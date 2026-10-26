Curtea de Justiție a Uniunii Europene este departe, dar de fapt ne privește pe toți

Independența judecătorilor, protejarea banilor europeni și respectarea drepturilor cetățenilor au un numitor comun: statul de drept. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, are un rol esențial în apărarea lui. Hotărârile sale arată de ce această temă nu îi privește doar pe magistrați sau pe politicieni, ci pe fiecare dintre noi, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât o piață comună și libertatea de a circula între țările membre. Ea se întemeiază pe valori precum democrația, egalitatea, respectarea drepturilor omului și statul de drept. Acestea nu sunt simple declarații de intenție, ci angajamente juridice pe care statele trebuie să le respecte și după aderare.

O justiție independentă protejează cetățeanul

Drepturile au nevoie de instanțe independente care să le apere. De aceea, Curtea de Justiție a stabilit, printr-o serie de hotărâri, garanții împotriva presiunilor asupra judecătorilor.

Unele dintre aceste hotărâri privesc direct România. În cauzele Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și Euro Box Promotion, Curtea a subliniat că judecătorii nu pot fi supuși unor proceduri sau sancțiuni disciplinare pentru că au cerut instanței europene să clarifice interpretarea dreptului Uniunii. Acest dialog permite aplicarea corectă a regulilor europene în procesele judecate în țară.

Alte hotărâri au vizat mutarea unui judecător fără acordul său sau înlocuirea judecătorului desemnat să soluționeze un dosar. Orientarea CJUE a fost că asemenea măsuri trebuie să poată fi verificate de o instanță. Independența justiției nu este un privilegiu al magistraților, ci o garanție pentru persoanele care ajung în fața lor.

Ce legătură există între statul de drept și fondurile europene

Respectarea statului de drept contează și pentru protejarea banilor comuni. Curtea a confirmat legalitatea mecanismului european care permite adoptarea unor măsuri de protecție a bugetului Uniunii atunci când încălcarea principiilor statului de drept pune în pericol utilizarea fondurilor.

Există însă o condiție importantă: trebuie demonstrată o legătură suficient de directă și reală între încălcare și riscul pentru bugetul european. Nu orice abatere permite, automat, blocarea finanțării.

Logica este aceea că solidaritatea europeană presupune încredere. Statele contribuie la un buget comun și trebuie să poată avea încredere că banii sunt utilizați responsabil.

Identitatea națională nu înlătură obligațiile europene

Uniunea respectă identitatea națională a statelor membre. Nu le impune constituții identice și nici aceeași organizare a justiției. Libertatea de a alege propriul model nu permite însă abandonarea valorilor comune.

Un stat nu poate invoca particularitățile sale constituționale pentru a justifica subminarea independenței justiției sau încălcarea drepturilor fundamentale.

Într-o hotărâre din aprilie 2026, pronunțată într-o cauză împotriva Ungariei, Curtea a constatat pentru prima dată o încălcare distinctă a articolului din tratat care consacră valorile Uniunii. A precizat totodată că o asemenea constatare presupune încălcări vădite și deosebit de grave.

Miza acestor hotărâri este încrederea cetățeanului în instanța care îi judecă dosarul și a statelor membre în sistemele de justiție ale celorlalte țări. Fără această încredere, nici protecția drepturilor, nici cooperarea europeană nu pot funcționa.