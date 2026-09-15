O plată a fost autorizată după un apel pretins de la bancă: ce măsuri trebuie luate în primele 30 de minute?

Ați primit un apel aparent de la bancă. Persoana de la celălalt capăt al firului v-a vorbit despre o tranzacție suspectă, despre „securizarea” contului sau despre un credit făcut pe numele dumneavoastră. Sub presiunea urgenței, ați confirmat o plată în aplicație ori ați transmis un cod. Primul lucru important: nu vă învinovățiți și nu pierdeți timp încercând să negociați cu apelantul. În astfel de situații, minutele contează.

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Închideți imediat apelul. Nu mai răspundeți la numărul respectiv, chiar dacă pe ecran apare numărul real al băncii. Datele de apelare pot fi falsificate, iar insistența făptuitorului urmărește de regulă să vă împiedice să verificați situația în mod independent.

Contactați urgent banca, numai prin numărul înscris pe spatele cardului, în aplicația bancară sau pe site-ul oficial. Spuneți clar: „Suspectez o fraudă prin impersonare. Am autorizat o plată și este posibil ca datele sau accesul meu să fi fost compromise.” Cereți blocarea cardului, a accesului la aplicația de mobile banking și, după caz, a transferurilor ulterioare. Solicitați inițierea demersurilor de recuperare a sumei și verificarea tuturor operațiunilor recente, inclusiv a unor eventuale credite, beneficiari noi sau dispozitive conectate la cont.

Este esențial să înțelegeți diferența dintre oprirea unei fraude în curs și recuperarea unei plăți deja efectuate. O plată confirmată de client nu este, automat, tratată la fel ca o tranzacție realizată fără știrea sa. Totuși, banca trebuie să analizeze împrejurările concrete, iar intervenția rapidă poate fi decisivă cât timp banii nu au fost retrași sau transferați mai departe.

Nu ștergeți nimic. Păstrați capturi de ecran cu apelul, mesajele, numărul de telefon, notificările bancare, datele beneficiarului și ora la care ați făcut plata. Dacă ați instalat o aplicație de acces la distanță, opriți conexiunea la internet a telefonului, dar nu resetați dispozitivul înainte de a salva probele.

În aceeași zi, formulați o sesizare scrisă către bancă și o plângere la poliție. Menționați cronologic ce vi s-a spus, ce ați făcut și ce date ați comunicat. O relatare rapidă, clară și susținută de dovezi poate ajuta atât la urmărirea banilor, cât și la investigarea fraudei.

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