 Pedeapsa capitală pentru o infracțiune săvârșită de o firmă | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Pedeapsa capitală pentru o infracțiune săvârșită de o firmă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O firmă condamnată penal nu riscă doar o amendă. În situațiile strict prevăzute de lege, instanța poate dispune dizolvarea acesteia, o sancțiune care conduce la lichidare și, în final, la încetarea existenței sale. Tocmai de aceea, în literatura juridică este numită, metaforic, „pedeapsa capitală” a persoanei juridice.

judecator

Spre deosebire de suspendarea temporară a activității sau de închiderea unor puncte de lucru, dizolvarea afectează însăși existența companiei. Este cea mai severă pedeapsă complementară aplicabilă unei persoane juridice, explică Ioana Gherasim într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro.

Când se poate ajunge la dizolvare

Codul penal prevede două situații principale: firma a fost înființată pentru săvârșirea de infracțiuni sau activitatea sa, inițial legală, a fost deturnată în scop infracțional. În a doua situație, legea cere suplimentar ca infracțiunea să fie sancționată cu închisoarea mai mare de trei ani. Acest prag privește pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiune, nu o pedeapsă cu închisoarea aplicată companiei.

Distincția este importantă: simplul fapt că o firmă a fost condamnată penal nu înseamnă că trebuie să dispară. Pentru dizolvare trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice.

Ignorarea hotărârii judecătorești poate avea consecințe definitive

Dizolvarea poate interveni și atunci când compania refuză, cu rea-credință, să execute anumite pedepse complementare. Este cazul, de exemplu, al nerespectării suspendării activității, închiderii unor puncte de lucru sau interdicției de a participa la achiziții publice. În asemenea situații, Codul penal prevede că instanța dispune dizolvarea.

Există și o procedură distinctă pentru neexecutarea, cu rea-credință, a obligației de afișare sau publicare a hotărârii de condamnare. Mai întâi se dispune suspendarea activității ori a uneia dintre activități, pentru cel mult trei luni. Dacă obligația nu este îndeplinită până la expirarea termenului, instanța dispune dizolvarea.

De ce contează proporționalitatea

Analiza publicată pe JURIDICE.ro pune accent pe gravitatea efectelor acestei sancțiuni. Autoarea susține că evaluarea trebuie să țină cont de natura faptelor, de caracterul lor izolat sau sistematic, de implicarea conducerii și de posibilitatea companiei de a funcționa legal în viitor.

În această perspectivă, contează și consecințele asupra celor care nu au participat la infracțiune: angajați, creditori sau parteneri contractuali. Aceste considerații privind proporționalitatea nu trebuie însă confundate cu o posibilitate de a ignora cazurile în care legea impune dizolvarea.

Cine este exceptat

Codul penal exclude de la această pedeapsă instituțiile publice, partidele politice, sindicatele, patronatele, organizațiile religioase ori ale minorităților naționale constituite potrivit legii, precum și persoanele juridice care activează în domeniul presei. Excepția privește dizolvarea ca pedeapsă penală, nu o imunitate generală față de lege.

În esență, dizolvarea nu este sancțiunea obișnuită pentru orice infracțiune comisă de o companie. Este o măsură cu efect definitiv asupra existenței sale, rezervată situațiilor expres prevăzute de lege.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Scandal de proporții în Ucraina: Zeci de bărbați, dar și un băiat de 14 ani, ar fi fost ținuți ostatici într-o casă privată, sub paza Gărzii Naționale. Kievul demarează investigații
gandul.ro
image
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
mediafax.ro
image
De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au fost greșeli”
fanatik.ro
image
Un român a pierdut marfă de 27.000 de dolari după ce nava care o transporta a fost scufundată de drone în Marea Neagră: „Războiul e deja la noi”
libertatea.ro
image
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
digisport.ro
image
De ce este periculoasă infecția cu HPV la bărbați?
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
newsweek.ro
image
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
digisport.ro
image
Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
S-a decis cu cât cresc pensiile. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii pentru milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
click.ro
image
Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ”
click.ro
image
Alimentul pe care Gina Pistol nu îl include în meniul fiicei sale. Ce se mănâncă în familia vedetei și a lui Smiley
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Castelul de la Hunedoara. Gravură de epocă
„Spaima și zăpăceala nobililor refugiați” în Castelul Corvinilor, în timpul Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui