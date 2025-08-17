Cod galben de furtuni și vijelii în jumătate din țară, de duminică până luni dimineață. Anunțul meteorologilor

După o zi de sâmbătă sufocantă, cu temperaturi de până la 38 de grade și cod portocaliu de caniculă în vestul țării, meteorologii avertizează că, de duminică până luni dimineață, instabilitatea atmosferică va aduce furtuni puternice și vijelii în peste jumătate din județele României.

România va traversa un nou episod de vreme extremă la început de săptămână. Meteorologii au emis mai multe alerte de cod galben, valabile de duminică, 17 august, până luni dimineață, pentru instabilitate atmosferică accentuată, furtuni și vijelii în numeroase județe. În același timp, sudul Olteniei și zone din Muntenia se vor confrunta cu un nou val de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade.

„Totodată, duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade”, precizează meteorologii.

Sunt anunțate furtuni și vijelii puternice în mai multe județe din țară

Între orele 13:00 și 21:00, un cod galben de furtuni și vijelii va fi în vigoare în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

De asemenea, de duminică, ora 21:00, până luni, ora 10:00, în Maramureș, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…25 l/mp şi izolat de peste 35…40 l/mp.