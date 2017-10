Noi unde de şoc la Hollywood. Asia Argento a dezvăluit că a fost violată de Harvey Weinstein. Alte două actriţe celebre povestesc cum au fost hărţuite

Până acum, 13 femei au povestit că au fost hărţuite sexual de Harvey Weinstein, dintre care trei spun că au fost violate. Printre cele care au avut curajul să-şi spună povestea se află actriţele Ashley Judd şi Rose Mc Gowan, jurnalista Lauren Sivan şi modelul Ambra Battilana.

Aceste fapte au fost dezvăluite de jurnaliştii The New York Times, care au documentat mai multe cazuri, au stat de vorbă cu victimele şi au aflat cum producătorul a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale, care datează din ultimii 30 de ani, cu ajutorul banilor, „cumpărând“ tăcerea a cel puţin opt dintre victimele sale.

Mai mult, se pare că şi nume de top ca Matt Damon şi Russell Crowe l-ar fi ajutat pe Weinstein să-şi păstreze secretul , o fostă jurnalistă The New York Times susţinând că a vrut să publice un astfel de articol în urmă cu 13 ani, însă actorii s-au folosit de influenţa lor pentru a pune presiuni asupra conducerii editoriale, care în cele din urmă a cedat şi nu a fost de acord cu publicarea materialului.

Harvey Weinstein este fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme celebre precum „The English Patient“ (1996), „Malèna“ (2000), „Gangs of New York“ (2002), „Fahrenheit 9/11“ (2004), „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ (pentru care a primit Oscarul) şi „Django Unchained“ (2012). Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.