O pedeapsă cu închisoarea, deși a fost micșorată poate fi totuși exagerat de mare, ilegal de mare
Un inculpat primește 13 ani și 6 luni de închisoare, contestă sentința, iar în apel pedeapsa scade la 5 ani. La prima vedere, situația lui s-a îmbunătățit. Totuși, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, analizate pe JURIDICE.ro de Răzvan Doseanu și Claudiu Mincic, comparația dintre cele două pedepse nu se oprește la numărul anilor de închisoare.
Explicația ține de o garanție importantă: atunci când numai inculpatul atacă sentința, instanța nu îi poate înrăutăți situația în propria cale de atac. Principiul poartă denumirea juridică „non reformatio in pejus”.
De ce nu a fost suficientă reducerea la 5 ani
În cazul prezentat, prima instanță stabilise o pedeapsă de 13 ani și 6 luni pentru ultraj judiciar în forma tentativei de omor calificat. În apel, instanța a considerat că fapta trebuie încadrată ca ultraj judiciar prin lovire sau alte violențe, o infracțiune sancționată mai blând, și a redus pedeapsa la 5 ani.
Problema a apărut la raportarea pedepsei la noile limite legale.
Inițial, pedeapsa depășea minimul legal cu 2 ani și 3 luni. După schimbarea încadrării, noul minim era de 9 luni. Potrivit raționamentului atribuit Înaltei Curți în analiza citată, păstrarea aceleiași diferențe conducea, în această cauză, la un plafon de 3 ani, nu de 5 ani.
Așadar, deși pedeapsa scăzuse numeric, ea exprima o sancționare mai severă în raport cu noua încadrare.
Ce urmează după decizia Înaltei Curți
Înalta Curte nu a stabilit direct o pedeapsă de 3 ani, ci a trimis cauza spre rejudecare în privința pedepsei, cu respectarea acestui plafon.
Soluția evidențiază de ce o reducere aparent favorabilă trebuie privită în contextul întregii hotărâri.