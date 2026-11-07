 Cum funcționează, de fapt, banii pentru pensie | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
juridice banner png

Cum funcționează, de fapt, banii pentru pensie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

După zeci de ani de muncă, ce primește un salariat în schimbul contribuțiilor pentru pensie? Răspunsul depinde de o diferență esențială: finanțarea pensiilor de astăzi nu este același lucru cu acumularea unor economii pentru propria bătrânețe.

pensie jpg
Foto: Arhiva Adevărul

O analiză publicată pe JURIDICE.ro de expertul contabil judiciar Daniel Udrescu pune în discuție transparența sistemului și protejarea veniturilor pensionarilor.

Contribuțiile nu merg toate într-un cont personal

În sistemul public, cunoscut drept Pilonul I, contribuțiile celor care lucrează finanțează în principal pensiile aflate în plată. Salariatul dobândește un drept la o pensie viitoare, calculată potrivit legii, nu un depozit personal în care se adună toate sumele reținute de-a lungul carierei.

Pilonul II funcționează diferit: contribuțiile sunt acumulate și investite în conturi individuale. Valoarea lor depinde de sumele virate, de rezultatele investițiilor și de costurile administrării.

În exemplul utilizat în articol, pentru un salariu brut de 10.000 de lei, contribuția lunară pentru pensii este de 2.500 de lei. Din această sumă, 2.025 de lei sunt alocați sistemului public, iar 475 de lei Pilonului II. Exemplul privește un participant la ambele componente ale sistemului.

Ce arată calculele și ce nu pot demonstra

Autorul compară contribuțiile plătite timp de 40 de ani cu sumele care s-ar putea acumula dacă banii ar fi investiți. Scopul este de a ilustra efectul capitalizării: în timp, câștigurile reinvestite pot produce, la rândul lor, alte câștiguri.

Aceste calcule sunt însă simulări, nu promisiuni de pensie. Ele presupun contribuții constante și un anumit randament, care nu este garantat. Nici nu reconstituie contribuțiile efectiv plătite de o persoană de-a lungul întregii cariere.

Comparația are și o altă limită importantă. Sistemul public include protecții precum pensiile de invaliditate și de urmaș și continuă plata pensiei pentru limită de vârstă indiferent cât trăiește beneficiarul. Prin urmare, diferența dintre rezultatele celor două modele nu dovedește, singură, că există bani dispăruți sau un prejudiciu care poate fi recuperat.

De ce apare comparația cu o schemă Ponzi

Titlul analizei originale ridică o întrebare provocatoare: contributivitate sau schemă Ponzi?

Asemănarea discutată privește dependența plăților de intrările viitoare de bani. În sistemul public, contribuțiile generației active susțin pensiile generației retrase din activitate.

Autorul delimitează însă această comparație de o acuzație de fraudă. Sistemul public este instituit prin lege, iar finanțarea sa prin contribuțiile celor care lucrează nu este ascunsă. Dependența de contribuțiile viitoare nu îl transformă, prin ea însăși, într-o schemă frauduloasă.

Întrebarea relevantă rămâne cât de sustenabil este mecanismul și cât de transparent sunt explicate obligațiile asumate față de viitorii pensionari.

Aceeași pensie poate cumpăra mai puțin

Pentru pensionari, problema nu este doar suma înscrisă pe talon, ci și ce pot cumpăra cu ea. Dacă prețurile cresc, iar pensia rămâne neschimbată, venitul pierde din valoarea reală.

Analiza susține că măsurile de limitare a cheltuielilor trebuie evaluate și prin efectul asupra nivelului de trai, nu doar prin economiile aduse bugetului.

Concluzia autorului este necesitatea unei verificări independente a sistemului: ce contribuții s-au încasat, ce prestații s-au plătit și cum au fost administrate eventualele excedente și rezerve. O asemenea evaluare ar permite separarea costurilor protecției sociale de dezechilibrele financiare și de eventualele nereguli.

Dezbaterea nu se reduce, așadar, la cât plătește statul astăzi. Ea privește și explicațiile pe care le oferă celor care au contribuit o viață întreagă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
digi24.ro
image
Termenii-cheie din acordul lui Trump cu Rusia care „cuprinde întreaga Europă” preiau cuvânt cu cuvânt discursul Kremlinului
stirileprotv.ro
image
Cum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate
gandul.ro
image
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ULTRASECRET al Chinei
mediafax.ro
image
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!”
fanatik.ro
image
Patronul localului unde a avut loc botezul organizat de Simonis e pilot de raliuri. Clubul pentru care concurează e singurul cu două finanțări de la CJ Timiș în 2026
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
digisport.ro
image
George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
România, în prim planul industriei americane de film. Mungiu invită Hollywoodul să filmeze în țara noastră
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am 'aprins lumina'
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei
playtech.ro
image
Cum a reacționat Adi Mutu când a fost făcut „țigan” de un ospătar albanez: „I-am dat nota de plată!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei
digisport.ro
image
Paul Ciuci de la Compact sfidează ghinionul, nu se teme de pisica neagră! Fotografii amuzante cu Ava și Kuki, paznicii casei
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Regina Întunericului trăiește în lux! Cum și-a decorat Gabriela Lucuțar apartamentul de fiţe cu negru, auriu și urne funerare
romaniatv.net
image
Anunț important de la Casa de Pensii. Pensionarii își vor primi retroactiv drepturile în urma greșelilor produse Video
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, desfigurată, plină de vânătăi și cu ochii umflați, după operația de lifting facial
actualitate.net
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
click.ro
image
Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă!
click.ro
image
Șoc pentru medicii din Iași. O femeie a stabilit recordul de alcoolemie, iar un bărbat a ajuns de trei ori în comă în 24 de ore
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Coincidență uluitoare! Două surori au născut în aceeași zi, la 29 de minute distanță
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent