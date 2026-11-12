 Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, la câteva ore după negocierile de pace. Ce a cerut Putin la discuțiile cu americanii | adevarul.ro
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Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, la câteva ore după negocierile de pace. Ce a cerut Putin la discuțiile cu americanii

Război în Ucraina
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Rusia a lansat un atac de amploare asupra capitalei Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice, în noaptea de miercuri spre joi, la doar câteva ore după încheierea celei de-a doua runde de negocieri de pace mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale orașului, iar atacurile continuau la momentul redactării acestei știri.

Atacuri rusești în Kiev
Atacuri rusești în Kiev Foto: Getty Images

Potrivit publicației The Kyiv Independent, primele explozii au fost auzite în jurul orei locale 1:00. Cu câteva minute înainte, Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiunea Kievului. Aproximativ 30 de minute mai târziu, martorii au semnalat o nouă serie de deflagrații puternice în partea de nord-vest a capitalei.

Autoritățile ucrainene nu au comunicat deocamdată informații despre țintele vizate, amploarea pagubelor sau eventualele victime.

Atacul vine într-un moment în care negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat fără un acord privind încetarea focului, fără un compromis asupra teritoriilor ocupate și fără garanții de securitate pentru Kiev.

Ce s-a obținut la negocierile de la Abu Dhabi

După două zile de discuții, principalul rezultat concret anunțat de participanți a fost un acord de principiu privind un schimb amplu de prizonieri.

Vladimir Medinski, șeful delegației ruse, a confirmat înțelegerea, iar Jared Kushner, unul dintre negociatorii americani, a vorbit despre perspectiva celui mai mare schimb umanitar de acest fel. Numărul persoanelor care urmează să fie eliberate nu a fost însă stabilit definitiv.

Vladimir Putin urmărește să obțină nu doar concesii teritoriale în Ucraina, ci și garanții privind excluderea Kievului din NATO, limitarea prezenței militare occidentale în Europa de Est și retragerea infrastructurii Alianței instalate în regiune după 1997.

Înaintea reuniunii au fost vehiculate formule de 1.000 contra 1.000 și chiar 1.500 contra 1.500 de prizonieri. Generalul rus Aleksandr Zorin a avansat un termen posibil de două-trei săptămâni pentru realizarea schimbului, după clarificarea procedurilor.

Dincolo de această înțelegere, negocierile nu au produs progrese decisive în privința celor mai dificile dosare: încetarea ostilităților, statutul regiunii Donbas și garanțiile de securitate pe care Ucraina le solicită pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Putin vrea să negocieze și securitatea Europei

Miza discuțiilor depășește însă problema teritoriilor ucrainene. Potrivit informațiilor publicate de Politico și Ukrinform, Moscova încearcă să aducă în negocieri și tema unei noi arhitecturi europene de securitate.

Practic, Rusia nu urmărește doar obținerea unor concesii din partea Kievului, ci și discutarea regulilor după care NATO și statele europene își organizează apărarea. O asemenea abordare ar putea pune în discuție inclusiv prezența militară occidentală pe flancul estic al Alianței

În timp ce Washingtonul pregătește noi discuții cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, atacurile rusești arată că, cel puțin deocamdată, diplomația nu a reușit să oprească operațiunile militare.

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