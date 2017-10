Pusă la zid, Meryl Streep rupe tăcerea în cazul scandalului sexual de la Hollywood: ce spune actriţa despre colaborarea cu Harvey Weinstein

Meryl Streep a ţinut să clarifice şi felul în care au decurs colaborările cu controversatul producător: „Harvey şi-a desfăşurat munca cu înverşunare, a fost uneori exasperant, dar respectuos faţă de mine în relaţia noastră de colegi de muncă, dar şi cu mulţi alţii cu care a lucrat în mod profesionist. Nu ştiam despre aceste infracţiuni, nu ştiam despre aranjamentele financiare făcute cu actriţe şi colegi, nu ştiam că are întâlniri de asemenea natură în camera lui de hotel, nu ştiam de existenţa unor fapte necorespunzătoare, coercitive. Şi dacă s-ar fi ştiut, nu cred că toţi reporterii de investigaţie din showbiz şi din toată presa ar fi neglijat să scrie despre asta timp de atâtea decenii“, a mai declarat actriţa americană.

Actriţa Meryl Streep, alături de producătorul Harvey Weinstein FOTO WireImage

De asemenea, a ţinut să denunţe comportamentul regizorului şi să aplaude curajul victimelor de a vorbi despre traumele suferite: „Comportamentul este impardonabil, dar abuzul de putere este familiar. Fiecare voce curajoasă care va fi auzită şi creditată de acest câine de pază, mass-media, va schimba în mod radical situaţia.“

Declaraţiile actriţei vin după zile de tăcere în care puţine dintre celebrităţile din industria showbiz-ului american au avut curajul să facă mărturisiri publice în favoarea victimelor declarate, printre care actriţele Rose McGowan şi Ashley Judd.

Actriţa Rose McGowan (44 de ani) l-a numit „monstru“ pe cel despre care se presupune că a violat-o pe când avea 23 de ani şi a ridicat problema tăcerii în rândul „marilor doamne de la Hollywood“ care i-au adus mereu laude producătorului, în timp ce se declarau împotriva hărţuirii sexuale din industrie. „Stimate doamne de la Hollywood, liniştea voastră este asurzitoare“, a scris actriţa celebră din „Scream“.

În urma discursului de susţinere publică a victimelor lui Harvey Weinstein, făcut de actriţa Meryl Streep, se pare că şi alte vedete de la Hollywood au avut curajul să facă mărturisiri. Este şi cazul actriţei Emmy Rossum (31 de ani), cunoscută pentru rolul din serialul „Shameless“. „«Teoria dinozaurului bătrân» nu este satisfăcătoare. Decenii în care abuzul de putere folosit pentru a intimida femeile în scopul obţinerii unor favoruri sexuale este inexplicabil şi impardonabil. Este înfricoşător să fii printre primele femei care denunţă asemenea comportamente, dar trebuie să ştie că nu sunt singure în acest demers“, a declarat actriţa.

Emmy Rossum FOTO Getty Images

Şi actorul Mark Ruffalo (49 de ani), care a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din „Spotlight“, filmul care denunţa abuzurile sexuale asupra minorilor efectuate de preoţii Bisericii Catolice, a declarat: „Ca să fie foarte clar, ceea ce Harvey Weinstein a făcut este un abuz de putere dezgustător şi absolut oribil. Sper ca măcar acum asistăm la începutul sfârşitului acestor abuzuri.“

Mark Rufallo (dreapta) FOTO Getty Images

Printre celebrităţile care şi-au arătat susţinerea faţă de victimele hărţuirilor sexuale se numără America Ferrera, Brie Larson, Jessica Chastain, Amber Tamblyn, Brooklyn Decker, Patricia Arquette, şi Heather Matarazzo.

Recent, The New York Times a publicat un articol în care mai multe femei povestesc cum Harvey Weinstein le-a hărţuit sexual şi cum a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale, care datează din ultimii 30 de ani, cu ajutorul banilor, „cumpărând“ tăcerea a cel puţin opt dintre victimele sale.

Harvey Weinstein (65 de ani) este fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme celebre precum „The English Patient“ (1996), „Malèna“ (2000), „Gangs of New York“ (2002), „Fahrenheit 9/11“ (2004), „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ (pentru care a primit Oscarul) şi „Django Unchained“ (2012).

Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.