Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu

Vacanța de vară dintre clasa a IX-a și clasa a X-a este momentul potrivit în care zeci de elevi la nivelul unei localități urbane, poate sute la nivelul unui județ și cu siguranță mii la nivelul întregii țări se transferă de la liceul la care au fost admiși în urma Evaluării Naționale la un altul pe care și l-au dorit din start.

Elevii decid unneori, la sfârșitul clasei a IX-a, că vor la alt liceu FOTO: Shutterstock
Profesorii din liceele din care preponderent se pleacă după clasa a IX-a trag un semnal de alarmă, semnalând că în acest an, după ce au intervenit modificări în privința numărului de elevi ai formațiunii de studiu (se permite creșterea acestui număr), numărul elevilor care nu au reușit să fie admiși „din prima” la liceul dorit și care cer transferul va crește.

Am o dilemă! De ce se mai susține Evaluarea națională, dacă elevii se pot transfera oriunde și oricând! În liceul meu sunt peste 80 de solicitări și cu siguranță ele se vor aproba (la fel ca anii trecuți)! Acest lucru presupune comasarea unor clase și afectează încadrarea, care și așa se realizează dificil în contextul modificărilor recente! EN mi se pare inutilă în contextul de mai sus! Risipă de bani și energie!”, semnalează un profesor, pe un grup al cadrelor didactice, de pe o rețea de socializare.

Comentariile celor care intervin certifică faptul că asta se întâmplă în aproape toate liceele.

Ca profesor zic că nu e ok, ca părinte zic că e ok! Copilul meu are dreptul la educație, unde îi este lui mai bine. Ce primează? Binele personalului? Binele copiilor? Sunt cadru didactic. Doresc binele copiilor”, este unul dintre comentarii.

Aveți un punct de vedere corect ca părinte, dar liceul unde intra copilul e rezultatul unei evaluări (care ar putea fi îmbunătățită, evident, dar pe care o susțin toți). Cred că transferurile astea ar trebui să aibă niște indicatori mai clari”, intervine un alt comentator.

Are dreptul la educație, dar când intri la un liceu în urma unui examen cu nota x și apoi te transferi la un liceu unde ultima medie a fost cu 2 puncte mai mare decât x al tău, e în regulă? Nu mai bine să fie admis elevul de la bun început acolo unde îi place lui sau familiei și știm o treabă?”, se pune în alți termeni problema.

Primează elevul, dar eu pun problema Evaluării Naționale. Dacă s-ar fi dat admitere direct la liceu, poate era mai bine”, intervine un alt internaut cu o părere.

Se iau apoi în discuțiile condițiile în care au loc aceste transferuri, procedura legală presupunând ca media ultimului venit să nu fie mai mică decât media ultimului elev din clasa în care a cerut transferul.

„Există și regula diferențelor, pe care le promovează toți”, semnalează un alt comentator. Se dau apoi exemple de tot felul, inclusiv exemplul unui elev transferat de al un liceu tehnologic la unul teologic (la liceele vocaționale se susțin, înainte de examenul de Evaluare Naționale, și probe de aptitudini).

„Pleacă de la licee tehnologice, la liceele teoretice, în clase supraaglomerate”, constată un alt cadru didactic, acesta fiind rapid sancționat: „Așa și..? Nu toți sunt făcuți pentru matematică!”.

Când discuția ajunge în acest punct, deja se adună și alte opinii în favoarea elevilor.

Matematica < distruge > generațiile astea de elevi din liceele tehnologice. Nu vede nimeni asta??? Deși au M2, 70% nu reușesc să promoveze (n. red. – examenul de Bacalaureat). Și nu din vina profesorilor de liceu, credeți-mă”, explică un alt internaut. „La ce le trebuie atâta matematică, nu înțeleg. Dacă nu ar da Bacalaureatul obligatoriu din matematică, ar veni mai mulți elevi spre liceele tehnologice”, se exprimă o altă părere. „Nu prea e bine! Mai bine reintroducem a doua șansă, respectiv treapta a 2-a. Să învățăm copiii că ar trebui să-și merite locul!”, intervine o altă persoană cu o altă părere.

Părinții sunt șefii locali ai învățământului! Bani să fie, că le arată ei tocilarilor!”, se rezumă într-un alt comentariu cum se îndeplinesc adeseori condițiile de transfer.

Într-un alt comentariu, altcineva pune problema respectării condițiilor legale (să nu se depășească numărul maxim de elevi al clasă, să se respecte regula mediei, plus susținerea diferențelor, dacă este cazul), iar dacă toate acestea sunt îndeplinite, transferul este de acceptat. „Copilul poate descoperi că nu îi place profilul, sau nu rezonează cu profesorii pe care îi are la liceul la care este, sau colegii, sau… Fiu-meu a intrat acum în clasa a 9-a, a avut medie atât de mare încât să îi permită intrarea oriunde. Si-a ales un liceu la o oră și ceva distanță de casă (schimbat 3 mijloace de transport) și tare mi-e că într-a 10-a îmi spune să îl mut, că nu mai suportă câte 2-3 ore pe drum în fiecare zi”, explică părintele ce situații pot să apară.

Se ajunge și la discuția - cum este posibil ca la un liceu să fie admis un elev cu note sub 5 -, explicându-se că și în astfel de cazuri se poate realiza, după clasa a IX-a, transferul.

Care sunt condițiile generale pentru transfer

Transferul unui elev de la un liceu la o altă unitate de învățământ se realizează conform unei proceduri stabilite prin cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022 și modificările ulterioare.

Sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite pentru a fi posibil un astfel de transfer, respectiv:

- Să existe locuri libere în unitatea și specializarea/clasa de destinație (regulă care poate fi mai ușor respectată de acum, având în vedere că se permite depășirea numărului maxim, are în anul școlar 2024-2025 a fost de 26 elevi);

- Să existe acordul ambelor unități (de proveniență și de destinație);

- Să existe aprobarea IȘJ (în cazul în care legea prevede și acest pas);

- Situația școlară să fie compatibilă (elevul trebuie să îndeplinească cerințele de profil și specializare, astfel că dacă trece de la real la uman, de exemplu, poate fi nevoie să susțină diferențe la anumite discipline).

Transferul are loc de obicei în vacanțe, dar se poate opera și în timpul anului școlar, în anumite situații deosebite, precum: mutarea familiei în altă localitate, motive medicale, schimbarea domiciliului părinților, alte situații speciale, aprobate de către Inspectoratele Școlare.

„Mai pleacă la Liceul Sportiv, să scape de Matematică”

De la liceele la care se intră cu medii mici obținute la Evaluarea Națională se pleacă preponderent în vacanța dintre clasele a IX-a și a X-a. Există chiar o vorbă printre părinți, imediat ce află rezultatul repartizării computerizate: „Nu-i un capăt de țară, tragi tare și scapi după un an, te transferi!”.

Se pleacă însă chiar și după clasa a X-a, în special atunci când liceenii care ar trebui să susțină proba scrisă la Matematică, la examenul de Bacalaureat, găsesc în transferul la profilul Uman sau la cel vocațional o salvare.

De la noi nu pleacă foarte-foarte mulți. Mai pleacă, dar mai târziu. Se legitimează pe la vreun club sportiv, pentru că numai așa pot fi admiși, și se transferă la Liceul cu Program Sportiv, să scape de matematică”, a confirmat, pentru Adevărul, un director care conduce un liceu cu profil tehnologic.

Educație

