Instituția nu răspunde sau cere din nou aceleași documente. Ce puteți face?

Când o instituție publică nu răspunde unei cereri sau vă solicită repetat documente deja depuse, traseul util începe cu dovada demersurilor dumneavoastră, nu cu noi discuții la ghișeu.

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Păstrați cererea, numărul de înregistrare, dovada transmiterii și documentele anexate. Dacă primiți solicitări suplimentare, cereți să vă fie comunicate în scris. Astfel, puteți arăta ce ați solicitat, când și cu ce documente.

Pentru petiții, termenul general de răspuns este de 30 de zile de la înregistrare. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, în condițiile legii. Nu aplicați însă automat acest termen oricărei solicitări: verificați procedura în care se înscrie cererea dumneavoastră.

Dacă vi se cer din nou aceleași documente, indicați data și numărul sub care le-ați depus. Solicitați explicații privind necesitatea redepunerii și temeiul cerinței. Distingeți între un document care trebuie actualizat și simpla repetare a unei formalități. Pentru copiile documentelor emise de alte instituții publice există reguli de simplificare care limitează solicitarea lor de la cetățeni; aplicabilitatea acestora trebuie verificată în procedura concretă.

O sesizare adresată conducerii instituției poate fi utilă. Prezentați cronologic situația și cereți explicit soluționarea cererii sau clarificarea documentelor considerate lipsă. Acest demers nu trebuie confundat cu plângerea prealabilă, care reprezintă o etapă juridică distinctă atunci când este obligatorie.

Lipsa răspunsului și refuzul nejustificat pot ridica o problemă de contencios administrativ, adică de control judecătoresc al conduitei autorității. Înainte de sesizarea instanței, trebuie stabilite procedura aplicabilă, eventualele formalități prealabile și termenul de contestare. Nu presupuneți că fiecare revenire adresată instituției repornește aceste termene.

Important este să separați nemulțumirea față de întârziere de obiectivul juridic urmărit: obținerea unui răspuns, soluționarea unei cereri sau contestarea unui refuz. O reclamație generală despre birocrație nu înlocuiește demersul adaptat situației dumneavoastră.

Traseul util înseamnă, așadar, documentarea cererii, verificarea termenului și a justificării documentelor suplimentare, apoi alegerea căii de contestare potrivite. Insistența administrativă poate ajuta, dar nu trebuie să înlocuiască protejarea drepturilor dumneavoastră în termen, în fața instanței de judecată.

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