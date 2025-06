Romgaz a decis să renunțe la cererea de dizolvare a Fundaţiei Greenpeace, care contestă proiectul Neptun Deep

Romgaz a decis, pentru moment, să renunţe la cererea de dizolvare a Fundaţiei Greenpeace România, după ce a determinat ONG-ul să îşi corecteze şi completeze datele de identificare reale în toate dosarele în care Greenpeace a atacat, în justiţie, proiectul Neptun Deep.

"Romgaz, prin filiala sa Romgaz Black Sea Limited, a decis, pentru moment, să renunţe la cererea de dizolvare a Fundaţiei Greenpeace CEE (Central Eastern Europe) România, care face obiectul dosarului nr.17337/299/2025, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, înainte de primul termen. Decizia a fost luată cu bună-credinţă, având în vedere clarificările şi precizările depuse de Fundaţia Greenpeace în toate dosarele în curs cu privire la datele sale de identificare reale", se arată într-un comunicat al companiei, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, demersul legal iniţial al Romgaz a fost motivat de neîndeplinirea de către Greenpeace a obligaţiei de plată a unor cheltuieli de judecată în valoare de 150.000 de lei, acordate Romgaz, ca urmare a respingerii cererii Greenpeace, prin Sentinţa definitivă nr. 667/2025 în dosarul nr. 30529/3/2024. Executarea silită a acestei datorii a fost împiedicată de o strategie deliberată a Greenpeace de a crea confuzie şi de a se sustrage de la executare, susţine compania.

Astfel, timp de peste un an, în toate cele şase acţiuni în instanţă formulate de Fundaţia Greenpeace împotriva Proiectului Neptun Deep în contradictoriu cu titularii proiectului şi diverse autorităţi publice centrale şi locale, precum şi în toate actele procesuale subsecvente (cereri modificatoare, note de şedinţă, concluzii scrise etc.), Greenpeace a indicat în mod sistematic codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare în locul codului de identificare fiscală sub care îşi desfăşoară activitatea.

Mai mult, susţine Romgaz, a "omis" să indice în documentele procesuale contul bancar şi numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi a continuat să indice o adresă a unui sediu vechi chiar şi după înregistrarea modificării acestuia. Indicarea datelor respective - CIF, sediu, cont bancar, număr de înregistrare - în cuprinsul cererilor adresate instanţei este obligatorie, conform legii. "Acest tipar, urmat de trei echipe diferite de avocaţi, pare să depăşească o simplă 'eroare materială', indicând mai degrabă o strategie menită să împiedice tragerea la răspundere patrimonială", se mai arată în comunicat.

Abia la data de 2 iunie 2025, după formularea de către Romgaz a cererii de dizolvare, Fundaţia Greenpeace a depus cereri precizatoare în toate dosarele în curs, prin care şi-a rectificat şi completat datele de identificare, susţinând totodată că ar fi indicat dintr-o "eroare materială" codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare în locul codului de identificare fiscală.

Deşi întârziate, aceste demersuri clarifică situaţia juridică a Fundaţiei Greenpeace, care a fost astfel forţată să îşi asume o identificare corectă şi completă, consideră Romgaz.

"Respectăm dreptul la acţiune în justiţie al oricărei organizaţii, însă subliniem că acest drept implică şi obligaţia de a acţiona cu transparenţă şi responsabilitate juridică şi patrimonială", precizează compania.

Romgaz va continua să evalueze, în mod corect, transparenţa şi responsabilitatea juridică şi patrimonială a acestei fundaţii, inclusiv în considerarea noilor date de identificare comunicate instanţelor de judecată. În cazul în care se va impune, Romgaz nu va ezita să formuleze o nouă acţiune împotriva Greenpeace.

"Romgaz va continua să îşi apere cu fermitate proiectele strategice şi îşi reafirmă angajamentul pentru realizarea proiectului Neptun Deep, un obiectiv de importanţă strategică pentru asigurarea independenţei şi securităţii energetice a României", se arată în final.

