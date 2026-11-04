Noul impozit special pentru mașini scumpe. Cum procedează ANAF

Proprietarii care nu declară impozitul special pentru locuințele și autoturismele de valoare mare pot primi o decizie de plată emisă de ANAF. O procedură aprobată recent stabilește pașii pe care Fiscul trebuie să îi urmeze, de la notificarea contribuabilului până la calcularea sumei datorate, informează JURIDICE.ro.

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Regulile sunt cuprinse în Ordinul ANAF nr. 1.444/2026, publicat în Monitorul Oficial din 2 noiembrie 2026. Actul nu introduce un impozit nou, ci reglementează stabilirea acestuia atunci când contribuabilul nu și-a îndeplinit obligația de declarare. Procedura vizează impozitul datorat începând cu anul 2024.

Cine este vizat

Pentru locuințe, sunt vizate persoanele fizice care dețineau, la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se calculează impozitul, clădiri rezidențiale în România cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei. Atenție: contează valoarea impozabilă folosită pentru calculul impozitului local, nu prețul cerut la vânzare sau o estimare a valorii de piață.

Pentru autoturisme, procedura privește atât persoanele fizice, cât și firmele care au în proprietate mașini înmatriculate sau înregistrate în România, cu o valoare individuală de achiziție de peste 375.000 de lei. Baza de calcul este diferența dintre valoarea relevantă a bunului și plafonul corespunzător, nu întreaga valoare.

Mai întâi notificarea, apoi decizia de plată

ANAF trebuie să trimită o notificare prin care solicită depunerea formularului 216. Aceasta prevede un termen de 20 de zile de la primire pentru declararea impozitului, înainte ca Fiscul să treacă la stabilirea lui din oficiu.

Persoana care consideră că nu datorează impozitul își poate prezenta explicațiile și documentele justificative în cadrul audierii. Dacă declarația este depusă înainte de emiterea deciziei sau ANAF constată că obligația nu există, procedura se oprește. Pentru contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual, comunicările se fac prin acest serviciu.

Ce se întâmplă dacă decizia a fost deja emisă

Contribuabilul mai are la dispoziție 60 de zile de la comunicarea deciziei pentru a depune declarația aferentă obligațiilor stabilite de ANAF. Depunerea în acest interval atrage anularea deciziei din oficiu, nu o scutire de impozitul datorat.

Dacă declarația este depusă după cele 60 de zile, sumele stabilite prin decizie se mențin. Termenul se calculează de la comunicarea deciziei, nu de la emiterea acesteia.