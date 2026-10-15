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Constituția nu este opțională. De ce ne privesc pe toți deciziile de la vârful statului

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Anularea unor alegeri, limitele puterii unui Guvern demis sau respectarea hotărârilor judecătorești nu sunt doar subiecte pentru juriști. Ele privesc încrederea fiecăruia dintre noi că regulile se aplică tuturor, inclusiv celor care conduc țara. Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, profesorul emerit Ioan Leș, membru al Academiei de Științe Juridice, avertizează asupra erodării valorilor constituționale și cere o dezbatere despre limitele puterii.

constitutie ID57279 INQUAM Photos Octav Ganea jpeg
Foto: Inquam Photos

Statul de drept nu se măsoară doar prin existența unei Constituții și a unor instituții. Esențial este modul în care acestea funcționează: dacă autoritățile își respectă competențele, dacă drepturile cetățenilor sunt protejate și dacă deciziile importante au justificări clare.

Autorul recunoaște contribuția Curții Constituționale la apărarea drepturilor și la limitarea abuzurilor administrației. Tocmai importanța acestui rol justifică însă examinarea critică a soluțiilor sale. A discuta o hotărâre controversată nu înseamnă a nega necesitatea instituției care a pronunțat-o.

Alegerile și întrebările care cer răspunsuri

Un exemplu central al analizei este anularea procesului electoral prezidențial din decembrie 2024. Curtea Constituțională și-a justificat hotărârea prin vulnerabilități și încălcări care, potrivit evaluării sale, au afectat corectitudinea competiției electorale.

Ioan Leș contestă fundamentarea juridică și probatorie a soluției. El pune în discuție procedura urmată, posibilitatea celor afectați de a se apăra și justificarea anulării întregului proces electoral, după validarea primului tur.

Dincolo de disputa juridică, problema privește încrederea publică. O decizie care înlătură rezultatul votului trebuie explicată convingător. Autorul consideră că informațiile furnizate de instituțiile statului nu ar trebui acceptate fără examinarea temeinică a dovezilor pe care se sprijină.

Analiza critică și respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024. Întrebarea ridicată este dacă instanța constituțională poate deduce condiții suplimentare pentru candidatură din obligația de a respecta Constituția și de a apăra democrația. În opinia autorului, interpretarea legii nu trebuie să devină o modalitate de a crea reguli noi.

Puterea are limite, inclusiv în perioadele de criză

O altă temă importantă este activitatea unui Guvern după retragerea încrederii de către Parlament. Analiza pornește de la distincția dintre administrarea treburilor publice și promovarea unor politici noi.

Ioan Leș critică exercitarea unor atribuții ample de către un Guvern demis și ridică problema legalității actelor adoptate în această perioadă. Miza este simplă: continuitatea administrativă nu ar trebui transformată într-o justificare pentru exercitarea puterii fără limite.

Aceeași preocupare apare în discuția despre durata mandatelor unor demnitari. Autorul contestă interpretările care permit continuarea exercitării funcției dincolo de termenul prevăzut de Constituție. Acestea sunt poziții juridice ale autorului, aflate în dezbatere, dar întrebarea de fond rămâne relevantă: cât de departe poate merge o soluție destinată să evite un blocaj instituțional?

Reforma justiției și respectarea hotărârilor

Reforma justiției este un alt domeniu în care autorul cere prudență. Schimbarea legilor nu este, în sine, condamnabilă. Ea trebuie însă justificată și pregătită prin consultări reale cu instituțiile și specialiștii implicați, nu subordonată intereselor politice de moment.

Analiza subliniază și obligația respectării hotărârilor judecătorești definitive. Un litigiu pierdut de o autoritate nu ar trebui transformat într-un conflict constituțional pentru a obține reconsiderarea rezultatului. Protecția oferită de justiție depinde, în cele din urmă, și de executarea hotărârilor sale.

Critica instituțiilor trebuie să ducă la îndreptarea lor

Concluzia lui Ioan Leș nu este că instituțiile democratice trebuie abandonate, ci că funcționarea lor trebuie corectată. Autorul propune o dezbatere asupra limitelor interpretării constituționale și asupra efectelor juridice ale motivărilor Curții Constituționale.

Pentru public, mesajul depășește aceste detalii tehnice: regulile constituționale nu trebuie să devină negociabile în funcție de interesul politic al momentului. Încrederea în democrație se păstrează atunci când puterea acceptă limite, deciziile sunt explicate, iar drepturile sunt respectate.

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