Un inculpat primește 13 ani și 6 luni de închisoare, contestă sentința, iar în apel pedeapsa scade la 5 ani. La prima vedere, situația lui s-a îmbunătățit. Totuși, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, analizate pe JURIDICE.ro de Răzvan Doseanu și Claudiu Mincic, comparația dintre cele două pedepse nu se oprește la numărul anilor de închisoare.

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Explicația ține de o garanție importantă: atunci când numai inculpatul atacă sentința, instanța nu îi poate înrăutăți situația în propria cale de atac. Principiul poartă denumirea juridică „non reformatio in pejus”.

De ce nu a fost suficientă reducerea la 5 ani

În cazul prezentat, prima instanță stabilise o pedeapsă de 13 ani și 6 luni pentru ultraj judiciar în forma tentativei de omor calificat. În apel, instanța a considerat că fapta trebuie încadrată ca ultraj judiciar prin lovire sau alte violențe, o infracțiune sancționată mai blând, și a redus pedeapsa la 5 ani.

Problema a apărut la raportarea pedepsei la noile limite legale.

Inițial, pedeapsa depășea minimul legal cu 2 ani și 3 luni. După schimbarea încadrării, noul minim era de 9 luni. Potrivit raționamentului atribuit Înaltei Curți în analiza citată, păstrarea aceleiași diferențe conducea, în această cauză, la un plafon de 3 ani, nu de 5 ani.

Așadar, deși pedeapsa scăzuse numeric, ea exprima o sancționare mai severă în raport cu noua încadrare.

Ce urmează după decizia Înaltei Curți

Înalta Curte nu a stabilit direct o pedeapsă de 3 ani, ci a trimis cauza spre rejudecare în privința pedepsei, cu respectarea acestui plafon.

Soluția evidențiază de ce o reducere aparent favorabilă trebuie privită în contextul întregii hotărâri.