Legea avocaturii, între tehnologie și drepturile celor care au nevoie de un avocat

Proiectul de modificare a legii profesiei de avocat a provocat reacții care depășesc discuția despre prevederile sale. Dar unde se termină critica legitimă a unei propuneri legislative și unde începe discreditarea unei întregi profesii?

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Într-un articol publicat pe JURIDICE.ro, avocata Julia Zorkoczy atrage atenția asupra acestei diferențe. În opinia sa, controversa riscă să reducă rolul avocaților la apărarea unor privilegii, lăsând în plan secund garanțiile oferite celor care apelează la ei.

De ce contează aceste garanții? Perspectiva se schimbă atunci când suntem acuzați de o infracțiune, când o autoritate ne încalcă drepturile sau când o companie ne impune condiții abuzive. În asemenea situații, independența avocatului, confidențialitatea discuțiilor și răspunderea profesională nu mai par simple reguli ale unei profesii. Devin protecții care ne privesc direct.

Aceasta nu înseamnă că avocatura ar trebui ferită de concurență ori de tehnologie. Argumentul autoarei este că modernizarea nu presupune renunțarea la responsabilitățile profesionale. Discuția utilă este despre justificarea regulilor propuse și despre efectele lor, nu despre dreptul avocaților de a-și susține punctul de vedere.

Proiectul poate fi criticat, iar prevederile sale pot fi îmbunătățite sau regândite. Însă evaluarea unei inițiative legislative nu trebuie confundată cu judecarea unei întregi profesii.

Mesajul Juliei Zorkoczy este și unul adresat colegilor săi: avocații trebuie să explice mai clar publicului de ce regulile profesiei contează pentru cetățeni, nu doar pentru cei care o practică.