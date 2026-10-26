 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este departe, dar de fapt ne privește pe toți | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este departe, dar de fapt ne privește pe toți

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Independența judecătorilor, protejarea banilor europeni și respectarea drepturilor cetățenilor au un numitor comun: statul de drept. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, are un rol esențial în apărarea lui. Hotărârile sale arată de ce această temă nu îi privește doar pe magistrați sau pe politicieni, ci pe fiecare dintre noi, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

CJUE

Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât o piață comună și libertatea de a circula între țările membre. Ea se întemeiază pe valori precum democrația, egalitatea, respectarea drepturilor omului și statul de drept. Acestea nu sunt simple declarații de intenție, ci angajamente juridice pe care statele trebuie să le respecte și după aderare.

O justiție independentă protejează cetățeanul

Drepturile au nevoie de instanțe independente care să le apere. De aceea, Curtea de Justiție a stabilit, printr-o serie de hotărâri, garanții împotriva presiunilor asupra judecătorilor.

Unele dintre aceste hotărâri privesc direct România. În cauzele Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și Euro Box Promotion, Curtea a subliniat că judecătorii nu pot fi supuși unor proceduri sau sancțiuni disciplinare pentru că au cerut instanței europene să clarifice interpretarea dreptului Uniunii. Acest dialog permite aplicarea corectă a regulilor europene în procesele judecate în țară.

Alte hotărâri au vizat mutarea unui judecător fără acordul său sau înlocuirea judecătorului desemnat să soluționeze un dosar. Orientarea CJUE a fost că asemenea măsuri trebuie să poată fi verificate de o instanță. Independența justiției nu este un privilegiu al magistraților, ci o garanție pentru persoanele care ajung în fața lor.

Ce legătură există între statul de drept și fondurile europene

Respectarea statului de drept contează și pentru protejarea banilor comuni. Curtea a confirmat legalitatea mecanismului european care permite adoptarea unor măsuri de protecție a bugetului Uniunii atunci când încălcarea principiilor statului de drept pune în pericol utilizarea fondurilor.

Există însă o condiție importantă: trebuie demonstrată o legătură suficient de directă și reală între încălcare și riscul pentru bugetul european. Nu orice abatere permite, automat, blocarea finanțării.

Logica este aceea că solidaritatea europeană presupune încredere. Statele contribuie la un buget comun și trebuie să poată avea încredere că banii sunt utilizați responsabil.

Identitatea națională nu înlătură obligațiile europene

Uniunea respectă identitatea națională a statelor membre. Nu le impune constituții identice și nici aceeași organizare a justiției. Libertatea de a alege propriul model nu permite însă abandonarea valorilor comune.

Un stat nu poate invoca particularitățile sale constituționale pentru a justifica subminarea independenței justiției sau încălcarea drepturilor fundamentale.

Într-o hotărâre din aprilie 2026, pronunțată într-o cauză împotriva Ungariei, Curtea a constatat pentru prima dată o încălcare distinctă a articolului din tratat care consacră valorile Uniunii. A precizat totodată că o asemenea constatare presupune încălcări vădite și deosebit de grave.

Miza acestor hotărâri este încrederea cetățeanului în instanța care îi judecă dosarul și a statelor membre în sistemele de justiție ale celorlalte țări. Fără această încredere, nici protecția drepturilor, nici cooperarea europeană nu pot funcționa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă. Poate fi atacată de procurorii DIICOT
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a lungul istoriei
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme majore: „Vom arăta concret cum se face”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Tom Cruise i-a tras un pumn lui Jack Nicholson! Scene uluitoare au avut loc la Hollywood!
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
FCSB – Rapid sau El Clasico: cine a câștigat războiul audiențelor!? „Insula Iubirii” a îngenuncheat fotbalul! Surpriză și la Formula 1
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Gheorghe Ștefan Pinalti, de nerecunoscut! Cum arată astăzi fostul primar și patron de club după ce a slăbit enorm Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani
click.ro
image
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia”
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra