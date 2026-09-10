Brânza frământată de Teaca a obținut recunoaștere europeană

Comisia Europeană a aprobat înregistrarea „brânzei frământate de Teaca” ca indicație geografică protejată (IGP), a anunțat miercuri Executivul european.

Foto: comisia Europeana

Produsul este originar din Teaca, o localitate din nordul României, și este preparat din lapte crud de vacă. Procesul tradițional presupune închegarea, dospirea, maturarea, sărarea și frământarea brânzei într-o vezică naturală de porc.

Potrivit Comisiei Europene, specificul produsului este strâns legat de experiența producătorilor locali, care urmăresc fiecare etapă a preparării prin metode transmise din generație în generație. Gustul, textura și calitatea brânzei sunt astfel asociate cu tradiția și particularitățile zonei Teaca.

Obținerea statutului de indicație geografică protejată recunoaște legătura dintre produs și locul său de origine și oferă protecție denumirii la nivelul Uniunii Europene, informează juridice.ro. https://www.juridice.ro/850715/ce-aproba-o-noua-indicatie-geografica-din-romania-3.html