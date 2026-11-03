Pedeapsa capitală pentru o infracțiune săvârșită de o firmă

O firmă condamnată penal nu riscă doar o amendă. În situațiile strict prevăzute de lege, instanța poate dispune dizolvarea acesteia, o sancțiune care conduce la lichidare și, în final, la încetarea existenței sale. Tocmai de aceea, în literatura juridică este numită, metaforic, „pedeapsa capitală” a persoanei juridice.

Spre deosebire de suspendarea temporară a activității sau de închiderea unor puncte de lucru, dizolvarea afectează însăși existența companiei. Este cea mai severă pedeapsă complementară aplicabilă unei persoane juridice, explică Ioana Gherasim într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro.

Când se poate ajunge la dizolvare

Codul penal prevede două situații principale: firma a fost înființată pentru săvârșirea de infracțiuni sau activitatea sa, inițial legală, a fost deturnată în scop infracțional. În a doua situație, legea cere suplimentar ca infracțiunea să fie sancționată cu închisoarea mai mare de trei ani. Acest prag privește pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiune, nu o pedeapsă cu închisoarea aplicată companiei.

Distincția este importantă: simplul fapt că o firmă a fost condamnată penal nu înseamnă că trebuie să dispară. Pentru dizolvare trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice.

Ignorarea hotărârii judecătorești poate avea consecințe definitive

Dizolvarea poate interveni și atunci când compania refuză, cu rea-credință, să execute anumite pedepse complementare. Este cazul, de exemplu, al nerespectării suspendării activității, închiderii unor puncte de lucru sau interdicției de a participa la achiziții publice. În asemenea situații, Codul penal prevede că instanța dispune dizolvarea.

Există și o procedură distinctă pentru neexecutarea, cu rea-credință, a obligației de afișare sau publicare a hotărârii de condamnare. Mai întâi se dispune suspendarea activității ori a uneia dintre activități, pentru cel mult trei luni. Dacă obligația nu este îndeplinită până la expirarea termenului, instanța dispune dizolvarea.

De ce contează proporționalitatea

Analiza publicată pe JURIDICE.ro pune accent pe gravitatea efectelor acestei sancțiuni. Autoarea susține că evaluarea trebuie să țină cont de natura faptelor, de caracterul lor izolat sau sistematic, de implicarea conducerii și de posibilitatea companiei de a funcționa legal în viitor.

În această perspectivă, contează și consecințele asupra celor care nu au participat la infracțiune: angajați, creditori sau parteneri contractuali. Aceste considerații privind proporționalitatea nu trebuie însă confundate cu o posibilitate de a ignora cazurile în care legea impune dizolvarea.

Cine este exceptat

Codul penal exclude de la această pedeapsă instituțiile publice, partidele politice, sindicatele, patronatele, organizațiile religioase ori ale minorităților naționale constituite potrivit legii, precum și persoanele juridice care activează în domeniul presei. Excepția privește dizolvarea ca pedeapsă penală, nu o imunitate generală față de lege.

În esență, dizolvarea nu este sancțiunea obișnuită pentru orice infracțiune comisă de o companie. Este o măsură cu efect definitiv asupra existenței sale, rezervată situațiilor expres prevăzute de lege.