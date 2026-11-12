Un român și-a ucis foștii socri în locuința lor din SUA, apoi s-a sinucis. Toți trei aveau 71 de ani

O dublă crimă urmată de sinucidere a avut loc într-o familie de români stabilită de mai mulți ani în statul american Ohio. Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a împușcat mortal foștii socri, care aveau aceeași vârstă, în locuința acestora din North Royalton, după care și-a fi luat viața cu aceeași armă, potrivit poliției.

Un român și-a ucis foștii socri în locuința lor din SUA, apoi s-a sinucis. Foto: Istock

Incidentul s-a petrecut într-o suburbie a orașului Cleveland. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 911, făcut de fosta soție a bărbatului. Femeia devenise îngrijorată după ce a observat mașina fostului soț în curtea părinților săi, iar aceștia nu îi mai răspundeau la telefon, notează știrileprotv.ro.

Aceasta le-a spus polițiștilor că era despărțită de bărbat de aproximativ 10 ani, că acesta revenise recent din România și că în ultima perioadă avusese un comportament neobișnuit.

Ajunși la adresă, agenții i-au descoperit pe cei doi soți, în vârstă de 71 de ani, fără viață. Amândoi prezentau răni provocate de împușcături în zona capului.

Pentru că mașina fostului ginere se afla în continuare în curte, iar bărbatul nu fusese găsit imediat, polițiștii au considerat că există un pericol și s-au retras din locuință. Aceștia au solicitat intervenția unei echipe tactice.

În urma verificărilor, bărbatul a fost găsit mort la parterul casei. Avea o rană prin împușcare la cap, iar primele cercetări indică faptul că și-ar fi provocat singur moartea, folosind aceeași armă cu care ar fi fost uciși foștii socri.

Atât victimele, cât și presupusul autor erau români și aveau 71 de ani.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit motivul pentru care bărbatul ar fi recurs la acest gest. Ancheta continuă pentru clarificarea împrejurărilor în care s-au produs cele trei decese.