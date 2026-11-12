Promisiuni de iubire, urmate de exploatare sexuală. Tribunalul Argeș a pronunțat o pedeapsă de 12 ani de închisoare

Un bărbat a fost condamnat de Tribunalul Argeș la 12 ani de închisoare pentru trafic de minori, într-un dosar în care instanța a reținut folosirea metodei „loverboy”: promisiuni de iubire și de întemeiere a unei familii, utilizate pentru a atrage victima într-o relație de exploatare.

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Potrivit unei hotărârii prezentate de JURIDICE.ro de David Voiculescu, tânăra era minoră și se afla într-un centru de plasament la începutul faptelor. Exploatarea s-ar fi desfășurat între martie și 3 decembrie 2025 și ar fi continuat după ce aceasta a împlinit 18 ani.

De la promisiuni la control și amenințări

Instanța a reținut că bărbatul publica anunțuri online, negocia cu clienții și închiria apartamente în care tânăra era determinată să practice prostituția. Tot el controla banii, mesajele și documentele acesteia. Potrivit aceleiași relatări, victima a fost supusă violențelor și amenințărilor, inclusiv cu un cuțit.

Bărbatul nu a recunoscut fapta. În evaluarea probelor, tribunalul a avut în vedere declarațiile victimei din cursul urmăririi penale, interceptări, conversații electronice și declarații ale martorilor.

Ce a decis tribunalul

Deși dosarul a vizat inițial acuzații de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, tribunalul a reținut o singură infracțiune, cea de trafic de minori. Potrivit articolului-sursă, instanța a considerat că activitățile de proxenetism erau incluse în exploatarea sancționată prin această încadrare.

La stabilirea pedepsei de 12 ani, tribunalul a ținut seama de durata exploatării, violențe, organizarea activității și vulnerabilitatea victimei.