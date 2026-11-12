 Guvernul analizează extinderea reformei administrative. Ce urmează după definitivarea comasării a sute de comune | adevarul.ro
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Guvernul analizează extinderea reformei administrative. Ce urmează după definitivarea comasării a sute de comune

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Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat că, pe lângă comasarea voluntară a comunelor, este analizată și o a doua etapă a reformei, care ar putea presupune o reorganizare administrativă mai amplă, la nivel județean.

Dan Cărbunaru a confirmat că se analizează o reformă administrativ şi lanivel judeţean.
Dan Cărbunaru a confirmat că se analizează o reformă administrativ şi lanivel judeţean. Foto: captură video Guvernul României

Reforma administrativă pregătită de Guvern ar putea redesena structura administrației publice din România inclusiv la nivel județean, nu doar la nivelul primăriilor locale. Posibilitatea redimensionării unor consilii județene și prefecturi a fost adusă în discuție în contextul planurilor de reorganizare, însă Executivul nu are încă o formulă finală și nu a anunțat ce structuri ar putea dispărea.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a oferit câteva explicații joi, 12 noiembrie, după ședința Executivului.

Potrivit acestuia, reforma administrativă este gândită în două etape: una care vizează comasarea voluntară a unor comune cu populație redusă și o a doua, mai amplă, care presupune o regândire a organizării administrative la nivel judeţean.

Modificările care ar putea viza consiliile județene și prefecturile fac parte din etapa mai amplă a reformei, aflată încă în evaluare. Grupurile de lucru constituite pentru acest proiect au prezentat câteva direcții, însă acestea nu reprezintă deocamdată decizii definitive.

„Dacă vă referiți la detaliile prezentate public, inițiative pe care partidul aflat la guvernare le-a anunțat public, ele fac parte din, să spunem, din planul de măsuri pe care grupurile de lucru înființate în acest sens au început să le comunice public. Guvernul este în contact cu reprezentanții acestor grupuri de lucru și urmează a fi evaluate aceste măsuri.

Dacă am reținut bine, sunt două etape. Despre una dintre ele chiar am vorbit zilele trecute împreună cu dumneavoastră, jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria, și ministrul Dezvoltării, cel care gestionează prima etapă, anunțată inițial. Mă refer acum la comasarea voluntară pentru cele 426, cred, de comune sub 1.500 de locuitori, care sunt vizate de acest prim pachet, care introduce și stimulente pentru autoritățile publice locale, care înțeleg nevoia de a reduce cheltuielile statului, dar și de a-și așeza mai bine relația cu propriii cetățeni, ale căror destine administrative le au de gestionat.

Partea cealaltă, care ține de etape ce includ o viziune mai amplă de reorganizare administrativă, este încă în curs de evaluare și avem câteva, să spunem, repere oferite de acest grup de lucru, urmând ca, împreună cu specialiștii Guvernului, să vedem cum va arăta formula finală”, a declarat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, evitând să răspundă direct la întrebarea dacă în cadrul acestei etape vor fi desfiinţate unele consilii judeţene sau prefecturi.

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