Descoperirea unui defect la o mașina cumpărată la mâna a doua nu desființează automat vânzarea

Un defect care afectează siguranța unui autoturism nu îi permite automat cumpărătorului să renunțe la contract și să ceară banii înapoi, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), informează juridice.ro.

Foto: Arhivă

Cauza CJUE a vizat un autoturism second-hand la care a fost descoperită o scurgere de ulei. Deși problema putea afecta siguranța circulației, vânzătorul a arătat că o poate repara cu costuri reduse. Cumpărătorul a cerut însă direct încetarea contractului.

CJUE a precizat că un defect de siguranță este important, dar nu este suficient, prin el însuși, pentru anularea imediată a vânzării. Instanțele trebuie să analizeze gravitatea concretă a problemei, riscurile, costul și durata reparației, vechimea mașinii și conduita vânzătorului.

În principiu, vânzătorul trebuie să aibă posibilitatea de a remedia defectul. Încetarea contractului poate interveni direct numai dacă problema este atât de gravă încât cumpărătorul nu mai poate avea încredere, în mod rezonabil, că mașina va fi adusă în stare de conformitate.

Această decizie a CJUE este importantă pentru România, unde vânzările second hand constituie majoritatea vânzărilor de autoturisme.