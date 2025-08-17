Florinel Coman, out de la arabi. Se pregătește repatrierea jucătorului neadaptat în fotbalul din Qatar

Florinel Coman are situație delicată la Al Gharafa, fiind lăsat în afara lotului în prima etapă din Qatar Stars League. Dacă explicația oficială a antrenorului portughez Pedro Martins a fost că internaționalul român este accidentat ușor și nu a putut fi folosit, mergând mai adânc în acest caz s-a descoperit că jucătorul de 27 de ani nu face parte din planurile arabilor, chiar dacă mai are contract până în 2027 cu Al Gharafa.

Trasferat în vara anului trecut de la FCSB, în schimbul sumei de 6 milioane de euro, Florinel Coman nu s-a adaptat niciodată la fotbalul arab și nu a reușit să-i câștige încrederea antrenorului. La finalul anului trecut, acesta a fost cel care i-a cerut conducerii ca românul să fie scos din lot și înlocuit cu alt stranier, iar Coman a găsit o rezolvare rapidă a problemei, printr-un împrumutat la Cagliari, În Italia, chiar dacă a debutat cu gol, Florinel n-a făcut față, astfel că acum a revenit la Al Gharafa. Doar pentru că mai are contract cu gruparea qatareză, nu pentru că e dorit acolo.

Tricolorul nu duce lipsă de oferte, însă problema este salariul său, de două milioane de euro pe sezon. Gigi Becali l-ar repatria urgent, însă salariul lui Coman nu poate fi acoperit doar de patronul de la FCSB. „Am vorbit cu Florinel. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuși să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câștiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă se va ajunge în grupele Champions League, poate lua un milion de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.