Matt Damon şi Russell Crowe, acuzaţi că au împiedicat dezvăluirea abuzurilor lui Harvey Weinstein în urmă cu 13 ani: cum s-au folosit actorii de influenţa lor

Sharon Waxman, fondatoarea publicaţiei The Wrap, susţine că a investigat acuzaţiile de hărţuire sexuală împotriva lui Harvey Weinstein cu 13 ani în urmă, pe când lucra la The New York Times, aceeaşi publicaţie care a zguduit săptămâna trecută lumea Hollywood-ului atunci când a scos la iveală abuzurile renumitului producător american, arată Daily Mail