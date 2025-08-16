Ce trebuie să faci dacă ai pană pe autostradă. Obligațiile șoferilor aflați în situația dificilă

Autostrăzile sunt printre cele mai riscante locuri în care mașinile pot suferi avarii, din cauza vitezelor mari de circulație, astfel că șoferii care fac pană pe autostradă trebuie să trateze astfel de evenimente cu precauție.

Ieșirea în afara părții carosabile, pornirea luminilor de avarie, plasarea triunghiurilor reflectorizante la distanțe adecvate, părăsirea mașinii și a drumului, purtarea unei veste reflectorizante și apelarea serviciilor de asistență rutieră sunt printre măsurile care trebuie luate de șoferi atunci când constată că au pană la mașină pe autostradă.

Pana pe autostradă: siguranța călătorilor, prioritară

Specialiștii în servicii de asistență rutieră îi sfătuiesc pe șoferii care fac pană atunci când circulă pe autostradă să se gândească, în primul rând, la siguranța lor, nu la mașină.

Pericolul real nu este, în opinia lor, pana în sine, ci traficul din jur, al mașinilor care ating viteze de peste 120–130 de kilometri pe oră. Dacă șoferul și pasagerii rămân lângă mașină ori încearcă să o repare pe loc, riscul accidentelor este mult mai ridicat. De aceea, este recomandat să se retragă dincolo de parapetul de protecție sau cât mai departe de carosabil.

În momentul în care constată că au pană, șoferii nu trebuie să frâneze brusc, ci să semnalizeze și să tragă mașina pe banda de urgență, cât mai aproape de parapet sau, dacă au posibilitatea, într-un refugiu al autostrăzii. Rețeaua de autostrăzi din România însumează peste 1.300 de kilometri, iar parcările, refugiile și ieșirile de pe autostradă sunt, în general, la distanțe de circa 20 - 30 de kilometri unele de celelalte.

În cazul în care șoferii sunt nevoiți să rămână pe banda de urgență cu mașinile, luminile de avarie trebuie pornite imediat după oprire. Banda de urgență este destinată doar utilizării în situații de urgență, cum ar fi oprirea mașinilor în caz de defecțiuni, intervențiile rapide ale echipelor de salvare sau facilitarea accesului vehiculelor de urgență.

„Dacă este posibil, atât dumneavoastră, cât și ceilalți pasageri, încercați să ieșiți din autoturism pe partea dreaptă. Folosiți luminile de avarie și instalați cel puțin un triunghi reflectorizant în spatele autoturismului, apoi pășiți în afara acostamentului, pe cât posibil, pentru a fi cât mai în siguranță. Sunați la serviciul de asistență rutieră, iar un echipaj va ajunge la dumneavoastră”, informează serviciul de asistență rutieră 9695.

Înainte de a părăsi mașina, șoferii trebuie să își pună vesta reflectorizantă. De asemenea, sunt sfătuiți să stea cât mai departe de trafic și să iasă întotdeauna, atât ei, cât și pasagerii, pe partea dreaptă a mașinii.

„Conducătorul auto și toți pasagerii trebuie să părăsească autovehiculul și să se îndrepte către un loc sigur. Dacă evenimentul s-a produs pe autostradă, toate persoanele trebuie să aștepte echipa de asistență rutieră dincolo de bariera laterală de protecție. Eventualele animale de companie trebuie lăsate în autovehicul”, precizează reprezentanții ACR.

Mașina trebuie parcată cât mai aproape de margine

Pe autostradă, triunghiul reflectorizant trebuie amplasat la cel puțin 100 de metri în spatele vehiculului, potrivit unor ghiduri de siguranță rutieră. Locul în care șoferii staționează trebuie să fie cât mai sigur pentru ei și pasagerii din autovehicul, recomandă reprezentanții Automobil Clubului Român (ACR).

„Dacă este posibil, încearcă să deplasezi automobilul cât mai aproape de partea dreaptă a drumului, întotdeauna cu roțile virate spre dreapta. Dacă te afli pe autostradă, staționează pe banda de urgență, care este destinată exclusiv situațiilor de urgență. Dacă este posibil, deplasează autovehiculul și staționează în parcările special amenajate, unde poți aștepta în siguranță echipa de asistență rutieră”, arată ACR.

În cazurile în care oprirea mașinii poate reprezenta un pericol real pentru siguranța pasagerilor sau a celorlalți participanți la trafic, cum ar fi riscul de coliziune cu alte mașini ori rănirea unor pasagerii, poate fi apelat Serviciul 112.