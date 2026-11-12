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Când un contract scump ascunde o delapidare

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Un contract semnat, o factură plătită și o lucrare executată nu înseamnă întotdeauna că banii unei firme au fost cheltuiți legal. Dacă prețul este umflat intenționat pentru a transfera bani către altcineva, contractul poate deveni instrumentul unei delapidări. Dar unde se termină o afacere proastă și unde începe infracțiunea?

Contract - credit - banca FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mihai Trandafir și Ana Marițiu analizează această delimitare într-un articol publicat pe JURIDICE.ro. Situația discutată este cea în care administratorul unei societăți acceptă plata unor lucrări sau servicii reale, dar la un preț artificial majorat.

Un preț mare nu dovedește, singur, o infracțiune

O firmă poate încheia un contract dezavantajos fără ca administratorul să comită automat o faptă penală. O estimare greșită sau o negociere slabă trebuie deosebite de folosirea deliberată a contractului pentru a scoate bani din societate.

Potrivit autorilor, problema delapidării apare atunci când supraevaluarea nu are o justificare economică reală, ci urmărește transferarea fără drept a unor bani în beneficiul administratorului sau al altei persoane. Într-o asemenea situație, diferența dintre valoarea reală a prestației și suma plătită poate reprezenta suma însușită fără drept.

Faptul că lucrarea a fost executată sau că serviciul a fost prestat nu înlătură, așadar, necesitatea verificării operațiunii. Tot astfel, simpla diferență față de un preț de piață nu este suficientă pentru a demonstra delapidarea.

Trebuie să ajungă banii la administrator?

Un punct important al analizei privește traseul banilor. Poate exista delapidare dacă societatea plătește direct prestatorului, fără ca administratorul să primească personal suma?

În interpretarea susținută de autori, da: legea are în vedere și faptele săvârșite în folosul altuia. Prin urmare, plata directă către un terț nu ar exclude delapidarea dacă administratorul a folosit atribuțiile sale pentru a determina însușirea fără drept a banilor. Aceasta este poziția juridică argumentată în articol, nu o soluție prezentată ca fiind unanim acceptată în practica instanțelor.

Ce trebuie verificat

Analiza nu se poate opri la existența contractului și a facturilor. Contează ce s-a executat efectiv, cât valora prestația, cum a fost stabilit prețul, ce relații există între persoanele implicate și unde au ajuns banii.

În funcție de faptele dovedite, poate fi relevantă și infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății, reglementată de Legea societăților. Încadrarea juridică necesită însă verificarea tuturor condițiilor legale.

Concluzia este că un contract dezavantajos nu înseamnă automat delapidare, dar nici documentele aparent în regulă și lucrările efectiv executate nu exclud o fraudă. Diferența o fac scopul operațiunii și probele.

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