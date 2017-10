Angelina Jolie şi Gwyneth Paltrow, printre femeile hărţuite de Harvey Weinstein. Mărturiile actriţelor: „Eram doar un copil, am rămas înmărmurită“

Producătorul de film Harvey Weinstein (65 de ani), la care oamenii din industrie se raportau ca la un „zeu“ al cinematografiei, este îngropat în acuzaţii de viol şi hărţuire sexuală. De când jurnaliştii de la The New York Times au publicat un articol în care au dezvăluit abuzurile mogulului, tot mai multe femei şi-au făcut curajul de a vorbi public despre traumele suferite în timpul colaborărilor cu Weinstein.

Într-un nou text marca The New York Times, Angelina Jolie şi Gwyneth Paltrow fac şocanta dezvăluire că se numără printre victimele producătorului.

Gwyneth Paltrow avea 22 de ani când Weinstein a angajat-o pentru rolul principal din „Emma“, adaptarea romanului semnat de Jane Austen care a transformat-o pe actriţă într-un star. Acum, Paltrow povesteşte că, la scurt timp după ce a primit rolul, a fost invitată la o întâlnire cu producătorul în camera unui hotel. Când a ajuns a realizat că nu este, de fapt, o întâlnire de afaceri. Weinstein a început să o pipăie şi i-a sugerat să se retragă în dormitor pentru „un masaj“.

„Eram doar un copil, am rămas efectiv înmărmurită“, a declarat Paltrow, precizând că a fost şocată mai ales pentru că îl considera un mentor. Actriţa i-a refuzat avansurile şi i-a povestit cele întâmplate lui Brad Pitt, care îi era iubit la momentul respectiv. Actorul l-a confruntat pe Weinstein şi i-a spus „să nu mai îndrăznească niciodată să se atingă de Gwyneth Paltrow“, potrivit spuselor actriţei. Imediat, producătorul a sunat-o şi a urlat, ameninţând-o să nu mai spună nimănui. „A fost cumplit. Am crezut că mă va concedia“, a mai adăugat actriţa. Relatările acesteia au fost confirmate şi de Brad Pitt.

Harvey Weinstein şi Gwyneth Paltrow (centru), în 1999, când au fost recompensaţi cu Oscar pentru filmul „Shakespeare in Love“ FOTO Evan Agosti/Hulton Archive/Vanity Fair

La fel ca multe dintre victime, Gwyneth Paltrow (45 de ani) a precizat că era vulnerabilă şi se temea pentru cariera sa, aşa că a ales să păstreze tăcerea, sperând că poate depăşi momentul şi poate construi o relaţie profesională. Paltrow a continuat să lucreze cu Weinstein şi chiar a câştigat premiul Oscar pentru interpretarea din „Shakespeare in Love“. L-a lăudat în mod public pe Weinstein, a pozat zâmbitoare alături de el, însă pe măsură ce anii au trecut, relaţia lor s-a deteriorat şi, în cele din urmă, s-a distanţat de el. „El era în mod alternativ generos, te încuraja şi te susţinea, punitiv şi agresiv“, spune Paltrow.

„Ne aflăm într-un moment în care femeile trebuie să transmită un mesaj clar că acest lucru s-a terminat. Acest mod de a trata femeile se încheie acum“, a conchis Paltrow.

Contactată de Times, Angelina Jolie (42 de ani) a recunoscut că a fost abordată de Weinstein într-un mod nepotrivit, însă a avut afirmaţii scurte şi vagi. „Am avut o experienţă neplăcută cu Harvey Weinstein în tinereţe şi drept rezultat am ales să nu mai lucrez niciodată cu el şi i-am avertizat pe cei care au făcut-o. Acest comportament faţă de femei, în orice domeniu şi în orice ţară, este inacceptabil“, a declarat actriţa.

Hărţuiri şi violuri timp de 30 de ani

Numeroase femei au dezvăluit că au fost hărţuite sexual de Harvey Weinstein, dintre care amintim actriţele Ashley Judd, Mira Sorvino şi Rosanna Arquette, jurnalista Lauren Sivan şi modelul Ambra Battilana, iar actriţele Rose McGawn şi Asia Argento susţin că au fost violate de acesta. Harvey Weinstein ar fi şantajat mai multe actriţe aspirante pentru a le convinge să întreţină relaţii sexuale şi a reuşit, timp de trei decenii, să-şi ţină ascunse abuzurile profitând de bani şi de influenţa pe care o avea în industrie. Cu cel puţin opt dintre victime producătorul a ajuns la o înţelegere, oferindu-le bani în schimbul tăcerii.

Mai mult, se pare că şi nume de top ca Matt Damon şi Russell Crowe l-ar fi ajutat pe Weinstein să-şi păstreze secretul , potrivit spuselor unei foste jurnaliste The New York Times. Ziarista susţine că a vrut să publice un astfel de articol în urmă cu 13 ani, însă actorii s-au folosit de influenţa lor pentru a pune presiuni asupra conducerii editoriale, care în cele din urmă a cedat şi nu a fost de acord cu publicarea materialului.

De la izbucnirea scandalului, Harvey Weinstein a fost concediat de la propria companie, iar consiliera sa juridică şi-a dat demisia. De asemenea, mai multe vedete de la Hollywood au condamnat public comportamentul lui Weinstein , inclusiv cele care aveau relaţii apropiate cu acesta, în timp ce altele continuă să ignore subiectul.

Iniţial, când i s-a oferit un drept la replică, producătorul a cerut iertare: „Îmi dau seama că felul în care m-am purtat cu oamenii cu care am muncit în trecut a cauzat multă durere şi, sincer, îmi cer iertare pentru asta. Chiar dacă încerc să mă îndrept, ştiu că am un drum lung de parcurs“.

Ulterior, după apariţia articolului din Times, atât Weinstein, cât şi avocaţii acestuia au negat multe dintre acuzaţii şi au susţinut că, din punctul lui de vedere, toate interacţiunile au fost consensuale, precizând însă că nu vrea să jignească niciuna dintre presupusele victime. „Domnul Weinstein a început şedinţele de consiliere, a ascultat opinia publică şi încearcă să urmeze calea cea bună. El sper că, dacă face suficiente progrese, i se va oferi o a doua şansă.“

Harvey Weinstein este unul dintre cei mai titraţi producători de film de la Hollywood şi fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme celebre precum „The English Patient“ (1996), „Malèna“ (2000), „Gangs of New York“ (2002), „Fahrenheit 9/11“ (2004), „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ (pentru care a primit Oscarul) şi „Django Unchained“ (2012). Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.