să desfășoare activitatea prin propriul PFA. Instituția fusese însă informată și nu formulase obiecții. Curtea de Apel Oradea a suspendat executarea sancțiunii, fără să decidă deocamdată dacă destituirea este sau nu legală.

Cazul, prezentat într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, ridică o întrebare importantă: orice activitate desfășurată de un polițist ca persoană fizică autorizată încalcă interdicția de a face comerț?

De la o activitate notificată la destituire

Potrivit analizei, polițistul își informase instituția în 2023 că monta folii auto ca salariat al PFA-ului soției. În martie 2025, a notificat că urma să desfășoare aceeași activitate prin propriul PFA. Niciuna dintre notificări nu a atras obiecții.

În mai 2026, acesta a fost destituit, instituția considerând că încălcase interdicția din Statutul polițistului privind desfășurarea, direct sau prin intermediari, a activităților de comerț.

Polițistul a cerut suspendarea executării sancțiunii. După ce Tribunalul Bihor i-a respins cererea, Curtea de Apel Oradea i-a dat câștig de cauză, prin decizia din 30 septembrie 2026: executarea destituirii a fost suspendată până la pronunțarea instanței de fond.

De ce a contat lipsa unei reacții din partea instituției

Curtea a luat în considerare faptul că polițistul își declarase activitatea, fără să fie avertizat că ar încălca o interdicție. În aceste împrejurări, instanța a identificat îndoieli serioase atât asupra încadrării activității ca fiind una de comerț, cât și asupra proporționalității destituirii.

Cu alte cuvinte, problema nu era doar dacă exista o abatere, ci și dacă sancțiunea cea mai severă era justificată în circumstanțele concrete.

Analiza publicată pe JURIDICE.ro evidențiază și dificultatea de interpretare a unei interdicții formulate în 2002: în ce măsură noțiunea de „activitate de comerț” acoperă serviciile prestate printr-un PFA?

Ce nu înseamnă această hotărâre

Decizia este definitivă în privința suspendării, dar nu anulează destituirea și nu stabilește că orice activitate prin PFA este permisă polițiștilor. Legalitatea sancțiunii urmează să fie examinată în procesul de fond.

Nici lipsa de reacție a instituției nu trebuie confundată cu o autorizație generală. Relevanța ei, în acest caz, este că instanța a ținut seama de conduita anterioară a angajatorului atunci când a evaluat dacă sancțiunea trebuie oprită temporar.